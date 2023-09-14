Paysend与Visa加强战略合作，助力革新全球资金流动

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 英国金融科技创新企业Paysend与全球数字支付领域的领导者Visa今天宣布达成战略合作，通过此次合作，Paysend的全球客户将能够向170个国家和地区2符合条件的Visa卡实时1汇款。

这项为期五年的合作建立在两家公司于2022年2月宣布的初步合作基础之上，旨在依托Visa的实时资金流动网络“Visa Direct”，彻底改变国际汇款方式，使Paysend的美国和英国客户能够向符合条件的Visa卡进行国际和国内汇款。本次合作还建立在Paysend与Currencycloud（Visa跨境解决方案的一部分）之间的现有关系的基础之上，旨在利用Visa Direct资金流动轨道市场上的动态、有竞争力的最新费率，提供量身定制的解决方案。

Paysend的目标是利用银行卡网络的优势取代传统汇款渠道，帮助因银行基础设施老旧而服务不足的国家缩小差距，在成本和服务速度方面创造显著优势。

Visa Direct全球主管Ruben Salazar表示：“Visa深知，建立高效、安全的汇款网络来支持合作伙伴非常重要。在扩大与Paysend的合作之后，双方将利用Visa Direct提供的创新支付功能和增值服务，共同加强国内和跨境资金流动。”

Paysend与主要发卡机构建立了合作关系，在促进无缝且具有成本效益的卡对卡转账方面具有独特优势，可以实现发卡机构之间快速转账，并由此构建一个全球支付网络。与Visa的合作预示着国际转账新时代的到来。在创新、简单、可及等原则的推动下，本次合作打开了新的支付通道，支持通过Paysend应用向全球符合条件的Visa卡转账。

Paysend董事长兼联合创始人Abdul Abdulkerimov对这一行业颠覆性合作倍感振奋，并表示：“Paysend的使命非常简单——提供世界上最方便快捷的转账服务。通过与Visa的合作，我们将有足够能力为数百万目前在使用传统银行服务方面面临挑战的个人提供安全、经济、顺畅的汇款体验。”

与Visa的战略合作将确保Paysend能够持续创新并重新塑造超越英国国界的全球汇款格局，为所有人提供安全、便捷、实惠的汇款服务。根据双方的协议，两家公司将开展联合营销活动，以支持和加速符合条件的Visa卡在关键通道地区（包括美国-拉美通道）进行更多的快速、无缝支付。这是Visa迄今为止在合作伙伴营销方面最大的投资之一，反映了Visa相信Paysend有能力通过其银行卡技术帮助塑造未来的资金流动方式。此次联合营销活动是Paysend继近期宣布与美国Televisa-Univision建立媒体合作伙伴关系之后的又一重要举措。

如需深入了解数字汇款的现状、个人跨境支付背后的故事以及Visa Direct在简化全球资金流动方面发挥的作用，请访问：Money Travels：2023年数字汇款采用报告(visa.com)

关于Paysend

Paysend是新一代全球综合支付生态系统，使消费者和企业能够随时随地以任何币种在线支付和转账汇款。

Paysend成立于2017年4月，总部位于英国，业务遍及全球。公司拥有明确的使命：改变资金在世界各地的流动方式。Paysend目前支持全球范围内的跨网络操作，包括Mastercard、Visa、中国银联以及多种本地ACH和支付计划，为中小企业提供40多种在线支付方式。

Paysend支持向全球170多个国家汇款，其平台已吸引了600多万消费者。作为一个全球端到端支付平台，Paysend拥有一个全球性的银行、国际和本地支付系统网络，并与Visa、Mastercard和中国银联等主要国际卡网络开展合作，是这些网络的重要成员和认证处理商。

如需了解更多信息，请访问：https://paysend.com/

关于Visa

Visa Inc. (NYSE: V)是全球数字支付领域的领导者。我们的使命是通过极具创新性、可靠性和安全性的支付网络连接世界，促进个人、企业和经济的繁荣发展。我们先进的全球处理网络VisaNet在世界各地提供安全可靠的支付服务，每秒可处理超过6.5万条交易信息。公司坚定不移地致力于创新，推动数字商务的快速发展，使每个人都能随时随地通过任何设备从事数字商务活动。随着世界从模拟时代走向数字时代，Visa正在利用其品牌、产品、员工、网络和规模重塑商业的未来。如需了解更多信息，请访问“关于Visa”、visa.com/blog和@VisaNews。

1实际的汇款可用性取决于收款金融机构和地区

2可用性因市场而异。有关可用性的更多信息，请咨询您的Visa代表。

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