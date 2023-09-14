Takeda在五项新的全球企业社会责任伙伴关系中投入超过3000万美元，进一步提升在92个国家的健康影响力

日本大阪和马萨诸塞州坎布里奇--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Takeda (TSE:4502/NYSE:TAK)今天宣布其全球企业社会责任(CSR)计划新增五项合作伙伴关系，为加强中低收入国家的卫生系统做出贡献。这些新的合作伙伴关系使Takeda在29项长期合作伙伴关系中的捐款总额达到242亿日元（约合1.675亿美元）。Takeda的员工是年度决策过程中不可或缺的一部分，超过2.45万名目标明确的员工参与了五个新合作伙伴的遴选。Takeda预计，到2028年，全球企业社会责任计划新增的五项合作伙伴关系将使其惠及92个国家的2520万人。

Takeda首席全球企业事务和可持续发展官Takako Ohyabu表示：“ 242年的传统告诉我们，创造可持续的积极影响不仅需要时间，还需要我们不断适应并放眼未来。全球卫生挑战是复杂的、多层面的，而且与具体情况紧密相关，没有捷径可走。虽然这些合作关系都将以独特和创新的方式支持加强卫生系统，但它们有两个共同点：关注边缘化群体的公平视角，以及优先考虑持久成果而非速效的系统方法。这些合作伙伴关系明确以缺乏优质医疗服务和基本药物获取渠道的边缘化和/或弱势群体为目标，无论背后的原因是冲突、气候变化、自然灾害还是社会经济。我们从长远角度出发，与了解当地情况并拥有自主权的合作伙伴合作，采用系统方法来发展具有复原力和公平性的卫生系统，这些系统也能应对气候变化。”

Takeda在2023财年对这些新合作伙伴的承诺包括：

提供8.34亿日元（约合580万美元）给 Society for Family Health, Rwanda ， 以公私及社区合作的模式建立20个第二代保健站，扩大卢旺达偏远和交通不便社区的优质医疗服务覆盖。该计划将引入新的基础设施，增强当地的长期领导力，加强综合医疗服务的供给，并增强医疗队伍的能力。它还将利用技术改善数据驱动的决策，从而在全国范围内推广更好的保健成果。

以公私及社区合作的模式建立20个第二代保健站，扩大卢旺达偏远和交通不便社区的优质医疗服务覆盖。该计划将引入新的基础设施，增强当地的长期领导力，加强综合医疗服务的供给，并增强医疗队伍的能力。它还将利用技术改善数据驱动的决策，从而在全国范围内推广更好的保健成果。 提供11.46亿日元（约790万美元）给 Relief International ，用于改善阿富汗、也门、缅甸和叙利亚受冲突、气候变化和灾难破坏的社区获得基本药物和医疗用品的渠道。该计划将加强当地供应商的能力，以建立可靠的高质量基本药物供应链，使当地和人道主义社区能够获得基本药物和医疗用品，并为可扩展的全球解决方案提供信息参考。

，用于改善阿富汗、也门、缅甸和叙利亚受冲突、气候变化和灾难破坏的社区获得基本药物和医疗用品的渠道。该计划将加强当地供应商的能力，以建立可靠的高质量基本药物供应链，使当地和人道主义社区能够获得基本药物和医疗用品，并为可扩展的全球解决方案提供信息参考。 提供10.48亿日元（约合730万美元）给 Mercy Corps ，通过在牙买加、美属维尔京群岛、圣基茨和尼维斯以及圣卢西亚增设复原力枢纽，拯救气候恶劣社区的生命、改善健康状况并为300多万人建立气候复原力，这些都是其加勒比复原力倡议的一部分。随着自然灾害日益频繁且破坏性越来越大，该计划将帮助社区做好最坏打算，启动即时获取救生信息、饮用水、能源以及医疗和社会服务的渠道，同时直接为创建可扩展的抗灾模式提供信息参考，使该地区及其他地区从中受益。

，通过在牙买加、美属维尔京群岛、圣基茨和尼维斯以及圣卢西亚增设复原力枢纽，拯救气候恶劣社区的生命、改善健康状况并为300多万人建立气候复原力，这些都是其加勒比复原力倡议的一部分。随着自然灾害日益频繁且破坏性越来越大，该计划将帮助社区做好最坏打算，启动即时获取救生信息、饮用水、能源以及医疗和社会服务的渠道，同时直接为创建可扩展的抗灾模式提供信息参考，使该地区及其他地区从中受益。 提供6.71亿日元（约460万美元）给 Partners In Health ，用于改善海地、墨西哥、秘鲁、莱索托、利比里亚、马拉维、卢旺达和塞拉利昂的3000名护士和助产士的地位，配备相应资源，使其成为卫生系统管理和卫生政策领域公认的领导者。通过促进跨越性别、社会经济和种族界限的更加多样化和公平的领导能力，该计划将改善一线卫生工作人员的招聘和留用，改善卫生成果，实现可持续的卫生收益。

