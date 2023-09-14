SK Capital完成對Ecopol的策略投資

義大利基耶西納-烏扎內塞和紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Ecopol S.p.A.（以下簡稱“Ecopol”或「該公司」）是創新型生物降解薄膜和輸送系統的領先開發商和生產商。該公司今天宣佈完成來自SK Capital Partners, LP（以下簡稱“SK Capital”）關聯公司的策略投資。SK Capital是一家領先的私人投資公司，專注於特種材料、成分和生命科學領域。SK Capital收購了該公司的多數股權。Ecopol執行長兼控股股東Mauro Carbone保留了大量股權，並繼續擔任執行長和最大的個人股東。公司還宣佈成立新的董事會，成員中不乏在Ecopol價值鏈中的永續材料和消費包裝品(“CPG”)市場擁有豐富經驗的產業領袖，包括Jan-Dirk Auris、E. Craig Mitchell、Daniele Ferrari和Dave Mezzanotte。

Ecopol執行長Mauro Carbone表示：「Ecopol很高興能與SK Capital開始合作，並與加入我們董事會的具有影響力的產業高階主管組成的多元化團隊合作。我對公司旅程掀開新的篇章感到振奮不已。我們將共同努力加速Ecopol的快速發展，繼續進行策略投資，為我們的全球客戶群提供更高的價值，並為現有市場和新市場帶來更多永續的解決方案。我們感謝前董事會董事Roberto Quagliuolo、Luca Bucelli和Laurent Labatut所做出的貢獻，並期待小股東Tikehau Capital繼續給予我們支持。」

SK Capital董事總經理Stephen D’Incelli補充表示：「透過與Mauro合作，我們組建了一個世界一流的董事會，他們將幫助Ecopol執行其策略重點和實現成為高度創新和永續輸送系統全球領導者的願景，並在這方面發揮巨大作用。我們期待作為董事會成員支持Mauro及其領導團隊推動Ecopol下一階段的轉型發展。」

為配合此次交易，SK Capital和Mauro任命了以下董事會成員：

Jan-Dirk Auris曾在Henkel AG & Co. KGaA (“Henkel”)工作超過35年，擔任過各種高階管理職務和Henkel管理委員會成員。他最近曾領導Henkel粘合劑科技業務部，為全球領先的CPG公司提供服務，並積累了豐富的經驗。Auris先生在Henkel實施新的績效管理手冊以及推動創新和永續發展計畫方面發揮了領導作用。

E. Craig Mitchell在特種材料產業擁有超過35年的經驗，目前擔任Sensient Technologies Corporation的香料和提取物事業部總裁。他曾在Ecopol供應鏈中的全球領先企業擔任重要職務，包括擔任聚乙烯醇生產商Sekisui Specialty Chemicals America, LLC的總裁兼營運長，以及醋酸乙烯酯單體生產商Celanese Corporation的美洲銷售副總裁。

Daniele Ferrari將擔任董事會主席。Ferrari先生全職工作在義大利，在特種材料產業擁有超過35年的經驗，最近的職務是在義大利最大的化工公司Versalis S.p.A.擔任執行長，以及擔任Matrìca S.p.A.的董事長，後者是一家與Novamont的合資公司。Novamont是生物塑膠產業的領導者，處於可再生化學產業的前線。Ferrari先生曾擔任SK Capital的高級董事，並曾擔任歐洲化學工業理事會(“CEFIC”)主席、歐洲塑膠協會主席以及杜絕塑膠廢棄物聯盟(Alliance to End Plastics Waste)董事會成員，為公司帶來強大的永續發展領導力。

Dave Mezzanotte在特種材料和包裝產業擁有40多年的從業經驗，自2018年起擔任SK Capital高級總監。他曾擔任全球消費品軟包裝製造商Coveris的董事長兼執行長，以及全球CPG物流服務提供者CHEP的執行長。

董事會成員還包括：Ecopol執行長兼重要少數投資人Mauro Carbone、交易牽頭人兼SK Capital董事總經理Stephen d’Incelli，以及SK Capital負責人Josh Lieberman。

Latham & Watkins LLP擔任SK Capital的法律顧問。牽頭安排人和帳簿管理人Crédit Agricole Italia S.p.A.和Intesa Sanpaolo S.p.A為支援此次交易提供承諾融資。Legance和Alpeggiani Studio Legale Associato擔任Ecopol的法律顧問，STS Deloitte擔任稅務顧問。UBS擔任財務顧問。

關於Ecopol

Ecopol是全球領先的水溶性和生物降解薄膜生產商。該公司針對單劑量應用的創新型給料系統使世界領先品牌能夠在其整個供應鏈中顯著減少二氧化碳排放以及水和原生塑膠的使用。Ecopol總部位於托斯卡納的基耶西納-烏扎內塞，在義大利和美國設有生產基地，為全球客戶群提供最高水準的服務、科技支援和創新合作。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.ecopol.com。

關於SK Capital

SK Capital是一家私人投資公司，專業從事於特種材料、成分和生命科學產業。公司尋求創建有韌性、永續和不斷發展壯大的業務，從而創造巨大的長期經濟價值。SK Capital旨在利用其產業、營運和投資經驗來發現機遇，並透過更好的策略定位、成長、盈利和更低的營運風險，使企業轉型為高績效組織。SK Capital的資產組合公司的年營收額約為170億美元，在全球擁有超過2.5萬名員工，並在30多個國家經營200多家工廠。公司目前的管理資產規模約為78億美元。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.skcapitalpartners.com。

關於Tikehau Capital

Tikehau Capital是一家全球另類資產管理集團，截至2023年6月30日的管理資產規模約為411億歐元。Tikehau Capital在四大資產類別（私募債務、實物資產、私募股權和資本市場策略）以及多元資產和特殊機會策略方面積累了廣泛的專業知識。公司利用其雄厚的股本基礎（截至2023年6月30日的股東權益達31億歐元），將自有資本與投資人客戶的資本一起投資於各項策略。Tikehau Capital由其經理人和領先的機構合作夥伴共同控制，以強大的企業家精神和企業文化為指導。742名秉承這一理念的員工（截至2023年6月30日的人數）在歐洲、中東、亞洲和北美的15個辦事處工作。Tikehau Capital在受規管的巴黎泛歐交易所市場A分區上市（ISIN代碼：FR0013230612; 股票代碼：TKO.FP）。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.tikehaucapital.com。

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