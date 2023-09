Paysend et Visa consolident leur collaboration stratégique pour contribuer à la transformation du mouvement mondial de l’argent

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Paysend, société innovante Fin-Tech britannique, et Visa, leader mondial des paiements numériques, ont annoncé aujourd’hui une collaboration stratégique permettant aux clients de Paysend dans le monde entier d’envoyer de l’argent en temps réel1 vers des cartes Visa éligibles dans 170 pays et territoires2.

Ce partenariat d’une durée de cinq ans vise à révolutionner les transferts d’argent internationaux grâce à Visa Direct, le réseau de transfert d’argent en temps réel de Visa, et s’appuie sur la collaboration initiale des entreprises annoncée en février 2022 permettant aux clients américains et britanniques de Paysend d’envoyer de l’argent à l’international et au niveau national sur des cartes Visa éligibles. Ce partenariat s’appuie également sur la relation existante entre Paysend et Currencycloud -- qui fait partie de Visa Cross-Border Solutions -- visant à fournir une approche sur mesure en utilisant les derniers taux dynamiques et compétitifs du marché sur les rails de transfert d’argent de Visa Direct.

Paysend a pour objectif de combler le fossé qui sépare les pays mal desservis par les infrastructures bancaires traditionnelles en tirant parti de la puissance des réseaux de cartes au lieu des canaux traditionnels de transfert d’argent, créant ainsi des avantages remarquables en termes de coût et de rapidité de service.

« Chez Visa, nous savons qu’il est important de mettre en place un réseau de transfert d’argent efficace et sécurisé pour soutenir nos partenaires », a indiqué Ruben Salazar, responsable mondial de Visa Direct. « Grâce à notre collaboration élargie avec Paysend, ensemble nous améliorons les mouvements d’argent nationaux et transfrontaliers avec les capacités de paiement innovantes et les services à valeur ajoutée offerts par Visa Direct. »

Paysend se trouve dans une position unique pour faciliter les transferts transparents et rentables de carte à carte grâce à des partenariats avec les principaux émetteurs de cartes, permettant des transferts rapides entre eux et la création d’un réseau de paiement mondial. Le partenariat avec Visa laisse entrevoir une nouvelle ère pour les transferts d’argent internationaux, portée par l’innovation, la simplicité et l’accessibilité, car il déverrouille de nouveaux couloirs de paiement, permettant des paiements vers des cartes Visa éligibles dans le monde entier par le biais de l’application Paysend.

Le Président et cofondateur de Paysend, Abdul Abdulkerimov, se réjouit de ce partenariat inédit, précisant : « Notre mission chez Paysend est simple : offrir le service de transfert d’argent le plus simple au monde. Grâce à notre partenariat avec Visa, nous sommes bien placés pour offrir une expérience de transfert d’argent sûre, économique et sans tracas à des millions de personnes actuellement confrontées à des difficultés d’accès aux services bancaires traditionnels. »

La coopération stratégique avec Visa garantit que Paysend poursuit son innovation et redéfinit le paysage mondial du transfert d’argent bien au-delà des frontières du Royaume-Uni en permettant des transferts d’argent sûrs, pratiques et abordables pour tous. Conformément à l’accord, les deux entreprises s’engageront dans des initiatives marketing conjointes pour soutenir et accélérer la croissance des paiements rapides et transparents vers les cartes Visa éligibles dans les corridors clés, y compris le corridor USA-Amérique latine. Il s’agit de l’un des plus importants investissements de ce type réalisés par Visa à ce jour en tant que partenaire marketing, ce qui témoigne de la confiance dans la capacité de Paysend à contribuer à façonner l’avenir des mouvements d’argent grâce à sa technologie de carte. Cette initiative marketing commune s’appuie sur l’annonce récente du partenariat médiatique de Paysend avec Televisa-Univision aux États-Unis.

Pour en savoir plus sur l’état actuel des transferts de fonds numériques, sur les histoires qui se cachent derrière ces paiements effectués entre individus au-delà des frontières et sur le rôle que Visa Direct peut jouer dans la rationalisation des mouvements d’argent à l’échelle mondiale, veuillez consulter le site : Money Travels: 2023 Digital Remittances Adoption Report (visa.com)

À propos de Paysend

Paysend est un écosystème de paiement mondial intégré de nouvelle génération, permettant aux consommateurs et aux entreprises de payer et d’envoyer de l’argent en ligne n’importe où, n’importe comment et dans n’importe quelle devise.

Paysend est basé au Royaume-Uni avec une portée mondiale, ayant été créé en avril 2017 avec la mission explicite de changer la façon dont l’argent est déplacé dans le monde. Paysend prend actuellement en charge l’opérabilité inter-réseaux à l’échelle mondiale à travers Mastercard, Visa, China UnionPay, et les schémas ACH et de paiement locaux, fournissant plus de 40 méthodes de paiement pour les PME en ligne.

Paysend peut envoyer de l’argent dans plus de 170 pays à travers le monde et a attiré plus de six millions de consommateurs sur sa plateforme. En tant que plateforme de paiement globale de bout en bout, Paysend dispose d’un réseau mondial de banques et de systèmes de paiement internationaux et locaux et a conclu des partenariats avec les principaux réseaux internationaux de cartes Visa, Mastercard et China Union Pay en tant que membres principaux et processeurs certifiés.

Pour plus d’informations, consultez le site :https://paysend.com/

À propos de Visa

Visa Inc. (NYSE : V) est le leader mondial des paiements numériques. Notre mission est de connecter le monde grâce au réseau de paiement le plus innovant, le plus fiable et le plus sûr, afin de permettre aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Notre réseau de traitement mondial avancé, VisaNet, assure des paiements sécurisés et fiables dans le monde entier et est capable de traiter plus de 65 000 messages de transaction par seconde. L’accent mis sans relâche par l’entreprise sur l’innovation est un catalyseur de la croissance rapide du commerce numérique sur n’importe quel appareil pour tout le monde, partout. Alors que le monde passe de l’analogique au numérique, Visa met à profit sa marque, ses produits, son personnel, son réseau et son envergure pour remodeler l’avenir du commerce. Pour plus d’informations, visitez le site À propos de Visa, visa.com/blog et @VisaNews.

1 La disponibilité réelle des fonds dépend de l’institution financière destinataire et de la région.

2 La disponibilité varie selon les marchés. Veuillez vous référer à votre représentant Visa pour plus d’informations sur la disponibilité.