，用于改善海地、墨西哥、秘鲁、莱索托、利比里亚、马拉维、卢旺达和塞拉利昂的3000名护士和助产士的地位，配备相应资源，使其成为卫生系统管理和卫生政策领域公认的领导者。通过促进跨越性别、社会经济和种族界限的更加多样化和公平的领导能力，该计划将改善一线卫生工作人员的招聘和留用，改善卫生成果，实现可持续的卫生收益。 提供7.93亿日元（约合550万美元）给内罗毕大学，用于创建一个开创性的、以公共卫生为重点的机器学习和数据科学培训计划，以加强妇女的领导力通道和影响力，从而改善她们所在社区的卫生状况。该计划将对肯尼亚6个地区的800名贫困女孩和年轻女性进行培训，并为她们赋能。通过培养多元化的数据科学家人才库，该计划将有助于减少公共卫生数据和人工智能方面的偏见和性别差距，并在整个非洲大陆创建一个可推广的模式。

新合作伙伴分享了他们的观点：

Society for Family Health, Rwanda执行董事Manasseh Gihana Wandera表示：“ 我们与Takeda的合作标志着我们共同致力于扩大优质医疗服务的覆盖面和改善卢旺达人民的福祉。我们正在携手产生深远的影响，为弱势群体打造更健康、更光明的未来。”

Relief International首席执行官Craig Redmond表示：“ Relief International与Takeda的新合作将确保在阿富汗、也门、缅甸和叙利亚及时可靠地提供基本药物和优质医疗用品。我们将携手在全球最具挑战性的四个地方拯救生命，并减少人道主义供应链的碳足迹。”

Mercy Corps首席执行官Tjada D’Oyen McKenna表示：“ 面对日益恶化的气候危机、更加频繁和剧烈的极端天气事件，现在是采取大胆行动帮助社区适应变化的时候了。我们与Takeda的合作使Mercy Corps能够将我们的‘复原力枢纽’模式推广到加勒比海地区的更多社区，帮助他们在自然灾害面前更好地准备、生存和恢复，并建设更具复原力的未来。”

Partner In Health首席执行官Sheila Davis表示：“ 通过提高护士和助产士——全球医疗卫生队伍的中坚力量——的话语权，Partner In Health与Takeda的合作将改变等级制度，让护士和助产士参与决策。领导层中更高水平的性别和专业平等、一线员工的留任以及病床边的专家洞察力将促进更强大的卫生系统和更好、更公平的卫生成果。”

内罗毕大学副校长Stephen Kiama教授表示：“ 内罗毕大学很高兴能与Takeda合作，通过对贫困女性的赋权和培训，在培养多元化、性别平衡的数据科学家队伍方面发挥领导作用，从而解决公共卫生数据和机器学习中的偏见，取得更好的卫生成果。”

自2016年启动以来，Takeda的全球企业社会责任计划为加强卫生系统做出了以下方面的贡献。这些内容参考了世卫组织的“加强卫生系统的基石”政策：

提供服务和获得基本药物： 通过改善筛查、转诊和随访等服务的可获得性、覆盖面和交付质量，使1120多万人直接受益；为460多万儿童接种了麻疹等可预防疾病的疫苗；并为230多万社区成员提供了有针对性的健康教育，包括营养、水、环境卫生、个人卫生以及性健康和生殖健康方面的教育。

通过改善筛查、转诊和随访等服务的可获得性、覆盖面和交付质量，使1120多万人直接受益；为460多万儿童接种了麻疹等可预防疾病的疫苗；并为230多万社区成员提供了有针对性的健康教育，包括营养、水、环境卫生、个人卫生以及性健康和生殖健康方面的教育。 卫生工作者队伍： 通过培训6.8万多名负责组织和提供保健服务的合格保健专业人员和社区保健工作人员，以及那些不直接提供服务但对保健系统的运作至关重要的人员，如保健供应链管理人员和保健信息系统管理员，发展保健工作人员队伍的知识、技能、积极性和分配。

通过培训6.8万多名负责组织和提供保健服务的合格保健专业人员和社区保健工作人员，以及那些不直接提供服务但对保健系统的运作至关重要的人员，如保健供应链管理人员和保健信息系统管理员，发展保健工作人员队伍的知识、技能、积极性和分配。 卫生信息系统： 开发、改进或实施49个数字解决方案、平台或工具，以支持以数据为依据的卫生规划和卫生决策。

