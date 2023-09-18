TPG将向Denodo投资3.36亿美元，以加速数据管理领域领先企业的成长

加州帕洛阿尔托和旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 数据管理领域的领导者Denodo（以下简称“公司”）和全球另类资产管理公司TPG（纳斯达克股票代码：TPG）今天宣布，他们已为TPG Growth（TPG的中间市场和成长股权平台）签署了一项最终协议，将向Denodo的B系列优先股权投资3.36亿美元。该交易包括一级资本和HGGC的股票二次出售，预计将在10月初获得常规监管批准后完成。在2017年已投资Denodo的A轮投资的HGGC仍然是一个重要的投资者。

TPG合伙人Mike Zappert表示：“随着数据的数量、种类和速度的快速增长，Denodo已成为数据管理领域的全球领导者。Denodo独特的数据虚拟化软件使企业能够创建具有不同数据源的统一视图，这些视图可以在不移动数据源的情况下轻松查询，从而推动了令人印象深刻的盈利增长。凭借得分超过50分的市场领先净推广分数，该公司已经建立了包括TPG在内的知名全球客户群，我们看到了一个加速Denodo扩张的巨大机会。我们很高兴能与Angel及其管理团队合作，踏上他们下一阶段的历程。”

TPG的加入及其广泛的功能是Denodo成长轨迹中重要的下一步。要了解有关此新合作伙伴关系的更多信息，请单击此处。

Denodo首席执行官兼创始人Angel Viña表示：“我们很高兴欢迎TPG成为Denodo的投资方，他们在投资具有颠覆性技术的创新、高增长公司方面的丰富经验非常适合我们公司。这笔资金证明了Denodo在数据管理市场的领导地位，以及我们在数据虚拟化的推动下，使用逻辑优先的方法进一步增长的潜力。我们期待着利用TPG的丰富经验，继续快速扩大我们的全球市场份额。我们同样感到兴奋的是，HGGC仍会是Denodo的重要投资者。我们感谢他们长久的伙伴关系和不懈的承诺。”

自2017年HGGC投资Denodo以来，Denodo已发展成为数据管理领域的全球领导者，在全球拥有行业领先的客户。

HGGC合伙人兼联合首席投资官、Denodo董事会成员Steven Leistner表示：“在过去六年中，我们观察到Denodo在产品领导地位和市场份额方面都取得了巨大增长。如今，凭借更先进的平台、庞大的全球客户群和强大的执行团队，我们看到Denodo未来前途无量，并期待着继续助力他们领导逻辑数据管理活动。”

J.P. Morgan是此次交易的独家配售代理。

Denodo平台包括高级功能，可统一和民主化任何IT公司系统中的数据使用。在颠覆性的逻辑数据管理方法与传统数据管理方法的基础上，该平台为从所有数据源流向组织中的业务用户和软件应用程序的数据流量的智能管理提供了一种通用数据层，帮助客户通过更高级别的数据利用率和法规遵从性提高竞争力，并对运营效率产生根本影响。

请转发推文：新闻：@TPG将在B轮投资中向@Denodo投资3.36亿美元，加入早期投资者@HGGC_LLC的行列，以加速公司在以#数据虚拟化为动力的逻辑#数据管理领域的发展。

关于Denodo

Denodo是数据管理领域的领导者。屡获殊荣的Denodo平台是业界领先的数据集成、管理和交付平台，该平台使用逻辑方法实现自助BI、数据科学、混合/多云数据集成和企业数据服务。Denodo在30多个行业的大型企业和中端市场客户内实现了超过400%的投资回报率和数百万美元的收益，在不到6个月的时间里就获得了回报。有关更多信息，请访问www.denodo.com。

关于TPG

TPG是一家领先的全球另类资产管理公司，于1992年在旧金山成立，在世界各地拥有1390亿美元的资产管理、投资和运营团队。TPG投资于五个多战略平台：资本、增长、影响力、房地产和市场解决方案，我们独特的战略由合作、创新和包容性驱动。我们的团队将深厚的产品和行业经验与广泛的能力和专业知识相结合，以开发差异化的见解，并为我们的基金投资者、投资组合公司、管理团队和社区提升价值。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。