Mouser Electronics在最新的Empowering Innovation Together中重点介绍环境传感器的技术及应用

本系列内容包括Mouser Electronics技术内容总监Raymond Yin主持的The Tech Between Us播客的最新一期。Ambisense产品主管Ronan Cooney与他一起讨论了室内空气质量与室外空气质量的现状。（图片：美国商业资讯）

Mouser Electronics在最新一期的Empowering Innovation Together中重点介绍了环境传感器的技术及应用。（图片：美国商业资讯）

德克萨斯州达拉斯和沃思堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Mouser ElectronicsInc.是业界领先的新产品引进（New Product Introduction，NPI）分销商，其拥有最为广泛的半导体和电子元件™选择。该公司今天推出了其屡获殊荣的Empowering Innovation Together系列的最新一期，突出了对环境传感器的需求。Mouser通过文章、博客、视频和最新的播客节目The Tech Between Us等技术内容，研究了环境传感器背后的技术和应用，以及它们如何用于创建室内空气质量监测解决方案。

环境传感器在希望改善工作场所空气质量的工作单位中越来越受欢迎，这至少在一定程度上得益于疫情和对清洁室内空气的需求，以及对可追踪潜在危害的传感器的需求。通过实时监测污染物、颗粒物和有害气体，雇主可以更容易地解决对员工健康和生产力的潜在威胁。室内空气质量差与各种短期疾病有关，如头痛、疲劳和注意力难以集中。由于没有关于室内空气质量的联邦标准，雇主有责任监测其工作场所的环境，并为员工提供清洁的空气。Mouser探索了环境传感器如何能够提供一种有效的方式来实现这一点，并允许随着时间的推移轻松监控准确的读数，以提供公司所需的数据。

Mouser Electronics技术内容总监Raymond Yin表示：“环境传感器可以在保持我们工作场所空气清洁方面发挥重要作用。这就是为什么Mouser很高兴能够与大家分享这篇围绕这一主题的EIT文章。通过这一举措，我们旨在为工程师提供所需的知识，以找到改善室内空气质量的解决方案。”

这个系列包括由Yin主持的The Tech Between Us 播客的最新一期。Ambisense产品主管Ronan Cooney与他一起讨论了室内空气质量与室外空气质量的现状。他们还审查了空气质量差的主要原因、相关法规和空气质量测量设备的设计考虑因素。此外，本集还列出了Mouser对环境传感器的选择，以及为特定用途进行设计时需要考虑的因素。

Mouser的各种文章、信息图和视频深入概述了环境传感器、与室内空气质量差相关的风险、对改善室内空气质量（IAQ）的传感器的选择以及选择合适的挥发性有机化合物（VOC）传感器。此集EIT由Mouser的重要合作伙伴Amphenol、TE Connectivity、Honeywell、Renesas、Sensionon和Bosch赞助。

Mouser的Empowering Innovation Together项目成立于2015年，是业界最受认可的电子元件项目之一。若要了解更多信息，请访问https://www.mouser.com/empowering-innovation/并在Facebook、LinkedIn、Twitter和YouTube上关注Mouser。

若要了解更多有关Mouser的新闻，请访问https://www.mouser.com/newsroom/。

作为一家全球授权经销商，Mouser提供世界上最广泛的最新半导体和电子元件选择。这些产品库存充沛，可随时发货™。Mouser的客户可获得100%认证的正品，这些产品可以从其每个制造商合作伙伴那里完全进行追踪。为了帮助加快客户的设计速度，Mouser的网站上提供一个广泛的技术资源库，其中包括一个 技术资源中心，以及产品数据表、特定于供应商的参考设计、应用说明、技术设计信息、工程工具和其他有用信息。

工程师们可以通过Mouser提供的免费电子通讯了解当前精彩的产品、技术和应用新闻。Mouser的电子邮件新闻和参考订阅可根据客户和订阅者独特且不断变化的项目需求进行定制。没有其他分销商可为工程师提供如此多的定制服务，并且他们还可以控制所收到的信息。立即注册，了解新兴技术、产品趋势等前沿信息：https://sub.info.mouser.com/subscriber/。

关于Mouser

Berkshire Hathaway公司旗下的Mouser Electronics是一家经过授权的半导体和电子元件分销商，专注于其领先制造商合作伙伴的新产品介绍。全球分销商的网站mouser.com为全球电子设计工程师和买家社区提供服务，其中有多种语言和货币可供选择，其中拥有来自1200多个制造商品牌的680多万件产品。Mouser在全球提供27个支持地点，以当地语言、货币和时区提供一流的客户服务。该分销商在德克萨斯州达拉斯大都会区拥有100万平方英尺、最先进的分销设施，可向223个国家/地区的65万多名客户发货。有关更多信息，请访问https://www.mouser.com/。

商标

Mouser和Mouser Electronics是Mouser Electronics, Inc.的注册商标。本文提及的所有其他产品、标识和公司名称可能是其各自拥有者的商标。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。