REPLY: Infinity Reply benoemd tot erkende servicepartner van Unreal Engine

TURIJN, Italië--(BUSINESS WIRE)--Infinity Reply, het bedrijf van de Reply Group dat zich specialiseert in 3D-weergaves en de ontwikkeling van gepersonaliseerde CGI- en realtime oplossingen, werd genomineerd als erkende servicepartner van Unreal Engine door Epic Games. Deze status is een erkenning voor bedrijven die een voortreffelijke bijdrage leveren aan succesvolle projecten en die klanten kunnen helpen om succes te boeken.

Nu de toepassing en het gebruik van Unreal Engine exponentieel is toegenomen in heel wat verschillende sectoren, bieden erkende servicepartners van Unreal Engine technische ondersteuning, implementatie en co-ontwikkelingsdiensten van het hoogste niveau aan huidige en toekomstige klanten van Unreal Engine.

Infinity Reply brengt visies tot leven aan de hand van Unreal Engine voor productweergave of boeiende animaties. De producties, gegenereerd via Unreal Engine of versterkt aan de hand van een post-productietechniek, stralen uitmuntendheid uit. Het doel bestaat erin om het publiek moeiteloos te bereiken met naadloze streaming van Unreal Engine content en complexe VR-scènes te creëren. Van boeiende presentaties tot virtuele showrooms openen de streamingcapaciteiten globaal bereik en interactie met klanten. De realtime configurators stellen klanten in staat om elk product eenvoudig te personaliseren. Aan de hand van robuuste kanalen en aangepaste modellen genieten zij van betere prestaties en gestroomlijnde workflows.

Filippo Rizzante, CTO van Reply, voegt hieraan toe: “Reply werd erkend als vooraanstaande speler om waarde voor klanten tot stand te brengen. We zijn dan ook trots dat we als erkende servicepartner van Unreal Engine werden benoemd. We gaan er prat op dat we creatieve tools voor realtime weergave aanbieden om kwaliteitsvolle projecten te ontwikkelen voor onze klanten, die hen in staat stellen om hun digitale aanwezigheid te versterken en om de concurrentie voorbij te steken op het vlak van klantenervaring die ze aan eindgebruikers kunnen bieden.”

In 2020 ontving Infinity Reply eveneens een Epic MegaGrant van Epic voor hun expertise en innovatieve aanpak, die in een PoC werd gebruikt voor de klant Opel uit de automobielsector.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] is gespecialiseerd in het ontwerp en de implementatie van oplossingen gebaseerd op nieuwe communicatiekanalen en digitale media. Als netwerk van zeer gespecialiseerde bedrijven, definieert en ontwikkelt Reply businessmodellen verbeterd door de nieuwe modellen van AI, big data, cloud computing, digitale media en het Internet of Things. Reply verstrekt consulting, systeemintegratie en digitale services aan organisaties actief in telecommunicatie en media, de industrie en de dienstensector, het bankwezen en verzekeringen, en de openbare sectoren. www.reply.com

Infinity Reply

Infinity Reply is het bedrijf van de Reply Group dat zich specialiseert in 3D-weergaves en de ontwikkeling van gepersonaliseerde realtime en CGI-oplossingen. De portefeuille omvat offline en realtime consultingservices, de ontwikkeling en implementatie van creatieve en technologische concepten, de productie en implementatie van content gebaseerd op gangbare technologieën, gegevensformaten en interactieapparaten. Tot de mogelijke toepassingen behoren productontwerp en -ontwikkeling, marketing en verkoop, opleiding en service, maar ook entertainment. www.infinity.reply.com

