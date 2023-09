Huawei und die Ocean Research and Conservation Association (ORCA) erklären, wie sie die irische Meeresfauna schützen wollen

On September 14, 2023, Huawei and the Ireland Ocean Research and Conservation Association (ORCA) jointly released the latest research on the marine life conservation in Ireland. (Photo: Huawei)

DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--Die Ocean Research and Conservation Association (ORCA) aus Irland und Huawei Irland haben die neuesten Schlüsselergebnisse zum Schutz von Meereslebewesen in Irland veröffentlicht, die sie während ihrer gemeinsamen Arbeit am Projekt Smart Whales Sound gewonnen haben. Die Bekanntgabe fand während des OceanTech Summit im irischen Baltimore Castle in Irland statt.

Wie die gemeinsame Studie ergab, tragen die Schifffahrtswege in der Keltischen See südlich von Irland erheblich zur Lärmverschmutzung der Meeresumwelt bei. Vorangegangene Untersuchungen hatten gezeigt, dass Meereslärm eine Vielzahl von Meerestieren, darunter Robben, Fische und sogar Tintenfische, belasten und sogar das Überleben von Walen gefährden kann.

Das Echtzeit-Multispezies-Erkennungssystem hat bislang gezeigt, dass es praktische Auswirkungen auf den Meeresschutz hat. Mithilfe seines neuen akustischen Datenerfassungssystems kann es Schiffe in Gebieten, in denen sich Wale aufhalten, in Echtzeit benachrichtigen. Außerdem könnte das System bei der Planung wichtiger Meeresinfrastrukturen wie Offshore-Anlagen für erneuerbare Energien helfen, um die Lärmbelastung der Meeresbewohner während der Konstruktionsphase zu minimieren.

Emer Keaveney, Mitbegründerin und Executive Director von ORCA Irland, sagte:

„Von der Schifffahrt und anderen menschlichen Aktivitäten verursachter Lärm in unseren Gewässern kann sich sehr nachteilig auf Meereslebewesen wie Wale und Delfine auswirken. Schiffslärm, wie etwa das dumpfe Brummen eines Containerschiffs, kann die Rufe der Wale übertönen, die Kommunikation der Tiere und wichtige Verhaltensstrategien wie die koordinierte Nahrungsaufnahme beeinträchtigen oder die Tiere aus wichtigen Lebensräumen vertreiben.“

„Die jüngsten technologischen Fortschritte eröffnen zunehmend die Möglichkeit, diese Innovationen für einen guten Zweck zu nutzen und unser Verständnis für die Natur zu verbessern. Wir nutzen dazu die [KI-Entwicklungsplattform] ModelArts von Huawei und Cloud-Speicher, verbunden mit maschinellem Lernen, um die Überwachung von Wildtieren für den Meeresschutz zu automatisieren.“

Luis Neves, CEO der Global Enabling Sustainability Initiative, kommentierte,

„Die Arbeit zur Erfassung von Geräuschen in den Ozeanen und rund um die Nutzung von KI und Big Data-Analysen zur Verbesserung unseres Verständnisses der Meeresökologie und ihrer komplexen Wechselwirkungen mit verschiedenen Bedrohungsfaktoren ist von enormer Bedeutung. Diese Bemühungen fördern nicht nur ein größeres öffentliches Engagement, sie stärken auch die Effektivität von Naturschutzinitiativen und tragen letztlich zum Überleben und Wohlergehen von Meeresarten bei.“

„Wir bei GeSI sind sehr stolz darauf, dass unser Mitglied Huawei eine Vorreiterrolle einnimmt und seine Innovationen und hochentwickelten KI/Deep-Learning-Modelle einsetzt, um Walarten automatisch zu erkennen und zu identifizieren und so zum Schutz von Delfinen und Walen beizutragen.“

Luke McDonnell, Head of PR von Huawei Irland, sagte,

„Huawei ist der Auffassung, dass niemand in einer digitalen Welt auf der Strecke bleiben sollte, und wir haben es zu unserer Mission gemacht, die digitale Inklusion in den Mittelpunkt unseres unternehmerischen Handelns zu stellen. Wir glauben, dass digitale Technologien nicht nur beim Umweltschutz, sondern auch in vielen anderen Bereichen eine wichtige Rolle spielen. Digitale Technologien wie KI, Cloud und 5G werden schnell integriert und in verschiedenen Branchen in großem Umfang eingesetzt. Dadurch werden die digitale Transformation und die nachhaltige sozioökonomische Entwicklung unterstützt, was der Gesellschaft als Ganzes spürbar zugute kommt.“

Das im März 2021 anlaufende Projekt ORCA Ireland Smart Whale Sounds wird in Kooperation mit der Rainforest Connection (RFCx) und mit Unterstützung von Huawei Ireland im Rahmen der TECH4ALL-Initiative durchgeführt und ist die erste in Irland durchgeführte Echtzeitstudie zur marinen Bioakustik. Vorläufige Analysen lassen darauf schließen, dass die Südküste Irlands ein Hotspot für Wale, Delfine und Schweinswale ist. Wale und Delfine machen nahezu die Hälfte aller Tiere innerhalb der irischen See- und Landgrenzen aus. Weltweit sind ein Drittel der Tiere auf der Erde Meeressäugetiere.

