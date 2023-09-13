ExaGrid任命新的全球客户支持总监

马萨诸塞州莫尔伯勒--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 业界唯一的分层备份存储解决方案提供商ExaGrid®今天宣布任命Ian Redmond和Simon Powell为欧洲、中东和非洲以及亚太地区的新任全球客户支持总监。

ExaGrid为客户提供本地语言的现场客户支持，公司引以为傲的业界领先的客户支持模式将为每个客户指派二级高级工程师提供服务，并确保他们始终与同一位工程师合作，以避免客户向不同的支持人员重复相同的问题，从而使问题能迅速得到解决。

Redmond和Powell在备份存储行业有着数十年的经验，二人将负责ExaGrid在欧洲、亚洲、中东和非洲的客户支持管理。在加入ExaGrid之前，Redmond在Cohesity负责欧洲、中东和非洲地区的客户支持工作超过5年，还曾领导Tintri和EMC的Data Domain客户支持团队。Powell在加入ExaGrid之前曾在Commvault的支持部门任职16年，在过去的7年里担任欧洲、中东和非洲地区客户支持总监。

ExaGrid总裁兼首席执行官Bill Andrews表示：“ ExaGrid正在不断扩张，目前已在80多个国家为活跃客户安装了超过4000台设备。我们在欧洲、中东、非洲和亚太地区的业务正在迅速增长。我们一直致力于在世界各地增加我们的支持人员数量，以服务于我们的全球客户群，热烈欢迎Ian Redmond和Simon Powell加入ExaGrid团队，领导我们的全球支持工程师。”

关于ExaGrid

ExaGrid提供分层备份存储产品，具有独特的磁盘缓存着陆区、长期保留存储库和扩展架构。ExaGrid的着陆区可实现超快的备份和还原速度以及即时VM恢复。存储库层极大降低了长期保留成本。ExaGrid的扩展架构包括全套设备，并确保随着数据的增长提供固定备份期限，从而避免成本高昂的叉车式升级和产品过时淘汰。ExaGrid提供独有的两层备份存储方法，且具有非面向网络的分层、延迟删除和不可变对象，可帮助从勒索软件攻击中恢复。

ExaGrid 在以下国家和地区设有实体销售和售前系统工程师：阿根廷、澳大利亚、荷比卢、巴西、加拿大、智利、独联体、哥伦比亚、捷克共和国、法国、德国、中国香港、印度、以色列、日本、墨西哥、北欧、波兰、葡萄牙、卡达尔、沙特阿拉伯、新加坡、南非、韩国、西班牙、土耳其、阿拉伯联合酋长国、英国、美国和其他地区。

请访问exagrid.com，亦可通过LinkedIn联系我们。阅读我们的客户成功案例，了解客户对ExaGrid体验的评价，以及他们现在能够显著减少备份存储耗时的原因。ExaGrid为获得+81的净推荐值(NPS)得分而倍感自豪！

ExaGrid是ExaGrid Systems, Inc的注册商标。所有其他商标均为各自持有人的财产。

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