开发、改进或实施49个数字解决方案、平台或工具，以支持以数据为依据的卫生规划和卫生决策。 领导与治理：制定或加强了285项战略计划和政策，这些计划和政策与国家和地方的需求和优先事项挂钩，以确保地方自主权，并使创新解决方案得以持续和推广。

关于Takeda

Takeda致力于提高人类的健康水平，为世界创造更光明的未来。我们的目标是，在我们的核心治疗和业务领域探索并提供挽救生命的药物，包括胃肠道和炎症、罕见病、血浆衍生疗法、肿瘤学、神经科学和疫苗。我们与合作伙伴精诚合作，致力于通过充满活力的多元研发管线改善患者体验并推进新的前沿治疗选项。作为一家总部位于日本、以价值观为基础、以研发为驱动力的领先生物制药公司，我们以对患者、员工和地球的承诺为指引而开展业务。我们遍布约80个国家和地区的员工以企业目标为动力，并以两个多世纪以来诠释Takeda精神的价值观为根基。如需了解更多信息，请访问www.takeda.com。

重要通知

就本通知而言，“新闻稿”是指本文件、Takeda Pharmaceutical Company Limited (“Takeda”)就本新闻稿讨论或分发的任何口头介绍、任何问答环节以及任何书面或口头材料。本新闻稿（包括任何口头简报和与之相关的任何问答）无意且也不构成、代表或组成任何购买、另行获取、认购、交换、出售或以其他方式处置任何证券的要约、邀请或征求，也不构成在任何司法管辖区内征求任何投票或批准的要约。没有通过本新闻稿向公众发行任何股票或其他证券。除非根据1933年《美国证券法》（经修订）进行登记或被豁免，否则不得在美国发行任何证券。提供本新闻稿（以及可能提供给接收者的任何进一步信息）的条件是，接收者仅将其用于信息参考目的（而不是用于评估任何投资、收购、处置或任何其他交易）。任何不遵守这些限制的行为都可能构成违反适用的证券法。

Takeda直接和间接拥有投资的公司是独立的实体。在本新闻稿中，为了方便起见，有时使用“Takeda”来泛指Takeda及其子公司。同样，“我们”、“我们的”等词也用于泛指子公司或为其工作的人员。这些表述也被用于无需确指某个特定公司或某些特定公司的场合。

前瞻性陈述

本新闻稿以及与本新闻稿相关的任何发布材料可能包含有关Takeda未来业务、未来状况和经营业绩的前瞻性陈述、信念或意见，包括Takeda的估计、预测、目标和计划。前瞻性陈述通常包含但不限于“目标”、“计划”、“相信”、“希望”、“继续”、“期望”、“目的”、“打算”、“确保”、“将” 、“可能”、“应该”、“愿意”、“能够”、“预期”、“估计”、“预计”等用语或类似表达或其否定形式。这些前瞻性陈述基于对许多重要因素的假设，这些假设可能导致实际结果与前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在重大差异，此类重要因素包括：Takeda全球业务所处的经济环境（包括日本和美国的总体经济状况）；竞争压力和发展；适用法律和法规的变更（包括全球医疗保健改革）；新产品开发的固有挑战（包括临床成功的不确定性以及监管机构的决定及其时机）；新产品和现有产品商业成功的不确定性；制造困难或延误；利率和货币汇率的波动；有关已上市产品或候选产品的安全性或功效的索赔或担忧；新型冠状病毒大流行等健康危机对Takeda及其客户和供应商（包括Takeda经营所在国家的外国政府）或其业务其他方面的影响；与被收购公司合并后的整合工作的时机和影响；剥离非Takeda业务核心资产的能力以及任何此类剥离的时机；以及Takeda最新20-F表格年度报告和Takeda向美国证券交易委员会提交的其他报告中确定的其他因素，此类文件可在Takeda网站上获取：https://www.takeda.com/investors/sec-filings-and-security-reports/或通过www.sec.gov获取。除非法律或证券交易所规则要求，否则Takeda不承诺更新本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述或其可能做出的任何其他前瞻性陈述。过去的业绩并不是未来业绩的指标，本新闻稿中Takeda的业绩或陈述并不代表Takeda的未来业绩，也不是Takeda未来业绩的估计、预测、保证或预计。

汇率

在本新闻稿中，仅出于方便读者起见，某些以日元表示的金额已折算成美元。除另有说明外，这些便捷的折算均按1美元=144.47日元的汇率（即纽约联邦储备银行于2023年6月30日认证的正午买入汇率）进行计算。这些便捷的折算所使用的汇率和方法与编制Takeda合并财务报表时所使用的国际财务报告准则下的货币汇率和折算方法不同。这些折算不应被解读为相关日元金额可按此汇率或任何其他汇率兑换成美元。

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