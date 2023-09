SK Capital completa l'investimento strategico in Ecopol

CHIESINA UZZANESE, Italia & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Ecopol S.p.A. ("Ecopol" o la "Società"), leader nello sviluppo e nella produzione di film e sistemi di somministrazione biodegradabili innovativi, ha annunciato oggi il completamento di un investimento strategico da parte di società affiliate a SK Capital Partners, LP ("SK Capital"), uno dei principali fondi di private equity focalizzati su materiali speciali, ingredienti e settore farmaceutico. SK Capital ha acquisito una partecipazione di maggioranza nella Società, mentre Mauro Carbone, CEO e azionista di controllo di Ecopol, ha mantenuto una quota significativa e continuerà a ricoprire sia il ruolo di CEO sia quello di maggiore azionista individuale. È stata inoltre annunciata la formazione di un nuovo Consiglio di Amministrazione, che comprende leader del settore con una vasta esperienza nei materiali sostenibili e nei mercati dei beni di consumo confezionati ("CPG") nelle catene del valore di Ecopol, che comprende Jan-Dirk Auris, E. Craig Mitchell, Daniele Ferrari e Dave Mezzanotte.

"Ecopol è lieta di iniziare la propria collaborazione con SK Capital e di lavorare insieme a un team eterogeneo di leader esperti nel settore che si è unito al nostro Consiglio di Amministrazione", ha dichiarato Mauro Carbone, CEO di Ecopol. “Sono davvero felice di incominciare la prossima fase del nostro percorso, lavorando insieme per accelerare ulteriormente la rapida crescita di Ecopol e continuando a realizzare investimenti strategici per fornire un valore ancora maggiore alla nostra base clienti globale e portare soluzioni più sostenibili sia ai mercati esistenti che a quelli nuovi. Siamo grati a Roberto Quagliuolo, Luca Bucelli e Laurent Labatut per il loro contributo in qualità di ex Consiglieri di Amministrazione e siamo lieti che Tikehau Capital continui a sostenerci come azionista di minoranza."

"In collaborazione con Mauro Carbone, abbiamo composto un Consiglio di Amministrazione di altissimo standing, che avrà un ruolo di sicuro impatto nell'aiutare Ecopol a implementare le proprie priorità strategiche e realizzare la propria visione, che mira a una posizione di leadership globale nei sistemi di distribuzione altamente innovativi e sostenibili", ha aggiunto Stephen D'Incelli, Managing Director di SK Capital. "Non vediamo l'ora, come Consiglio di Amministrazione, di sostenere Mauro e il suo leadership team nel guidare la prossima fase di crescita trasformativa di Ecopol."

In concomitanza con il closing, SK Capital e Mauro Carbone hanno nominato i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione:

Jan-Dirk Auris ha lavorato per oltre 35 anni in Henkel AG & Co. KGaA ("Henkel"), dove ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali, fra cui quello di membro del Consiglio di Amministrazione. Di recente è stato a capo dell'unità aziendale Adhesives Technologies di Henkel, dove ha maturato una vasta esperienza al servizio di aziende leader a livello globale nel settore CPG. Jan-Dirk Auris ha ricoperto un ruolo di primo piano nell'implementazione di un nuovo modello di gestione delle prestazioni in Henkel e nella promozione di iniziative di innovazione e sostenibilità.

E. Craig Mitchell vanta oltre 35 anni di esperienza nel settore dei materiali speciali e attualmente ricopre la carica di Presidente del Gruppo Flavors and Extracts di Sensient Technologies Corporation. In precedenza, ha ricoperto ruoli chiave presso i leader globali della catena di fornitura di Ecopol, tra cui quello di Presidente e COO di Sekisui Specialty Chemicals America, LLC, produttore di alcool polivinilico, e di Vicepresidente Sales per le Americhe di Celanese Corporation, produttore di acetato di vinile monomero.

