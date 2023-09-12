Alcatel-Lucent Enterprise与Nokia合作支持大巴黎地铁项目

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Alcatel-Lucent Enterprise和Nokia携手为欧洲最大的地铁项目之一大巴黎快线(Grand Paris Express)提供支持。

未来的地铁会铺设200公里长的新轨道，将在巴黎周边增设四条线路（15号线、16号线、17号线和18号线），并延长现有的14号线。此外，新筹建的68个地铁站将帮助在这些地点打造新的可持续城市中心。

Alcatel-Lucent Enterprise和Nokia结合各自的互补优势，为大巴黎快线提供经过认证的综合端到端关键任务基础设施，并在解决方案中纳入Nokia最先进的多业务IP/MPLS高速骨干网络，其中包括满足大巴黎快线所有运营和维护要求的路由器组合。

Alcatel-Lucent Enterprise的加固型局域网OmniSwitch®系列正在车站和偏远工业环境中部署，以便通过物联网传感器管理视频监控和进行空气质量控制。它通过实时提供运营数据来提高效率、增强安全性并改善乘客体验。中央控制中心与受到密切监控的自动化车站、线路和车库之间的通信是日常运营和维护的关键目标，也是项目网络安全战略的重要组成部分。

对于大巴黎地区每天200万的旅客来说，新型通信系统将提供直观的票务和增强的数字服务（如更强的连接性），为他们带来更优质的服务。

Alcatel-Lucent Enterprise首席业务官Rukmini Glanard表示：“我们很荣幸能与Nokia合作，为大巴黎快线智能交通项目提供最先进的数字化升级服务。我们将共同提供一个经过认证的关键任务网络，支持无碳交通运输。ALE完全遵守并致力于联合国全球契约规定的可持续发展条例。这个项目是我们‘技术造福人类’战略的完美例证。”

Nokia全球合作伙伴渠道副总裁Nathan Stenson表示：“我们很高兴能加强与技术和产品上市分销合作伙伴Alcatel-Lucent Enterprise的合作关系。该公司基于Nokia领先的IP/MPLS技术提供关键任务端到端网络架构。这一先进技术实现了强大的多服务物联网网络，通过1.3万个摄像头和人工智能(AI)技术为车站提供空气质量和视频监控，以加强整个大巴黎快线的安全和安保。”

Nokia已为全球交通运输、能源、大型企业、制造、网络规模(webscale)和公共部门的2600多家领先企业客户部署了关键任务网络。

两家公司共同参与了这一长期项目，计划持续部署至2035年，并同时开展其他几个项目，在未来几年为世界各地的交通运输客户提供服务。

关于Alcatel-Lucent Enterprise：

Alcatel-Lucent Enterprise提供企业所需的定制技术体验，确保万物互联。

ALE提供数字时代的网络、通信和云解决方案，通过定制服务以及灵活的云、本地和混合业务模式确保客户取得成功。所有解决方案都拥有内置安全性，并对环境影响很小。

100多年的创新使Alcatel-Lucent Enterprise成为全球超过100万客户值得信赖的顾问。

Alcatel-Lucent Enterprise总部位于法国，在全球拥有3400个业务合作伙伴，以本地为重点，在世界各地开展高效运营。

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