這個系列包括由Mouser Electronics技術內容總監Raymond Yin主持的最新一期「我們之間的技術」podcast。他與Ambisense的產品主管Ronan Cooney一起探討了室內空氣品質與室外空氣品質的現狀。(圖片：美國商業資訊)

Mouser Electronics在最新的「攜手賦能創新」計畫中強調了環境感測器技術和應用。(圖片：美國商業資訊)

Mouser Electronics在最新的「攜手賦能創新」計畫中強調了環境感測器技術和應用。(圖片：美國商業資訊)

德克薩斯州達拉斯和沃思堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Mouser Electronics Inc.作為業界領先的新產品引進(NPI) 分銷商，擁有廣泛的半導體和電子元件選擇空間。該公司屢獲殊榮的「攜手賦能創新」系列計畫今天揭示了下一篇章，重點關注對環境感測器的需求。Mouser透過一系列技術內容文章、部落格、影片以及最新的「我們之間的技術」podcast節目，深入探討了環境感測器背後的技術和應用，以及它們在創建室內空氣品質監測解決方案中的應用。

環境感測器在希望改善工作場所內空氣品質的雇主中，越來越受青睞，這在一定程度上得益於疫情和對乾淨室內空氣的需求，以及感測器擁有追蹤潛在危害的重要作用。透過實時監測污染物、微粒和有害氣體，雇主可以更輕鬆地應對員工健康和生產力遭受的潛在威脅。較差室內空氣品質會引發多種短期疾病，例如頭痛、疲勞和難以集中注意力。由於缺乏關於室內空氣品質的美國聯邦標準，雇主們正在承擔起環境監測並為員工提供清潔空氣的責任。Mouser探討了環境感測器如何有效地提供準確讀數，輕鬆實現長期監測，並提供公司所需的資料。

Mouser Electronics技術內容總監Raymond Yin表示：「環境感測器在保持工作場所空氣清潔方面發揮重要作用。這就是為什麼Mouser很高興圍繞這個主題分享這期內容豐富的『攜手賦能創新』。透過這個計畫，我們希望為工程師們提供所需的知識，找到改善室內空氣品質的解決方案。」

本系列包括了最新一期由Yin主持的「我們之間的技術」podcast。他與Ambisense的產品主管Ronan Cooney一起討論了室內空氣品質與室外空氣品質的現狀。他們還回顧了導致空氣品質差的主要因素、相關法規，以及用於空氣品質測量設備的設計考慮因素。此外，該期podcast還介紹了Mouser的環境感測器選擇以及為特定應用進行設計時需要考慮的事項。

Mouser提供了許多文章、資訊圖表和影片，深入探討了環境感測器、與差室內空氣品質相關的風險、用於改善室內空氣品質(IAQ)的感測器選擇，以及如何選擇合適的揮發性有機化合物 (VOC) 感測器。本期「攜手賦能創新」由Mouser的重要合作夥伴Amphenol、TE Connectivity、Honeywell、Renesas、Sensirion和Bosch贊助。

Mouser的「攜手賦能創新」計畫成立於2015年，是該行業最知名的電子元件計畫之一。若要瞭解詳細資訊，請造訪https://www.mouser.com/empowering-innovation/並在Facebook、LinkedIn、Twitter和YouTube上追蹤Mouser。

若要瞭解更多Mouser新聞，請造訪 https://www.mouser.com/newsroom/。

作為全球授權分銷商，Mouser提供世界上最廣泛的最新半導體和電子元件選擇範圍，庫存充足，可隨時發貨(in stock and ready to ship™)。Mouser的客戶可以獲得100%經認證的正品產品，並可以從每個製造商合作夥伴追蹤完整供應鏈。為了協助加速客戶的設計過程，Mouser的網站提供了豐富的技術資源，包括技術資源中心、產品資料表、供應商特定的參考設計、應用參考資料、技術設計資訊、工程工具和其他有用資訊。

工程師可以透過Mouser的免費電子新聞通訊來及時瞭解最新產品、技術和應用新聞。Mouser的新聞和參考資訊電子郵件訂閱可以根據客戶和訂閱者不斷變化的獨特且需求進行自定。沒有其他任何分銷商能給予工程師如此多的自定和控制權，讓他們可以掌控自己所收到的資訊。立即造訪https://sub.info.mouser.com/subscriber/並註冊，瞭解最新技術、產品趨勢等資訊。

關於Mouser

Mouser Electronics為Berkshire Hathaway的子公司，是一家半導體與電子元件授權代理商，專為其優秀製造商合作夥伴提供新產品引入 (NPI) 服務。Mouser為全球電子設計工程師和買家社群服務，其全球代理商網站mouser.com支援多國語言及貨幣，並銷售1,200多家製造品牌的680多萬種產品。Mouser在全球擁有27個支援站點，透過當地語言、貨幣與時區為客戶提供一流客服。該公司在美國德州達拉斯都會區設有占地100萬平方英呎的先進配送設施，從那裡將產品運送至全球223個國家/地區、65萬個客戶的手中。想進一步了解Mouser，請瀏覽：https://www.mouser.com/。

商標

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