DALLAS & FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mouser Electronics Inc., il principale distributore di New Product Introduction (NPI) del settore con la più ampia gamma di semiconduttori e componenti elettronici™, oggi rivela la prossima puntata nella sua serie Empowering Innovation Together, spostando il focus sulla necessità dei sensori ambientali. Mouser esamina la tecnologia e le applicazione dietro i sensori ambientali e come vengono usati per creare prodotti per il monitoraggio della qualità dell'aria negli spazi chiusi tramite uno stream di contenuti tecnici contenente articoli, blog, video e l'ultimo episodio del podcast The Tech Between Us.

I sensori ambientali sono diventato sempre più popolari tra i datori di lavoro che vogliono migliorare la qualità dell'aria all'interno dei propri uffici e strutture di lavoro, un'abitudine in parte sostenuta per via della pandemia e in parte per via dell'aumento di richieste per avere un'aria più pulita negli spazi chiusi, usando dei sensori per rilevare potenziali pericoli. Monitorando le sostanze inquinanti, i particolati e altri gas pericolosi in tempo reale, i datori di lavoro possono più facilmente risolvere potenziali minacce per la salute dei dipendenti e la loro produttività.

