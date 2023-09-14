SK Capital完成对Ecopol的战略投资

意大利基耶西纳-乌扎内塞和纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 创新型可生物降解薄膜和配送系统的领先开发商及生产商Ecopol S.p.A.（以下简称"Ecopol"或"公司"）今天宣布，来自SK Capital Partners, LP（以下简称"SK Capital"）关联公司的战略投资现已完成。SK Capital是一家专注于特种材料、原料和生命科学领域的领先私营投资公司，收购了公司的多数股权，Ecopol首席执行官兼控股股东Mauro Carbone保留了大量股权，并将继续任首席执行官和最大的个人股东。公司还宣布，在Ecopol价值链中的可持续材料和消费品（以下简称"CPG"）市场拥有丰富经验的行业领袖将加入新成立的董事会，包括Jan-Dirk Auris、E. Craig Mitchell、Daniele Ferrari和Dave Mezzanotte。

Ecopol首席执行官Mauro Carbone表示：“Ecopol很高兴能与SK Capital，以及由新加入董事会的业内权威高管组成的多元化团队合作。我热切期待着开启发展的新篇章，共同努力加快Ecopol的高速成长，继续进行战略投资，为我们的全球客户群提供更大的价值，并为现有市场和新市场带来更可持续的解决方案。我们感谢Roberto Quagliuolo、Luca Bucelli和Laurent Labatut作为前董事会董事所做出的贡献，并期待着Tikehau Capital继续作为少数股东的持续支持。”

SK Capital董事总经理Stephen D’Incelli补充道：“我们与Mauro合作组建的世界一流的董事会将在助力Ecopol执行其战略重点、实现其成为高度创新的可持续配送系统全球领导者这一愿景上发挥重要作用。我们期待着以董事会成员的身份，支持Mauro及其领导团队推动Ecopol下一阶段的转型发展。”

为配合此次合作，SK Capital和Mauro任命了以下董事会成员：

Jan-Dirk Auris曾在Henkel AG & Co. KGaA（以下简称“汉高”）工作超过35年，担任过多个高管职位，并任汉高管理委员会成员。他的上一职务为汉高粘合剂技术业务部门主管，积累了为全球领先CPG企业提供服务的丰富经验。Auris先生在汉高实施新的绩效管理手册以及推动创新和可持续发展计划方面发挥了领导作用。

E. Craig Mitchell在特种材料行业拥有超过35年的从业经验，目前担任Sensient Technologies Corporation旗下调味料和提取物集团总裁。他曾在Ecopol供应链中的全球领先企业担任要职，包括聚乙烯醇生产商Sekisui Specialty Chemicals America, LLC的总裁兼首席运营官，以及醋酸乙烯酯单体生产商Celanese Corporation的美洲销售副总裁。

Daniele Ferrari将出任董事会主席。Ferrari先生常居意大利，在特种材料行业拥有超过35年的从业经验，他的上一职务任意大利最大化工企业Versalis S.p.A.的首席执行官兼Matrìca S.p.A.的董事长，Matrìca S.p.A.是与处于可再生化学领域前沿的生物塑料行业领导者Novamont合资的企业。Ferrari先生拥有丰富的可持续发展领导经验，他曾在SK Capital担任高级总监，并曾任欧洲化学工业委员会（CEFIC）主席、欧洲塑料协会（Plastics Europe）主席以及终结塑料垃圾联盟（Alliance to End Plastics Waste）董事会成员。

Dave Mezzanotte在特种材料和包装行业拥有40多年的从业经验，自2018年起担任SK Capital高级总监。他曾担任全球消费软包装制造商Coveris的董事长兼首席执行官，以及CPG全球物流服务提供商CHEP的首席执行官。

董事会成员还包括Ecopol首席执行官兼重要少数投资人Mauro Carbone、SK Capital交易负责人兼董事总经理Stephen d’Incelli以及SK Capital管理合伙人Josh Lieberman。

Latham & Watkins LLP担任SK Capital的法律顾问。牵头行和账簿管理人Crédit Agricole Italia S.p.A.和Intesa Sanpaolo S.p.A承诺为此次交易融资。Legance和Alpeggiani Studio Legale Associato担任Ecopol的法律顾问，STS Deloitte担任税务顾问。UBS任财务顾问。

关于Ecopol

Ecopol是全球领先的水溶性可生物降解薄膜生产商。该公司创新的单位剂量应用配送系统让各大世界知名品牌在其整个供应链中显著减少二氧化碳（CO 2 ）排放以及水和原生塑料的使用。Ecopol总部位于意大利托斯卡纳大区的基耶西纳-乌扎内塞，在意大利和美国皆设有生产基地，为全球客户提供最高水平的服务、技术支持和创新合作伙伴关系。如需了解更多信息，请访问www.ecopol.com。

关于SK Capital

SK Capital是一家私营投资公司，专业从事于特种材料、原料和生命科学领域。公司致力于建立不断发展壮大的强韧可持续业务，从而创造巨大的长期经济价值。SK Capital旨在利用其行业、运营和投资经验来发现机遇，并通过更好的策略定位、增长、盈利和更低的运营风险，使企业转型为高效组织。SK Capital企业组合的年营收额约为170亿美元，在全球拥有超过25,000名员工，并在30多个国家经营200多家工厂。公司目前管理的资产总额约为78亿美元。如需了解更多信息，请访问www.skcapitalpartners.com。

关于Tikehau Capital

Tikehau Capital是一家全球性的另类资产管理集团，管理着411亿欧元的资产(截至2023年6月30日)。Tikehau Capital在四大资产类别(私人债务、实物资产、私募股权和资本市场策略)以及多资产和特殊机会策略方面拥有丰富的经验。凭借其强大的股权基础(截至2023年6月30日，股东权益达31亿欧元)，该公司将其自有资本与投资者客户一起投资于其每项策略。Tikehau Capital以强大的创业精神与DNA为指导，由其管理人员和领先的机构合作伙伴共同管理，并与在欧洲，中东，亚洲和北美15个办事处的742名员工(截至2023年6月30日)共享。Tikehau Capital在受监管的巴黎泛欧交易所A级市场上市(ISIN code: FR0013230612; Ticker: TKO.FP)。如需了解更多信息，请访问www.tikehaucapital.com。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。