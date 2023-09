Retail media : partenariat stratégique entre Vivendi et Valiuz

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Vivendi (Paris:VIV), premier groupe médias français en digital selon Médiamétrie, et Valiuz, l’alliance data retail la plus puissante du marché français, ont conclu un partenariat stratégique. Ce partenariat permet aux régies publicitaires de Prisma Media Solutions, Canal+ Brand Solutions, Dailymotion Advertising et de Valiuz d’activer la plus grande base de data dans le retail en France (55 millions de clients uniques et 17 enseignes partenaires prestigieuses) au sein des médias du groupe Vivendi.

Cet accord permet la réalisation de campagnes ciblées performantes grâce à une collaboration forte et complémentaire entre des marques ancrées dans le quotidien des Français telles que Boulanger, Decathlon, Auchan ou Kiabi, et un ensemble de médias de divertissement parmi les plus populaires du pays.

Au travers de ce partenariat, c’est surtout toute la chaîne de valeur publicitaire qui est optimisée : de la définition très précise des cibles à la mesure des achats consécutifs à la campagne, l’accord entre les deux entités offre aux annonceurs un dispositif media/data unique et simple à activer.

Pour Olivier Boutin, Directeur Retail Media de Valiuz, « cet accord va permettre aux annonceurs d’activer les datas de l’Alliance Valiuz dans l’environnement premium du groupe Vivendi et notamment d’offrir une couverture totale des vidéonautes sur tout le parcours de consommation média. Nous nous réjouissons de ce partenariat stratégique qui élargit notre proposition de valeur vers les annonceurs et augmente l’impact de Valiuz sur le marché du Retail Media. »

Philipp Schmidt, co-Directeur général de Prisma Media, explique : « Nous sommes ravis d’avoir conclu ce partenariat avec Valiuz. Grâce à Vivendi, nous avons pu nous positionner comme un groupe intégré et réunir les forces de nos régies publicitaires respectives. Ce partenariat nous permet de proposer aux annonceurs une granularité de data unique activable dans nos environnements premium qui touchent près de 70 % de la population française. Une telle puissance est inégalée en France. »

Emmanuelle Godard, Directrice Digital et Innovation de Canal+ Brand Solutions, précise : « Ce partenariat unique offre aux annonceurs la possibilité d’associer la pertinence de ciblages au plus proche du business des marques et la qualité d'exposition offerte par nos environnements digitaux et la TV segmentée. »

Bruno Latapie, DGA de Dailymotion Advertising : « Nous sommes désormais en mesure de proposer aux annonceurs une donnée riche, granulaire et hautement qualifiée, combinée à notre puissance vidéo. Cette initiative s'inscrit pleinement dans notre volonté commune d'apporter toujours plus d’efficacité aux campagnes de nos clients ».

VALIUZ :

La mission de Valiuz est d’accélérer la transformation des retailers grâce à la data et à l’IA afin de répondre ensemble aux enjeux des nouveaux codes du commerce.

Fort de notre Alliance d’une vingtaine d’entreprises prestigieuses et d’une connaissance client inégalée en France (55 millions de clients uniques), nous proposons des solutions et services entièrement dédiés au retail. Ces solutions permettent aux équipes métiers de valoriser leurs données et de catalyser leur transformation data-driven pour répondre aux défis stratégiques et opérationnels d'un commerce compétitif adaptés aux nouveaux modes de vie

VIVENDI :

Prisma Media

Leader des groupes bimédia de France, Prisma Media est le N°1 de la presse magazine, de la vidéo en ligne et de l’audience digitale quotidienne avec un potentiel optimal d’audience de près de 40 millions de personnes chaque mois sur ses différents médias ; avec un portefeuille d’une vingtaine de marques de référence, le groupe est présent sur les principaux segments tous publics.

Canal + Brand Solutions

Canal+ Brand Solutions est la régie publicitaire de 36 marques média, dont Canal+, C8, CSTAR, CNEWS, les marques Eurosport & Discovery, RTL9, OQEE Ciné, myCanal, UGC et le Grand Rex ; il propose aux marques des solutions de communication innovantes en TV, digital, cinéma, data et brand content.

Dailymotion

Dailymotion compte 400 millions de visiteurs et 4 milliards de vues par mois, présent dans 145 pays dans le monde. Première audience vidéo française, avec un écosystème de plus de 3000 éditeurs de contenu de médias professionnels qui utilisent le player Dailymotion, avec un environnement qualitatif et brand safe pour les marques qui souhaitent y mener des campagnes publicitaires vidéo à la fois performantes et transparentes. Dailymotion Advertising se démarque également avec son studio créatif intégré et son département insights.