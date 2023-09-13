ExaGrid任命新的全球客戶支援總監

麻薩諸塞州馬爾伯勒--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 業界唯一的分層備份儲存解決方案廠商ExaGrid®今天宣布任命Ian Redmond和Simon Powell為歐洲、中東和非洲以及亞太地區的新任全球客戶支援總監。

ExaGrid為客戶提供本土語言現場客戶支援，公司引以為傲的業界領先的客戶支援模式將為每名客戶指派二級資深工程師提供服務，並確保他們始終與同一位工程師合作，以避免客戶向不同的支援人員重複相同的問題，從而使問題能迅速得到解決。

Redmond和Powell在備份存儲行業有著數十年的經驗，二人將負責ExaGrid在歐洲、亞洲、中東和非洲的客戶支援管理。在加入ExaGrid之前，Redmond在Cohesity負責歐洲、中東和非洲地區的客戶支援工作超過5年，還曾領導Tintri和EMC的Data Domain客戶支援團隊。Powell在加入ExaGrid之前曾在Commvault的支援部門任職16年，在過去的7年中擔任歐洲、中東和非洲地區客戶支援總監。

ExaGrid總裁兼執行長Bill Andrews表示：「ExaGrid正在不斷擴張，目前已在80多個國家為活躍客戶安裝了超過4000台設備。我們在歐洲、中東、非洲和亞太地區的業務正在迅速成長。我們一直致力於在世界各地增加我們的支援人員數量，以服務於我們的全球客戶群，熱烈歡迎Ian Redmond和Simon Powell加入ExaGrid團隊，領導我們的全球支援工程師。」

關於ExaGrid

ExaGrid 提供分級備份存儲，具有獨特的磁盤緩存着陸區、長期保留存儲庫和水平擴展架構。 ExaGrid 的着陸區可提供最快捷的備份、恢復和即時 VM 恢復。留存層可為長期留存提供最低的成本。ExaGrid 的水平擴展架構包括完整的設備，並可確保隨着資料的成長而提供具有固定長度的備份窗口，消除了昂貴的叉車式升級和產品過時淘汰。ExaGrid 可提供獨一無二的兩級備份存儲方法，具有非面向網絡的分層、延遲刪除和不可變對象，以幫助從勒索軟件的攻擊中復原。

ExaGrid在以下國家／地區擁有實體銷售及售前系統工程師：阿根廷、澳洲、比荷盧、巴西、加拿大、智利、獨立國協、哥倫比亞、捷克共和國、法國、德國、中國香港、印度、以色列、義大利、日本、墨西哥、北歐、波蘭、葡萄牙、卡達、沙烏地阿拉伯、新加坡、南非、韓國、西班牙、土耳其、阿拉伯聯合大公國、英國、美國及其他地區。

請造訪我們的網站exagrid.com，亦可在LinkedIn上與我們聯絡。閱讀我們的客戶成功案例，瞭解客戶對ExaGrid體驗的評價，以及他們現在能夠顯著減少備份儲存耗時的原因。ExaGrid為獲得+81的淨推薦值(NPS)得分而感到驕傲！

ExaGrid是ExaGrid Systems, Inc的註冊商標。所有其他商標均為各自持有人的財產。

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