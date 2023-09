This series includes the latest installment of The Tech Between Us podcast, hosted by Raymond Yin, Technical Content Director at Mouser Electronics. He is joined by Ronan Cooney, Head of Product at Ambisense, to discuss the current landscape of indoor air quality compared to outdoor air quality. (Photo: Business Wire)

The Future of Air Quality: Environmental Sensors.

DALLAS & FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mouser Electronics Inc., de toonaangevende verdeler van NPI (New Product Introduction) van deze sector met de grootste selectie halfgeleiders en elektronische componenten, onthult vandaag de nieuwe uitvoering van haar reeks Empowering Innovation Together™ die met een award werd bekroond, en richt zo de aandacht op de behoefte aan omgevingssensoren. Mouser onderzoekt de technologie en applicaties achter omgevingssensoren en hoe die worden gebruikt om oplossingen te creëren voor het bewaken van de luchtkwaliteit in een binnenruimte aan de hand van een technische content-stream van artikelen, blogs, video's en de nieuwste podcastaflevering van The Tech Between Us.

Omgevingssensoren werden populairder onder werkgevers die de luchtkwaliteit op de werkplaats binnen willen verbeteren, deels door toedoen van de pandemie en de vraag naar zuivere lucht binnen, maar ook de vraag naar sensoren die potentiële gevaren opsporen. Door vervuilende stoffen, stofdeeltjes en gevaarlijke gassen in realtime te bewaken, kunnen werkgevers mogelijke bedreigingen voor de gezondheid en de productiviteit van de werknemers gemakkelijker aanpakken.

