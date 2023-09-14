Belkin推出適用於iPhone 15機型的UltraGlass 2螢幕保護貼，並已開放選購

Belkin推出了UltraGlass 2，這是迄今為止強度和耐用度最高的玻璃

Belkin推出了UltraGlass 2，這是迄今為止強度和耐用度最高的玻璃

洛杉磯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 40年口碑的消費性電子用品領導品牌Belkin今天宣布，專為iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max設計的最強螢幕保護產品現已開放選購。Belkin UltraGlass 2螢幕保護貼經過精心設計，可提供更強的超耐衝擊保護，其強度比標準鋼化玻璃保護貼高2.7倍1。該產品現已在belkin.com和apple.com開放選購。

Belkin UltraGlass 2熒幕保護貼為世界上最堅固的智慧型手機玻璃提供更多保護，其超薄厚度僅為0.29毫米，並能夠還原觸控螢幕體驗。UltraGlass 2是Belkin迄今推出的最堅固、最耐用的玻璃，其跌落測試結果比屢獲殊榮的初代UltraGlass提高了24%2。

100%零塑膠包裝包括Belkin UltraGlass 2熒幕保護貼、擦拭布、用於預防氣泡的除塵貼以及獲得專利的Easy Align托盤，從而確保完美對齊和萬無一失。

若要瞭解更多Belkin熒幕保護產品之相關資訊，請參閱適用於iPhone 15系列的ScreenForce™系列：https://www.belkin.com/products/screen-protectors/screen-protectors-for-iphone/

價格與供貨情況

適用於新款iPhone 15系列的Belkin UltraGlass 2熒幕保護貼系列現已在belkin.com和apple.com開放選購，定價為美金39.99元，並將於本月晚些時候在全球Apple Store發售。

透過全新的螢幕保護貼系統（Screen Protection System），免費專業熒幕保護應用程式已在全球Apple Store上架，消費者必須在店內購買熒幕保護貼。 Apple的螢幕保護貼系統能在幾分鐘內完成熒幕保護貼的專業精準完美安裝，從而最大限度地提高客戶滿意度。

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關於Belkin

Belkin是配件市場的領導者，過去40年來不斷為各種消費性電子產品和企業環境提供電源、保護、生產力、連接、音訊、安全和家庭自動化解決方案。Belkin的產品在南加州設計，銷往全球100多個國家/地區，讓寰宇眾人的生活更加精彩——無論他們是在家中、工作還是展開冒險征途。Belkin International在2018年與鴻騰精密科技 (Foxconn Interconnect Technology) 合併，以擴大其全球影響力，同時仍保持對研發、社群、教育和永續性的不變關注。Belkin從人群和我們生活的地球汲取靈感，堅定不變。

1根據使用粗砂紙的內部跌落測試顯示，80%的螢幕保護貼能夠承受高達1.07米的跌落高度，而傳統單片鋼化鋁矽酸鹽玻璃的跌落高度為0.4米。

2根據使用粗砂紙的內部跌落測試顯示，80%的螢幕保護貼能夠承受高達1.07米的跌落高度，而初代Belkin UltraGlass的跌落高度為0.86米。

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