Daniele Ferrari sarà il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Ferrari, che risiede a tempo pieno in Italia, vanta oltre 35 anni di esperienza nel settore dei materiali speciali, da ultimo come Amministratore Delegato di Versalis S.p.A., la più grande azienda chimica in Italia, e come Presidente di Matrìca S.p.A., una joint-venture con Novamont, leader nel settore delle bioplastiche, all'avanguardia nella chimica rinnovabile. Daniele Ferrari vanta una significativa leadership nel campo della sostenibilità grazie ai precedenti ruoli di Presidente del Consiglio Europeo dell'Industria Chimica ("CEFIC"), presidente di Plastics Europe e membro del Consiglio di Amministrazione dell'Alliance to End Plastics Waste.

Dave Mezzanotte ha oltre 40 anni di esperienza nei settori dei materiali speciali e degli imballaggi e dal 2018 ricopre il ruolo di Senior Director presso SK Capital. In precedenza, è stato Presidente e Amministratore Delegato di Coveris, produttore globale di consumer packaging flessibile, e Amministratore Delegato di CHEP, fornitore globale di servizi logistici per i prodotti di largo consumo.

Il Consiglio di Amministrazione comprende anche Mauro Carbone, CEO di Ecopol e importante investitore di minoranza, Stephen d'Incelli, Deal Lead e Managing Director di SK Capital, e Josh Lieberman, Principal di SK Capital.

Latham & Watkins LLP è stato advisor legale di SK Capital. I lead arrangers e bookrunner Crédit Agricole Italia S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A hanno fornito un finanziamento committed a sostegno dell'operazione. Ecopol è stata assistita da Legance e Alpeggiani Studio Legale Associato per gli aspetti legali e STS Deloitte per gli aspetti fiscali, mentre UBS ha svolto il ruolo di advisor finanziario.

Ecopol

Ecopol è tra i maggiori produttori a livello globale di pellicole idrosolubili e biodegradabili. Gli innovativi sistemi di distribuzione della Società per applicazioni monodose consentono ai brand leader a livello mondiale di ridurre in modo significativo le emissioni di CO2 e l'utilizzo di acqua e plastica vergine lungo le loro catene di fornitura. Con sede a Chiesina Uzzanese, in Toscana, Ecopol è presente con sedi produttive in Italia e negli Stati Uniti, fornendo i più alti livelli di servizio, assistenza tecnica e partnership per l'innovazione alla sua base di clienti in tutto il mondo. Per maggiori informazioni consultare il sito www.ecopol.com.

SK Capital

SK Capital è una società di investimento privata con un focus disciplinato sui settori dei materiali speciali, degli ingredienti e delle life sciences. Obiettivo della società è la creazione di aziende resilienti, sostenibili e in crescita che generino un sostanziale valore economico a lungo termine. SK Capital si propone di utilizzare la propria esperienza nel settore, nelle operazioni e negli investimenti per identificare opportunità di trasformare le aziende in organizzazioni più performanti con un migliore posizionamento strategico, una maggiore crescita e redditività, nonché un minore rischio operativo. Il portafoglio di attività di SK Capital genera un fatturato di circa 17 miliardi di dollari all'anno, impiega più di 25.000 persone in tutto il mondo e gestisce più di 200 impianti in oltre 30 Paesi. L'azienda ha attualmente in gestione circa 7,8 miliardi di dollari. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.skcapitalpartners.com.

Tikehau Capital

Gestore alternativo globale con €41,1 miliardi di euro di asset in gestione (al 30 giugno 2023), Tikehau Capital ha sviluppato un'ampia gamma di competenze in quattro asset class (private debt, real asset, private equity e mercati dei capitali, oltre a strategie multi-asset e special opportunities. Facendo leva sulla propria solidità patrimoniale (3,1 miliardi di euro di patrimonio netto al 31 dicembre 2022), l'azienda investe il proprio capitale accanto ai suoi investitori in ogni strategia. Controllata dai propri manager insieme a partner istituzionali di primo piano, Tikehau Capital è guidata da un forte spirito imprenditoriale e conta 742 dipendenti (al 31 dicembre 2022) nei suoi 15 uffici in Europa, Medio Oriente, Asia e Nord America. Tikehau Capital è quotata sul mercato Euronext. (ISIN code: FR0013230612; Ticker: TKO.FP), www.tikehaucapital.com.