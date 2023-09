LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Paysend, de Fin-Tech innovator van het Verenigd Koninkrijk, en Visa, ’s werelds leider op gebied van digitale betalingen, kondigden vandaag een strategische samenwerking aan zodat klanten van Paysend wereldwijd geld in realtime kunnen versturen1 naar Visa-kaarten die hiervoor in aanmerking komen in 170 landen en regio's2.

Het partnerschap voor vijf jaar wil internationale geldtransfer revolutionair veranderen via Visa Direct, het netwerk van Visa voor geldverkeer in realtime, en bouwt verder op de initiële samenwerking tussen deze bedrijven die in februari 2022 werd aangekondigd om klanten van Paysend in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk in staat te stellen om zowel internationaal als in het binnenland geld te versturen naar Visa-kaarten die hiervoor in aanmerking komen. De aankondiging bouwt ook verder op de bestaande relatie tussen Paysend en Currencycloud -- een onderdeel van de grensoverschrijdende oplossingen van Visa -- bedoeld om een aangepaste aanpak te bieden die gebruik maakt van de recente dynamische, competitieve tarieven op de markt op de kanalen voor geldverkeer van Visa Direct.

