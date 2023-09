Air Liquide franchit une nouvelle étape dans le développement de la filière hydrogène en France

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

A l’occasion de la signature d’un protocole d’accord pour alimenter en hydrogène renouvelable et bas carbone la raffinerie TotalEnergies de Gonfreville en Normandie, Air Liquide (Paris:AI) annonce un investissement de plus de 400 millions d’euros pour la construction de son électrolyseur Normand’Hy, d’une capacité de 200 MW. La coopération entre Air Liquide et TotalEnergies s’inscrit dans le développement d’une filière hydrogène renouvelable et bas carbone sur l’Axe Seine, afin de contribuer à décarboner le secteur de l’industrie sur le territoire.

Dans le cadre de ce protocole d’accord, l’électrolyseur Air Liquide Normand’Hy livrera sur le long terme à la raffinerie de Gonfreville de TotalEnergies de l’hydrogène renouvelable et bas carbone, correspondant à une capacité d’électrolyse de 100 MW, à partir du second semestre 2026. Les 100 MW restants seront destinés à des clients du bassin industriel normand ainsi qu’au développement de la mobilité bas carbone.

Afin d’alimenter l’électrolyseur Air Liquide Normand’Hy, TotalEnergies produira de l'électricité renouvelable à hauteur de 100 MW, volume correspondant à la part d’hydrogène livré à sa raffinerie. Pour le reste des besoins en électricité de l’électrolyseur, Air Liquide prévoit de signer des contrats à long terme d’approvisionnement en énergie renouvelable complétés par de l’énergie bas carbone du réseau électrique français.

Air Liquide Normand’Hy est le plus grand électrolyseur PEM jamais construit. Fondé sur la technologie à membrane par échange de protons (PEM), il intégrera des équipements fabriqués dans le cadre de la coentreprise réunissant Air Liquide et Siemens Energy. Permettant d’éviter jusqu’à 250 000 tonnes d’émissions de CO 2 par an, il sera situé dans la zone industrielle de Port Jérôme en Normandie et fera partie du réseau hydrogène1 local d’Air Liquide.

Air Liquide Normand’Hy représentera pour le Groupe un investissement de plus de 400 millions d’euros. Dans le cadre du Projet Important d’Intérêt Européen Commun (PIIEC) approuvé par la Commission Européenne, le projet a reçu le soutien de l’Etat Français pour un montant de 190 millions d’euros, dans le cadre du Plan de Relance.

Pascal Vinet, Directeur Général Adjoint, membre du comité exécutif du groupe Air Liquide, supervisant les activités Europe Industries, a déclaré : « Cet accord avec TotalEnergies illustre notre capacité à proposer des solutions concrètes de décarbonation à nos clients. Air Liquide Normand’Hy s’inscrit dans la trajectoire de décarbonation de nos actifs mais aussi dans notre engagement à accompagner les secteurs de l’industrie et des transports dans la réduction de leur empreinte carbone. Notre collaboration avec TotalEnergies vient renforcer la filière hydrogène sur l’ensemble du territoire normand. Soutenu par l’Etat français et l’Union européenne, le projet Air Liquide Normand’Hy confirme notre engagement à développer la production par électrolyse d’hydrogène renouvelable et bas carbone à une échelle industrielle. »

Bernard Pinatel, Directeur général Raffinage-Chimie du Groupe TotalEnergies, a ajouté : « Cette association avec Air Liquide marque une nouvelle étape dans l’ambition de TotalEnergies de décarboner l’hydrogène que consomment ses raffineries en Europe à l’horizon 2030. En alimentant l‘électrolyseur avec de l’électricité renouvelable issue de projets solaires et éoliens, TotalEnergies tire parti de son positionnement d’acteur intégré de l’électricité.»

