Sazae Japan 與 Boomi 合作解決日本企業面臨的整合問題

東京和賓州切斯特布魯克--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Boomi™ 是智慧連接和自動化的領導業者，今天宣布與頂尖的數位化轉型諮詢服務提供商 Sazae Japan， Inc（“Sazae”）建立新的合作夥伴關係。Boomi 是 Sazae 在日本的第一家整合平台即服務（iPaaS）合作夥伴。

Sazae Pty Ltd 為日本子公司，Sazae 在日本、新加坡和越南擁有強大的影響力。Sazae 將結合低程式碼開發、直觀的 Boomi 平台，並使用於其所有跨行業的綜合上游 IT 諮詢服務產品。

日本企業對於雲端運算的需求日益增加，iPaaS 因雲端系統整合而受到關注。

Sazae 參與了眾多全球專案，這些專案皆須跨多個國家/地區整合應用程式和系統。與 Boomi 在 ServiceNow 專案成功合作後，Sazae 對 Boomi 平台的易用性、完整的開發週期支援，穩定性和可擴展性留下了深刻印象。

合作夥伴關係最初將致力於協助 Sazae Japan 的客戶整合內容管理系統，如 ServiceNow 和Drupal。

Sazae Pty Ltd. 董事兼創辦人 Ayumu Mizojiri 表示：「希望與 Boomi 的合作能使我們快速有效地將現有客戶的資料基礎設施遷移到數位化轉型（DX）平台」「我們相信與 Boomi 合作，將對全球專案帶來無可衡量的價值，因為 Boomi 在減低複雜度、提供速度和效率方面表現亮眼 。」

Boomi 日本總監 Kazunori Hori 則表示：「日本對於 iPaaS 的需求持續激增，我們計劃與 Sazae 就全球專案進行合作，協助其客戶連接資料、應用程式、流程和人員，以期達到更好的業務成果並實現數位化轉型目標。

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關於 Boomi

Boomi 致力於協助人們與世界萬物建立連結，讓世界更美好。作為採用雲端技術的整合平台即服務(iPaaS) 先驅、當今全球軟體即服務 (SaaS) 領域的領先公司，Boomi 在整合平台供應商中擁有規模首屈一指的客戶群，以及由大約800 家合作夥伴組成的全球網路，其中包括 Accenture、Capgemini、Deloitte、SAP 和 Snowflake 等。全球各大組織競相選擇 Boomi 屢獲殊榮的平台來探索、管理和協調資料，同時連結應用程式、流程和人員，以獲得更好、更快的結果。如需瞭解更多資訊，請造訪 http://boomi.com.

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