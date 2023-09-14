Takeda在五項新的全球企業社會責任夥伴關係中投入超過3000萬美元，進一步提升在92個國家的健康影響力

日本大阪和麻薩諸塞州劍橋--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Takeda (TSE:4502/NYSE:TAK)今天宣布其全球企業社會責任（CSR）計畫新增五項合作夥伴關係，為加強中低收入國家的衛生系統做出貢獻。這些新的合作夥伴關係使Takeda在29項長期合作夥伴關係中的捐款總額達到242億日元（約合1.675億美元）。Takeda的員工是年度決策過程中不可或缺的一部分，超過2.45萬名目標明確的員工參與了五個新合作夥伴的遴選。Takeda預計，到2028年，全球企業社會責任計畫新增的五項合作夥伴關係將使其惠及92個國家的2520萬人。

Takeda全球企業事務和永續發展長Takako Ohyabu表示：「242年的傳統告訴我們，創造永續的積極影響不僅需要時間，還需要我們不斷適應並放眼未來。全球衛生挑戰是複雜的、多層面的，而且與具體情況緊密相關，沒有捷徑可走。雖然這些合作關係都將以獨特和創新的方式支援加強衛生系統，但它們有兩個共同點：關注邊緣化群體的公平視角，以及優先考慮持久成果而非速效的系統方法。這些合作夥伴關係明確以缺乏優質醫療服務和基本藥物獲取管道的邊緣化和/或弱勢群體為目標，無論背後的原因是衝突、氣候變化、自然災害還是社會經濟。我們從長遠角度出發，與瞭解當地情況並擁有自主權的合作夥伴合作，採用系統方法來發展具有復原力和公平性的衛生系統，這些系統也能因應氣候變化。」

Takeda在2023會計年度對這些新合作夥伴的承諾包括：

提供8.34億日元（約合580萬美元）給 Society for Family Health, Rwanda ， 以公私及社群合作的模式建立20個第二代保健站，擴大盧安達偏遠和交通不便社群的優質醫療服務覆蓋。該計畫將引入新的基礎設施，強化當地的長期領導力，加強綜合醫療服務的供給，並強化醫療隊伍的能力。它還將利用科技改善資料驅動的決策，從而在全國推廣更好的保健成果。

以公私及社群合作的模式建立20個第二代保健站，擴大盧安達偏遠和交通不便社群的優質醫療服務覆蓋。該計畫將引入新的基礎設施，強化當地的長期領導力，加強綜合醫療服務的供給，並強化醫療隊伍的能力。它還將利用科技改善資料驅動的決策，從而在全國推廣更好的保健成果。 提供11.46億日元（約790萬美元）給 Relief International ，用於改善阿富汗、葉門、緬甸和敘利亞受衝突、氣候變化和災難破壞的社群獲得基本藥物和醫療用品的渠道。該計畫將強化當地供應商的能力，以建立可靠的高品質基本藥物供應鏈，使當地和人道主義社群能夠獲得基本藥物和醫療用品，並為可擴展的全球解決方案提供信息參考。

，用於改善阿富汗、葉門、緬甸和敘利亞受衝突、氣候變化和災難破壞的社群獲得基本藥物和醫療用品的渠道。該計畫將強化當地供應商的能力，以建立可靠的高品質基本藥物供應鏈，使當地和人道主義社群能夠獲得基本藥物和醫療用品，並為可擴展的全球解決方案提供信息參考。 提供10.48億日元（約合730萬美元）給 Mercy Corps ，透過在牙買加、美屬維京群島、聖克里斯多福及尼維斯以及聖露西亞增設復原力樞紐，拯救氣候惡劣社群的生命、改善健康情況並為300多萬人建立氣候復原力，這些都是其加勒比復原力倡議的一部分。隨著自然災害日益頻繁且破壞性越來越大，該計畫將幫助社群做好最壞打算，啟動即時獲取救生資訊、飲用水、能源以及醫療和社會服務的渠道，同時直接為創建可擴展的抗災模式提供資訊參考，使該地區及其他地區從中受益。

，透過在牙買加、美屬維京群島、聖克里斯多福及尼維斯以及聖露西亞增設復原力樞紐，拯救氣候惡劣社群的生命、改善健康情況並為300多萬人建立氣候復原力，這些都是其加勒比復原力倡議的一部分。隨著自然災害日益頻繁且破壞性越來越大，該計畫將幫助社群做好最壞打算，啟動即時獲取救生資訊、飲用水、能源以及醫療和社會服務的渠道，同時直接為創建可擴展的抗災模式提供資訊參考，使該地區及其他地區從中受益。 提供6.71億日元（約460萬美元）給 Partners In Health ，用於改善海地、墨西哥、秘魯、萊索托、利比里亞、馬拉威、盧安達和塞拉利昂的3000名護士和助產士的地位，配備相應資源，使其成為衛生系統管理和衛生政策領域公認的領導者。透過促進跨越性別、社會經濟和種族界限的更加多樣化和公平的領導能力，該計畫將改善一線衛生工作人員的招聘和留用，改善衛生成果，達成永續的衛生收益。

