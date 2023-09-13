Sazae Japan与 Boomi合作解决日本公司面临的整合问题

东京与宾夕法尼亚州切斯特布鲁克--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 智能连接和自动化领先企业Boomi™今天宣布与著名的数字化转型咨询服务提供商Sazae Japan, Inc（“Sazae”）建立新合作伙伴关系。 Boomi是Sazae在日本的第一个集成平台即服务 (iPaaS) 合作伙伴。

作为Sazae Pty Ltd的日本子公司，Sazae在日本、新加坡和越南拥有强大的影响力。 Sazae将把低代码、直观的Boomi平台纳入其跨所有行业的综合上游IT咨询服务产品中。

随着日本企业对云计算的需求不断增加，iPaaS作为一种在云中实现系统集成的手段而受到关注。

Sazae参与了许多需要跨多个国家的应用程序和系统进行集成的全球项目。与Boomi在 ServiceNow项目的合作取得成功后，Sazae对Boomi平台的易用性、完整开发周期支持、稳定性和可扩展性留下深刻印象。

该合作伙伴关系最初将侧重于协助Sazae Japan客户进行ServiceNow 和Drupal等内容管理系统的集成。

“我们预计与Boomi的合作将使我们能够快速高效地将现有客户的数据基础设施迁移到数字化转型 (DX) 平台。”Sazae Pty Ltd董事兼创始人Ayumu Mizojiri先生表示：“针对全球项目，我们相信，与Boomi合作将非常有价值，Boomi在消除复杂性以及交付速度和效率方面拥有良好的业绩记录。”

Boomi日本总监Kazunori Hori 表示：“随着日本对iPaaS的需求持续增长，我们计划与Sazae合作开展其全球项目，帮助他们的客户连接数据、应用程序、流程和人员，以实现更好的业务成果和数字化转型目标。”

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关于Boomi

Boomi旨在通过将每个人在任何地方与任何事物连接起来，让世界变得更美好。作为基于云的集成平台即服务 (iPaaS) 的先驱，Boomi现已成为行业领先的全球软件即服务 (SaaS) 公司，Boomi拥有集成平台供应商中最大的客户群以及约800个合作伙伴，包括Accenture、Capgemini、Deloitte、SAP和Snowflake。全球组织利用Boomi屡获殊荣的平台来发现、管理和编排数据，同时连接应用程序、流程和人员，以获得更好、更快的结果。欲了解更多信息，请访问http://boomi.com.

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