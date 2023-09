Suriname : TotalEnergies annonce un projet pétrolier de 200 000 b/j sur le Bloc 58 et lance les études de développement avec pour objectif de décider le projet fin 2024

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

A l’occasion de la rencontre qui s’est tenue à Paramaribo entre Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE), son Excellence Chandrikapersad Santokhi, Président de la République du Suriname, et Annand Jagesar, CEO de Staatsolie, TotalEnergies a annoncé le lancement des études de développement d’un grand projet pétrolier sur le Bloc 58, au large du Suriname. TotalEnergies est l’opérateur du Bloc 58, avec une participation de 50 %, aux côtés d’APA Corporation (50 %).

L’appréciation des deux principales découvertes de pétrole, Sapakara South et Krabdagu, s’est achevée avec succès en août dernier avec le forage et les tests de production de trois puits et a confirmé des ressources cumulées de près de 700 millions de barils pour les deux champs. Ces réserves, situées entre 100 m et 1000 m de profondeur d’eau, seront produites par un système de puits sous-marins relié à un FPSO (unité flottante de production, stockage et chargement) situé à 150 km de la côte du Suriname, d’une capacité de 200 000 barils par jour. Ce projet représente un investissement d’environ 9 milliards de dollars.

Les études d’ingénierie de détail (FEED) débuteront d’ici fin 2023 et la décision finale d’investissement est attendue pour la fin de l’année 2024 avec un objectif de production en 2028.

TotalEnergies s’est engagé auprès des autorités du Suriname à développer ce projet de façon responsable, à la fois en veillant aux retombées en termes d’emploi et d’activités économiques pour le Suriname, mais aussi en mettant en œuvre les meilleures technologies disponibles pour minimiser les émissions de gaz à effet de serre. En particulier, les installations seront conçues pour zéro torchage, le gaz associé étant entièrement réinjecté. Pour les phases à venir de développement et de production, TotalEnergies continuera de travailler étroitement aux côtés de la compagnie pétrolière nationale Staatsolie afin de renforcer les actions menées en faveur du contenu local. Ces actions ont d’ores et déjà permis la formation de plus de 80 personnes pour les opérations de la base logistique de Paramaribo pendant les phases d’exploration et d’appréciation.

« Les études de développement du Bloc 58 que nous lançons aujourd’hui constituent une étape majeure vers la mise en valeur des ressources pétrolières du Suriname. Ce développement s’inscrit dans la stratégie de TotalEnergies qui vise à développer des ressources pétrolières à bas coût et faibles émissions et s’appuie sur l’expertise de notre compagnie dans les développements en eaux profondes. Nous contribuerons ainsi à l’amélioration du bien-être des habitants du Suriname », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies.

« Le Suriname traverse une période difficile économiquement. Cette annonce ouvre la voie à des développements positifs pour notre pays. Nous croyons que le peuple surinamais bénéficiera de toutes les retombées économiques générées lors des prochaines phases du projet. Les entrepreneurs locaux devront saisir les opportunités qui leur seront offertes de fournir des services et des biens. Nous veillerons à ce que les revenus futurs du pétrole et du gaz offshore soient employés à bon escient. Ces revenus contribueront au fonds de stabilité et prospérité tout en permettant de diversifier notre économie à travers le développement de secteurs durables tels que l’agriculture et le tourisme » a déclaré son Excellence Chandrikapersad Santokhi, Président de la République du Suriname.

« Notre compagnie a été créée pour trouver, développer et produire du pétrole en offshore. Il aura fallu beaucoup d’efforts, de patience et d’excellents partenaires pour arriver à ce moment tant attendu. Nous voyons une dynamique, une connaissance accrue du bassin, et une exécution diligente comme des éléments clé pour libérer le potentiel du Bloc 58 et du bassin du Suriname de manière responsable », a déclaré Annand Jagesar, CEO of Staatsolie.

***

TotalEnergies au Suriname

TotalEnergies est présente au Suriname depuis 2019 sur le Bloc 58, où cinq découvertes ont été réalisées. La Compagnie explore par ailleurs les Blocs 6 et 8.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans près de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

@TotalEnergies l TotalEnergies l TotalEnergies l TotalEnergies

Avertissement

Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission (“SEC”).