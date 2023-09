Belkin Apresenta Protetores de Tela UltraGlass 2 para Modelos de iPhone 15, Disponíveis Agora

Belkin introduces UltraGlass 2, its strongest and most durable glass yet

Belkin introduces UltraGlass 2, its strongest and most durable glass yet

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Belkin, marca líder de produtos eletrônicos de consumo há 40 anos, anunciou hoje a disponibilidade de sua mais atrativa oferta de proteção de tela projetada para iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. O protetor de tela Belkin UltraGlass 2 foi projetado para oferecer proteção adicional contra ultra-impacto que é até 2,7x mais resistente do que os protetores de vidro temperado padrão1. Eles estão disponíveis para encomenda agora em belkin.com e apple.com.

Fornecendo ainda mais proteção para o vidro de smartphone mais duro do mundo, o protetor de tela Belkin UltraGlass 2 permanece ultrafino com 0,29 mm e adaptado à experiência nativa da tela sensível ao toque. O UltraGlass 2 é o vidro mais resistente e durável da Belkin até hoje, com resultados de teste de queda até 24% melhores do que o premiado UltraGlass original2.

O pacote 100% livre de plástico inclui protetor de tela Belkin UltraGlass 2, pano de limpeza e adesivo de remoção de pó para evitar bolhas de ar e bandeja patenteada Easy Align para alinhamento perfeito e aplicação infalível.

Para mais ofertas de proteção de tela da Belkin, veja a coleção ScreenForce™ para a linha do iPhone 15 aqui: https://www.belkin.com/products/screen-protectors/screen-protectors-for-iphone/

Preço e Disponibilidade

A coleção de protetores de tela Belkin UltraGlass 2 para a nova linha do iPhone 15 está disponível em belkin.com e apple.com hoje por US$ 39,95 e chegará ainda este mês às lojas da Apple em todo o mundo.

O aplicativo profissional gratuito de proteção de tela através do novo sistema de proteção de tela está disponível nas lojas da Apple Store ao redor do mundo; os clientes devem comprar o protetor de tela na loja. O sistema de proteção de tela da Apple oferece aplicação do protetor de tela em minutos com precisão especializada e acabamento impecável para máxima satisfação do cliente.

O kit de mídia está disponível para baixar AQUI.

Sobre a Belkin

A Belkin é líder no mercado de acessórios, oferecendo soluções de energia, proteção, produtividade, conectividade, áudio, segurança e automação residencial para uma ampla gama de produtos eletrônicos de consumo e ambientes empresariais nos últimos 40 anos. Fundada no sul da Califórnia e com vendas em mais de 100 países ao redor do mundo, a Belkin cria produtos que capacitam as pessoas a aproveitar mais a vida todos os dias, seja no lar, no trabalho ou em uma nova aventura. Em 2018, houve a fusão da Belkin International com a Foxconn Interconnect Technology para impulsionar sua influência mundial, mantendo ao mesmo tempo seu foco constante em pesquisa e desenvolvimento, comunidade, educação e sustentabilidade. A Belkin permanece para sempre inspirada pelas pessoas e pelo planeta em que vivemos.

1 Conforme testes de queda internos usando lixa áspera, 80% dos protetores de tela resistiram a uma altura de queda de até 1,07 m, em comparação a 0,4 m do vidro convencional de alumino-silicato temperado simples.

2 Conforme testes de queda internos usando lixa áspera, 80% dos protetores de tela resistiram a uma altura de queda de até 1,07 m, em comparação a 0,86 m do Belkin UltraGlass anterior.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.