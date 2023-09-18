TPG將向Denodo投資3.36億美元，以加速這家資料管理領軍企業的成長

加州帕羅奧圖和舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 資料管理領域的領先企業Denodo（以下簡稱「公司」）和全球另類資產管理公司TPG（NASDAQ: TPG）今日宣佈，雙方已簽署最終協議。TPG旗下的中型市場和成長型股權投資平臺TPG Growth將向Denodo的B輪優先股投資3.36億美元。該交易包括新籌集的資本和HGGC的已持有股份的銷售，預計將在獲得慣例法規批准後於10月初完成。曾於2017年參與Denodo A輪投資的HGGC仍將是重要的投資人。

TPG合夥人Mike Zappert表示：「隨著資料量、種類和速度的持續快速成長，Denodo已成為資料管理領域的全球領導者。Denodo獨特的資料虛擬化軟體使企業能夠創建不同資料源的統一視圖，無需移動資料源即可輕鬆查詢資料，該軟體推動了令人印象深刻的盈利性成長。該公司的凈推薦值超過50，在市場上處於領先地位，已經擁有包括TPG在內的眾多知名全球客戶。我們看到了未來推動Denodo加速擴張的巨大機會，並且很高興能與Angel及其管理團隊在新一階段的旅程中攜手合作。」

TPG的加入及其廣泛的能力是Denodo成長道路上的重要一步。如欲瞭解更多有關這一新夥伴關係的資訊，請點選此處。

Denodo執行長兼創辦人Angel Viña表示：「我們很高興歡迎TPG成為Denodo的投資人，他們在投資具有顛覆性技術的創新型高成長公司方面擁有豐富的經驗，非常適合我們公司。此次融資彰顯了Denodo在資料管理市場的領導地位，以及我們在資料虛擬化的推動下採用邏輯優先方法的進一步成長潛力。我們期待利用TPG的深厚經驗，持續迅速擴大我們的全球市場佔有率。同樣令我們激動的是，HGGC仍將是Denodo的重要投資人，我們對他們的長久合作和持續承諾表示感謝。」

自2017年HGGC投資Denodo以來，Denodo已成長為資料管理領域的全球領導者，在全球擁有業界領先的客戶群。

HGGC合夥人兼共同執行長、Denodo董事會成員Steven Leistner表示：「過去六年來，我們見證了Denodo在產品領導力和市場佔有率方面的巨大成長。如今，憑藉更先進的平臺、龐大的全球客戶群以及強大的管理團隊，我們看到了Denodo未來更大的潛力，並期待繼續幫助他們引領邏輯資料管理運動。」

J.P. Morgan擔任此次交易的獨家配售代理。

Denodo平臺包含先進的功能，用於統一並普及在任何IT企業系統中所儲存的資料的使用。該平臺以顛覆性的邏輯方法和傳統的資料管理方法為基礎，提供了一個通用資料層，用於智慧化管理組織中從所有資料源流向企業使用者和軟體應用程式的資料流量，幫助客戶透過提高資料利用率和法規遵循來增強競爭力，並顯著提高營運效率。

請轉發推文：新聞：@TPG將在B輪投資中向@Denodo投資3.36億美元，加入早期投資者@HGGC_LLC的行列，以加速公司在以#資料虛擬化為動力的邏輯#資料管理領域的成長。

關於Denodo

Denodo是資料管理領域的領導者。屢獲殊榮的Denodo平臺是領先的資料整合、管理和交付平臺，採用邏輯方法實現自助式商業智慧、資料科學、混合/多雲端資料整合和企業資料服務。Denodo在30多個產業的大型企業和中型市場客戶取得了400%以上的投資報酬率和數百萬美元的收益。這些客戶在不到6個月的時間內就收回了投資成本。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.denodo.com。

關於TPG

TPG於1992年成立於舊金山，是全球領先的另類資產管理公司。該公司管理著1390億美元的資產，其投資和營運團隊遍佈全球。TPG透過五個多戰略平臺進行投資：資本、成長、影響力、房地產和市場解決方案。我們獨特的戰略以合作、創新和包容為驅動力。我們的團隊將深厚的產品和產業經驗與廣泛的能力和專長相結合，形成與眾不同的見解，為我們的基金投資人、投資組合公司、管理團隊和社群創造價值。

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