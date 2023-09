Services financiers Innovation CIBC fournit à Performio 13 M$ de financement par emprunt pour stimuler la croissance et l’innovation

IRVINE, Californie--(BUSINESS WIRE)--Services financiers Innovation CIBC a annoncé aujourd’hui qu’elle a fourni 13 M$ en capital de croissance à Performio, une société de logiciel de rémunération au rendement.

Performio offre une plateforme de logiciel-service qui permet à ses clients de tirer pleinement parti de la gestion de la rémunération au rendement ainsi que d’économiser le temps, l’argent et les ressources nécessaires pour gérer la complexité d’une rémunération fondée sur le rendement. La plateforme fournit des renseignements en temps réel, simplifie le calcul des commissions et permet à ses utilisateurs de prendre des décisions fondées sur les données afin d’améliorer les ventes.

« Nous sommes impressionnés par la plateforme novatrice de Performio, qui offre une approche évolutive en ce qui a trait à la planification, au calcul et à la gestion de la rémunération fondée sur le rendement ainsi qu’à la production de rapports à cet égard. Performio aide les équipes de vente, les directeurs des ventes et les dirigeants à comprendre leur rémunération fondée sur le rendement de manière à créer de la valeur pour l’entreprise », a déclaré Caroline Tkatschow, directrice générale, Services financiers Innovation CIBC. « Nous sommes impatients de travailler avec Performio, qui ne cesse d’innover sur le plan de la gestion des ventes. »

« Il était important pour nous de travailler avec un fournisseur de financement qui comprenait notre vision de la croissance et notre engagement à l’égard de l’innovation et du développement de produits, a souligné Luke Teeple, chef des services financiers à Performio. « Ce financement nous fournit des ressources additionnelles pour appuyer la mise en œuvre de nos plans à long terme, lesquels visent à améliorer notre plateforme, à élargir notre présence sur le marché et à explorer de nouvelles possibilités de croissance. »

À propos de Services financiers Innovation CIBC

Services financiers Innovation CIBC offre des conseils stratégiques, des solutions de gestion de trésorerie et des services de financement aux entreprises du secteur de l’innovation en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et dans certains pays européens, à toutes les étapes du cycle économique, du démarrage aux premiers appels publics à l’épargne et au-delà. Disposant de bureaux à Atlanta, à Austin, à Boston, à Chicago, à Denver, à Durham, à Londres, à Menlo Park, à Montréal, à New York, à Reston, à Seattle, à Toronto et à Vancouver, l’équipe est riche d’une vaste expérience et adopte une approche solide axée sur la collaboration qui s’étend aux activités à l’échelle de Groupe Entreprises, de Privabanque, de Gestion de patrimoine et de Marchés des capitaux de la Banque CIBC.

À propos de Performio

Performio, dont le siège social est situé à Irvine, en Californie, possède des bureaux à San Francisco et à Melbourne. La société continue d’offrir des logiciels de gestion des résultats de ventes aux entreprises qui cherchent à automatiser le calcul de la rémunération fondée sur les ventes et à accroître la transparence auprès de leurs représentants des ventes.

Comptant parmi sa clientèle de grandes entreprises mondiales comme Veeva, GrubHub, Johnson & Johnson et Vodafone ainsi que des sociétés du marché intermédiaire en croissance, Performio offre une nouvelle génération de logiciels de rémunération fondée sur les ventes qui combinent des fonctionnalités adaptées aux entreprises et la convivialité à laquelle on s’attend des applications logicielles modernes.