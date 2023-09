Alcatel-Lucent Enterprise e Nokia em parceria para apoiar o Grand Paris Rail Project

PARIS--(BUSINESS WIRE)--A Alcatel-Lucent Enterprise e a Nokia formaram uma parceria para desenvolver o Grand Paris Express, um dos maiores projetos de metrô da Europa.

O futuro metrô inclui 200 quilômetros de novos trilhos que criarão quatro linhas adicionais ao redor de Paris (linhas 15, 16, 17 e 18) e ampliarão a atual linha 14. Além disso, 68 novas estações de metrô serão construídas, ajudando a criar novos centros urbanos sustentáveis nesses locais.

A Alcatel-Lucent Enterprise e a Nokia combinaram suas ofertas complementares para fornecer uma infraestrutura de missão crítica certificada e integrada de ponta a ponta para o Grand Paris Express com soluções que incluem uma rede de backbone IP/MPLS de alta velocidade e multisserviços de última geração da Nokia, que inclui o portfólio de roteadores para atender a todos os requisitos de operação e manutenção do Grand Paris Express.

A robusta linha LAN OmniSwitch® da Alcatel-Lucent Enterprise está sendo implantada em estações e em ambientes industriais remotos para possibilitar a gestão do monitoramento por vídeo e o controle da qualidade do ar através de sensores de IoT. Esse sistema melhora a eficiência, reforça a segurança e aprimora a experiência do passageiro ao fornecer dados operacionais em tempo real. A comunicação entre o centro de controle centralizado e as estações automatizadas, linhas e depósitos, que são monitorados de perto, desempenha um papel fundamental nas operações diárias e na manutenção, sendo um componente importante na estratégia de segurança cibernética do projeto.

Para os dois milhões de viajantes diários na área do Grand Paris, o novo sistema de comunicações promete níveis superiores de serviço, com emissão intuitiva de bilhetes e serviços digitais aprimorados, como maior conectividade.

"Estamos muito orgulhosos da parceria com a Nokia para oferecer transformação digital de última geração para o projeto de mobilidade inteligente do Grand Paris Express. Juntos, oferecemos uma rede certificada de missão crítica que adota o transporte sustentável e livre de carbono. A ALE está plenamente comprometida com as regulamentações de desenvolvimento sustentável, conforme estabelecido pelo Pacto Global da ONU. Esse projeto exemplifica perfeitamente nossa estratégia de 'Technology for Good'", declarou Rukmini Glanard, diretor de negócios da Alcatel-Lucent Enterprise.

Nathan Stenson, vice-presidente da Nokia para o Canal de Parceiros Globais, disse: "Estamos entusiasmados em fortalecer o relacionamento com nosso parceiro de tecnologia e distribuição Go-To-Market Alcatel-Lucent Enterprise, fornecendo arquitetura de rede de missão crítica de ponta a ponta com base na tecnologia IP/MPLS de última geração da Nokia. Essa tecnologia avançada entrega uma poderosa rede IoT multisserviço que fornece qualidade do ar e monitoramento de vídeo em estações com 13.000 câmeras e Inteligência Artificial (IA) para aumentar a segurança e a proteção em todo o Grand Paris Express.”

A Nokia implementou redes de missão crítica para mais de 2.600 clientes empresariais líderes nos setores de transporte, energia, grandes empresas, manufatura, escalabilidade na web e setor público em todo o mundo.

As duas empresas estão trabalhando juntas neste projeto de longo prazo, com uma implementação contínua planejada até 2035, além de vários outros projetos que atenderão clientes de transporte em todo o mundo nos próximos anos.

Sobre a Alcatel-Lucent Enterprise:

A Alcatel-Lucent Enterprise oferece as experiências tecnológicas personalizadas que as empresas precisam para que tudo esteja conectado.

A ALE fornece soluções de rede, comunicação e nuvem da era digital com serviços personalizados para garantir o sucesso dos clientes, com modelos de negócios flexíveis na nuvem, no local e híbridos. Todas as soluções possuem segurança integrada e impacto ambiental limitado.

Mais de 100 anos de inovação fizeram da Alcatel-Lucent Enterprise uma consultora confiável para mais de 1 milhão de clientes do mundo inteiro.

Com sede na França e 3,4 mil parcerias de negócios internacionais, a Alcatel-Lucent Enterprise possui um alcance global eficaz com foco local.

www.al-enterprise.com | LinkedIn | Twitter | Facebook | Instagram

Sobre a Nokia

Na Nokia, desenvolvemos tecnologias para ajudar o mundo a agir em conjunto.

Como líder em inovação de tecnologia B2B, estamos na vanguarda do desenvolvimento de redes capazes de perceber, pensar e agir, aproveitando nosso trabalho em redes móveis, fixas e na nuvem. Além disso, criamos valor por meio de propriedade intelectual e pesquisas de longo prazo, lideradas pelo renomado Nokia Bell Labs.

Provedores de serviços, empresas e parceiros em todo o mundo confiam na Nokia para fornecer redes seguras, confiáveis e sustentáveis hoje - e trabalham conosco para criar os serviços digitais e aplicativos do futuro.

Siga nossas páginas nas redes sociais

LinkedIn Twitter Instagram Facebook YouTube

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.