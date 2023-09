Five seated children smiling and looking at smartphones (Photo: Business Wire)

Five seated children smiling and looking at smartphones (Photo: Business Wire)

PISCATAWAY, N.J.--(BUSINESS WIRE)--IEEE, 's werelds grootste technische beroepsorganisatie die zich toelegt op het bevorderen van technologie voor de mensheid, en de IEEE SA (IEEE Standards Association) kondigden vandaag een mijlpaal aan in de ontwikkeling van de IEEE 2089™-standaard voor gebruik in plaatselijke inspanningen om de rechten van kinderen en de veiligheid in digitale producten en services te bevorderen. IEEE 2089, 'Standard for Age Appropriate Digital Services Framework-Based on the 5Rights Principles', werd erkend om te dienen als grondslag voor een nieuwe CWA (CEN/CENELEC Workshop Agreement).

Een internationale standaard, IEEE 2089(™) biedt organisaties een praktisch frame om processen te ontwerpen voor digitale services geschikt volgens leeftijd, gericht op verantwoorde technologische innovatie die inclusief is voor kinderen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.