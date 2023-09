United Cloud, centre d'innovation leader en Europe du Sud-Est, choisit Verimatrix XTD pour la protection de ses applications mobiles

AIX-EN-PROVENCE, France et SAN DIEGO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Verimatrix, (Euronext Paris : VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour, le déploiement par United Cloud de ses technologies Verimatrix Extended Threat Defense (XTD) en vue de renforcer les protections de la plateforme phare TV 2.0, plus connue sous le nom d'EON TV. United Cloud, centre d'innovation spécialisé dans le développement de produits et de solutions de premier plan pour les entreprises de télécommunications et de médias, fait appel au savoir-faire de Verimatrix en matière de cybersécurité pour protéger les applications streaming (OTT).

La plateforme TV 2.0, l'une des plus avancées de la région, gère plus de 50 000 vidéos et compte plus d’1,5 million d'utilisateurs par jour. Ses applications streaming OTT Android et iOS bénéficieront des technologies Verimatrix XTD assurant le polymorphisme et l'obfuscation du code. Ces technologies permettent de contrer l'analyse statique du code de l'application grâce au flux de contrôle, à l'obfuscation des symboles et de l'arithmétique, ainsi qu'au cryptage des sections et des chaînes de caractères. Ce renforcement de la sécurité permettra en outre de satisfaire, voire de dépasser, les exigences des propriétaires de contenu en matière de protection.

"Notre engagement à offrir une expérience de streaming unique via notre plateforme phare TV 2.0 avec un niveau maximal de sécurité nous a conduit à joindre nos forces à celles de Verimatrix. Il est évident que Verimatrix ne se limite pas au traitement des besoins uniques du secteur des médias et du divertissement, Verimatrix est également un expert de confiance en matière de protection des applications et de défense contre les attaques sur mobiles - l'association parfaite pour notre entreprise", a déclaré Sergej Berisaj, CTO de United Cloud.

"Alors que les plateformes de streaming sont confrontées à une recrudescence des menaces venant de cybercriminels à la recherche de failles et de dysfonctionnements, il est indispensable de mettre en place une protection complète du code et un système de surveillance des menaces", a déclaré Asaf Ashkenazi, CEO de Verimatrix. "En choisissant Verimatrix XTD, United Cloud adopte une position proactive qui lui permet de renforcer ses défenses et de garantir la continuité de ses activités. XTD fournit un puissant blindage autour du code de l'application principale qui permet de neutraliser même les menaces de type "zero-day", et donne aux clients les moyens de détecter et de répondre aux nouveaux types de menaces visant les terminaux. Cette sécurité puissante et multicouche permet à United Cloud de faire évoluer sa plateforme en toute confiance et en toute sérénité. Nous sommes enthousiastes à l'idée de les accueillir en tant que nouveau membre de la famille des clients Verimatrix XTD".

Pour en savoir plus sur la suite complète de solutions Verimatrix en matière de cybersécurité pour les applications, visitez le site : www.verimatrixcybersecurity.com.

À propos de United Cloud

United Cloud, est un centre d'innovation qui développe des produits et des solutions de premier ordre pour les entreprises de télécommunications et de médias. Avec plus de 340 professionnels de la technologie, United Cloud travaille sur 15 gammes complètes de produits à partir de 5 centres répartis dans la région CEE. La plateforme EON TV de United Cloud est l'une des plateformes de streaming les plus avancées, disponible sur un marché comptant plus de 40 millions de personnes. United Cloud fait partie de United Group, l'un des principaux fournisseurs de communications et de médias multi-play en Europe du Sud-Est.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d’aujourd’hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.