，用於改善海地、墨西哥、秘魯、萊索托、利比里亞、馬拉威、盧安達和塞拉利昂的3000名護士和助產士的地位，配備相應資源，使其成為衛生系統管理和衛生政策領域公認的領導者。透過促進跨越性別、社會經濟和種族界限的更加多樣化和公平的領導能力，該計畫將改善一線衛生工作人員的招聘和留用，改善衛生成果，達成永續的衛生收益。 提供7.93億日元（約合550萬美元）給奈洛比大學，用於創建一個開創性的、以公共衛生為重點的機器學習和資料科學培訓計畫，以加強婦女的領導力通道和影響力，從而改善她們所在社群的衛生狀況。該計畫將對肯亞6個地區的800名貧困女孩和年輕女性進行培訓，並為她們賦能。透過培養多元化的資料科學家人才庫，該計畫將有助於減少公共衛生資料和人工智慧方面的偏見和性別差距，並在整個非洲大陸創建一個可推廣的模式。

新合作夥伴分享了他們的觀點：

Society for Family Health, Rwanda執行董事Manasseh Gihana Wandera表示：「我們與Takeda的合作標誌著我們共同致力於擴大優質醫療服務的覆蓋面和改善盧安達人民的福祉。我們正在攜手產生深遠的影響，為弱勢群體打造更健康、更光明的未來。」

Relief International執行長Craig Redmond表示：「Relief International與Takeda的新合作將確保在阿富汗、葉門、緬甸和敘利亞及時可靠地提供基本藥物和優質醫療用品。我們將攜手在全球最具挑戰性的四個地方拯救生命，並減少人道主義供應鏈的碳足跡。」

Mercy Corps執行長Tjada D’Oyen McKenna表示：「面對日益惡化的氣候危機、更加頻繁和劇烈的極端天氣事件，現在是採取大膽行動幫助社群適應變化的時候了。我們與Takeda的合作使Mercy Corps能夠將我們的『復原力樞紐』模式推廣到加勒比地區的更多社群，幫助他們在自然災害面前更好地準備、生存和恢復，並建設更具復原力的未來。」

Partner In Health執行長Sheila Davis表示：「透過提高護士和助產士——全球醫療衛生隊伍的中堅力量——的話語權，Partner In Health與Takeda的合作將改變等級制度，讓護士和助產士參與決策。領導層中更高水準的性別和專業平等、一線員工的留任以及病床邊的專家洞察力將促進更強大的衛生系統和更好、更公平的衛生成果。」

奈洛比大學副校長Stephen Kiama教授表示：「奈洛比大學很高興能與Takeda合作，透過對貧困女性的賦權和培訓，在培養多元化、性別平衡的資料科學家隊伍方面發揮領導作用，從而解決公共衛生資料和機器學習中的偏見，取得更好的衛生成果。」

自2016年啟動以來，Takeda的全球企業社會責任計畫為加強衛生系統做出了以下方面的貢獻。這些內容參考了世衛組織的「加強衛生系統的基石」政策：

提供服務和獲得基本藥物： 透過改善篩查、轉診和隨訪等服務的可及性、覆蓋面和交付品質，使1120多萬人直接受益；為460多萬兒童接種了麻疹等可預防疾病的疫苗；並為230多萬社群成員提供了有針對性的健康教育，包括營養、水、環境衛生、個人衛生以及性健康和生殖健康方面的教育。

透過改善篩查、轉診和隨訪等服務的可及性、覆蓋面和交付品質，使1120多萬人直接受益；為460多萬兒童接種了麻疹等可預防疾病的疫苗；並為230多萬社群成員提供了有針對性的健康教育，包括營養、水、環境衛生、個人衛生以及性健康和生殖健康方面的教育。 衛生工作者隊伍： 透過培訓6.8萬多名負責組織和提供保健服務的合格保健專業人員和社群保健工作人員，以及那些不直接提供服務但對保健系統的運作至關重要的人員，如保健供應鏈管理人員和保健資訊系統管理員，發展保健工作人員隊伍的知識、技能、積極性和分配。

透過培訓6.8萬多名負責組織和提供保健服務的合格保健專業人員和社群保健工作人員，以及那些不直接提供服務但對保健系統的運作至關重要的人員，如保健供應鏈管理人員和保健資訊系統管理員，發展保健工作人員隊伍的知識、技能、積極性和分配。 衛生資訊系統： 開發、改進或實施49個數位解決方案、平臺或工具，以支援以資料為依據的衛生規劃和衛生決策。

開發、改進或實施49個數位解決方案、平臺或工具，以支援以資料為依據的衛生規劃和衛生決策。 領導與治理：制定或加強了285項策略計畫和政策，這些計畫和政策與國家和地方的需求和優先事項挂鉤，以確保地方自主權，並使創新解決方案得以持續和推廣。

關於Takeda

Takeda專注於為人們創造更好的健康，為世界創造更光明的未來。我們的目標是在我們的核心治療和業務領域（包括胃腸道和發炎、罕見疾病、血漿療法、腫瘤學、神經科學、腫瘤學和疫苗）發現並提供改變一生的治療方法。我們與合作夥伴一起，透過動態變化和多樣化的研發產品線，以改善病患體驗並推動治療方案的新領域為目標。作為以價值觀為基礎、以研發為動力、總部設在日本的一流生物製藥公司，我們以對病患、人類和地球的承諾為指引而經營業務。我們在大約80個國家和地區的員工都受此願景激勵，並深切認同我們延續兩個多世紀的價值觀。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.takeda.com。

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