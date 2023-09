TPG investiert 336 Millionen USD in Denodo, um Wachstum des Datenmanagement-Marktführers zu beschleunigen

PALO ALTO, Kalifornien & SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Denodo (das „Unternehmen“), ein Marktführer im Bereich Datenmanagement, und TPG (NASDAQ: TPG), eine global tätige alternative Vermögensverwaltungsfirma, gaben heute bekannt, dass sie eine verbindliche Vereinbarung zu TPG Growth, die Plattform der Firma für den mittelständischen Markt und Wachstumsbeteiligungen, unterzeichnet haben. Danach sollen 336 Millionen US-Dollar in das Vorzugskapital der Serie B von Denodo investiert werden. Die Transaktion, die sowohl Primärkapital als auch einen sekundären Aktienverkauf durch HGGC umfasst, wird voraussichtlich Anfang Oktober nach üblichen behördlichen Genehmigungen abgeschlossen sein. HGGC investierte bereits 2017 in die Investmentrunde der Serie A von Denodo und bleibt ein bedeutender Investor.

„Während das rasante Wachstum im Umfang, in der Vielfalt und Geschwindigkeit von Daten anhält, hat sich Denodo als globaler Marktführer in der Datenverwaltung etabliert“, sagte Mike Zappert, Partner bei TPG. „Denodos einzigartige Datenvirtualisierungssoftware, die es Unternehmen ermöglicht, vereinheitlichte Ansichten von unterschiedlichen Datenquellen zu erstellen, die einfach abgefragt werden können, ohne sie zu verschieben, hat beeindruckendes und profitables Wachstum ermöglicht. Mit einem marktführenden Net Promoter Score von über 50 hat das Unternehmen eine bemerkenswerte Liste namhafter globaler Kunden wie TPG aufgebaut. Wir sehen eine enorme Chance, die Expansion von Denodo voranzutreiben, und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Angel und seinem Managementteam, um sie in der nächsten Phase ihrer Entwicklung zu begleiten.”

Das Hinkommen von TPG und seinem breiten Spektrum an Fähigkeiten ist ein wichtiger nächster Schritt auf dem Wachstumspfad von Denodo. Weitere Informationen zu der neuen Partnerschaft finden Sie hier.

„Wir freuen uns sehr, TPG als Investor bei Denodo begrüßen zu dürfen, da ihre langjährige Erfahrung beim Investieren in innovative, wachstumsstarke Unternehmen mit bahnbrechenden Technologien perfekt zu unserem Unternehmen passt“, sagte Angel Viña, CEO und Gründer von Denodo. „Diese Finanzierung ist ein Beleg für Denodos Führungsposition im Markt für Datenmanagement und unser weiteres Wachstumspotenzial durch den logisch orientierten Ansatz, unterstützt durch Datenvirtualisierung. Wir freuen uns darauf, die einschlägige Erfahrung von TPG zu nutzen, um die rasante Erweiterung unseres globalen Marktanteils fortzusetzen. Wir sind gleichermaßen begeistert, dass HGGC ein wichtiger Investor bei Denodo bleiben wird, und sind dankbar für ihre langjährige Partnerschaft und ihr fortwährendes Engagement.“

Seit der Investition von HGGC im Jahr 2017 hat sich Denodo zu einem globalen Marktführer im Datenmanagement mit branchenführenden Kunden weltweit entwickelt.

„In den letzten sechs Jahren haben wir Denodos enormes Wachstum sowohl bei der Produktführerschaft als auch beim Marktanteil beobachtet“, sagte Steven Leistner, Partner und Co-CIO von HGGC und Mitglied des Denodo-Verwaltungsrats. „Angesichts einer noch fortschrittlicheren Plattform, einer Liste großer globaler Kunden und der Stärke des Führungsteams sehen wir aktuell ein gesteigertes Zukunftspotenzial für Denodo und freuen uns, das Unternehmen an der Spitze einer Bewegung für logisches Datenmanagement weiterhin unterstützen zu dürfen.“

J.P. Morgan fungierte als alleiniger Vermittlungsberater bei der Transaktion.

Die Denodo-Plattform umfasst erweiterte Funktionen zur Vereinheitlichung und Demokratisierung der Nutzung von Daten, die in jedem IT-Unternehmenssystem vorhanden sind. Gestützt auf einen bahnbrechenden logischen Ansatz im Gegensatz zu traditionellem Datenmanagement bietet die Plattform eine gemeinsame Datenschicht für das intelligente Management des Datenverkehrs, der von allen Datenquellen zu den Business-Anwendern und Softwareanwendungen in einer Organisation fließt. In diesem Sinne versetzt sie Kunden in die Lage, durch ein höheres Maß an Datennutzung und Compliance wettbewerbsfähiger zu werden und die betriebliche Effizienz wesentlich zu beeinflussen.

Tweeten Sie: News: @TPG investiert 336 Millionen USD in @Denodo in Serie-B-Finanzierungsrunde, schließt sich Erstinvestor @HGGC_LLC an, um Wachstum des Unternehmens in logischem #Datamanagement gestützt durch #Datavirtualisierung zu beschleunigen

Über Denodo

Denodo ist ein Marktführer im Bereich Datenmanagement. Die preisgekrönte Denodo-Plattform ist die führende Plattform für Datenintegration, -management und -bereitstellung, die auf einem logischen Ansatz basiert, um Self-Service-BI, Data Science, Hybrid/Multi-Cloud-Datenintegration und Unternehmensdatenservices bereitzustellen. Mit einem ROI von über 400 % und Einsparungen in Millionenhöhe konnten die Kunden von Denodo, von Großunternehmen bis zu mittelständischen Betrieben, in über 30 Branchen eine Amortisierung in weniger als sechs Monaten erzielen. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.denodo.com.

Über TPG

TPG ist eine führende, global tätige alternative Vermögensverwaltungsfirma, die 1992 in San Francisco gegründet wurde. Die Firma verfügt über 139 Milliarden US-Dollar an verwalteten Vermögenswerten und unterhält Investment- und Betriebsteams auf der ganzen Welt. TPG investiert in fünf Multi-Strategie-Plattformen: Kapital, Wachstum, Impact, Immobilien und Marktlösungen. Unsere einzigartige Strategie basiert auf Zusammenarbeit, Innovation und Inklusion. Unsere Teams vereinen einschlägige Produkt- und Branchenerfahrung mit breiten Fähigkeiten und Kompetenzen, um differenzierte Erkenntnisse zu entwickeln und Mehrwert für unsere Fondsinvestoren, Portfoliounternehmen, Managementteams und Communities zu schaffen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.