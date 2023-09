AstraZeneca promove eficiência energética e energia limpa no Reino Unido com compromisso de £ 100 milhões

CAMBRIDGE, Reino Unido--(BUSINESS WIRE)--Impulsionando a transição da AstraZeneca para as emissões líquidas zero, a empresa firmou uma parceria de 15 anos com a Future Biogas para estabelecer o primeiro fornecimento de gás biometano em escala industrial não subsidiado do Reino Unido e está investindo em grandes eficiências energéticas em suas operações, totalizando um compromisso de £ 100 milhões.

A energia da instalação de biometa fornecerá às instalações da AstraZeneca em Macclesfield, Cambridge, Luton e Speke 100 gigawatt horas (GWh) por ano, equivalente à demanda de calor de mais de 8.000 residências.i Uma vez em operação no início de 2025, a parceria reduzirá as emissões em aproximadamente 20.000 toneladas de CO 2 equivalente (CO 2 e), acrescentando capacidade de energia renovável à rede nacional de gás.

A instalação de digestão anaeróbica e a parceria de longo prazo com a Future Biogas fornecem um modelo para a adoção comercial de gás renovável no Reino Unido. Um mercado competitivo de biometano pode desempenhar um papel fundamental na transição para as emissões líquidas zero.ii

Para apoiar a transição para o calor limpo no Reino Unido, serão feitas melhorias na eficiência energética no campus da AstraZeneca em Macclesfield, o maior local de desenvolvimento e fabricação de medicamentos do Reino Unido. Isso inclui uma grande reforma da usina combinada de calor e energia (CHP) do local, que economizará mais 16.000 toneladas de CO 2 e por ano, além de atualizar os edifícios e melhorar a pegada para a produção e embalagem de medicamentos para permitir mais reduções de gases de efeito estufa (GEE). Esses projetos de eficiência darão suporte às operações sustentáveis de longo prazo do campus de Macclesfield, que fornece mais de 90 milhões de embalagens de medicamentos para mais de 130 países.

A transição para energia 100% renovável é um elemento fundamental do programa Ambition Zero Carbon, carro-chefe da AstraZeneca, que tem como foco a descarbonização profunda, reduzindo pela metade a pegada de toda a cadeia de valor da empresa (Escopos 1 a 3) até 2030 e tornando-se zero líquido com base científica até 2045, no máximo. A AstraZeneca está no caminho certo para reduzir as emissões de GEE de suas operações globais (Escopos 1 e 2) em 98% até 2026.

Juliette White, vice-presidente de Sustentabilidade Global e Segurança, Saúde e Meio Ambiente da AstraZeneca, disse: “O compromisso de hoje de 100 milhões de libras mostra que levamos a sério a descarbonização da descoberta, do desenvolvimento e da fabricação de medicamentos e a garantia de um futuro sustentável para nossas instalações no Reino Unido e no mundo. Ao liderar a adoção comercial de calor limpo, estamos inovando para expandir o uso de energia renovável, contribuindo para a economia circular e acelerando nosso progresso rumo ao zero líquido.”

Philipp Lukas, CEO da Future Biogas, disse: “O investimento inovador da AstraZeneca em gás ecológico confirma seu status como líder mundial na transição para o ‘net zero’. A oportunidade de combinar a produção não subsidiada de biometano com a agricultura regenerativa beneficia as fazendas locais e apoia o foco cada vez maior na saúde do solo e na produção sustentável de alimentos. A Future Biogas espera que este modelo seja adotado por muitas outras organizações inovadoras com fortes ambições de zerar suas emissões líquidas”.

O local utilizará culturas cultivadas localmente como matéria-prima e apoiará fazendas com práticas sustentáveis de gerenciamento de terras, possibilitando o desenvolvimento de uma economia agrícola circular. As culturas de bioenergia serão cultivadas como parte de diversas rotações de culturas e seguirão práticas de agricultura regenerativa, promovendo o ciclo de nutrientes e melhorando a saúde do solo.

Certificados de Origem de Gás Renovável (RGGO) serão transferidos para a AstraZeneca, garantindo que não haja contagem dupla de economia de emissões.

A nova usina será equipada com capacidade de captura e armazenamento de carbono de bioenergia (BECCS), que tem o potencial de permitir a operação negativa de carbono da fábrica. A AstraZeneca pretende sequestrar o carbono por meio do projeto 'Northern Lights' na Noruega, uma joint venture envolvendo a indústria e apoiada pelo governo norueguês.

Esse mais recente compromisso com a energia renovável no Reino Unido segue outras parcerias inovadoras anunciadas no início deste ano. Nos EUA, a AstraZeneca está firmando uma parceria com a Vanguard Renewables para possibilitar o fornecimento de biometano a todas as suas unidades nos EUA até o final de 2026. A empresa também firmou um acordo com a Statkraft, a maior produtora de energia renovável da Europa, para aumentar o fornecimento de eletricidade renovável na Suécia.

Notas

Biogás e biometanoiii

O biogás é produzido pela fermentação de matéria orgânica em tanques de digestão anaeróbica. O biometano é o biogás do qual o subproduto dióxido de carbono foi removido, conferindo ao biometano as mesmas propriedades do gás natural e permitindo que ele seja injetado na rede nacional de gás. Nas plantas da Future Biogas, as matérias-primas terão uma pegada de carbono zero ou negativa, o que significa que o biometano é 100% energia renovável, permitindo uma redução significativa nas emissões de gases de efeito estufa..

As culturas energéticas cultivadas para a Future Biogas absorvem dióxido de carbono (CO 2 ) da atmosfera durante seu crescimento. Depois de colhidas e armazenadas, as culturas energéticas são alimentadas em tanques de digestão anaeróbica, onde as bactérias decompõem a matéria orgânica na ausência de oxigênio, liberando biogás. O resíduo é um fertilizante orgânico (digerido) que, em conjunto com mudanças na rotação agrícola, ajuda a acelerar a captura de carbono do solo.

Bioenergia com Captura e Armazenamento de Carbono (BECCS)iv iv

A bioenergia com captura e armazenamento de carbono (BECCS) é uma técnica de remoção de carbono para retirar o dióxido de carbono da atmosfera. A biomassa (material orgânico) é convertida em calor, eletricidade ou combustíveis líquidos ou gasosos, e as emissões de dióxido de carbono dessa conversão de bioenergia são capturadas e armazenadas em formações geológicas ou incorporadas em produtos de longa duração. Ele não utiliza o CO 2 injetado para melhorar a recuperação de petróleo.

About Future Biogas

A Future Biogas está na vanguarda do setor de digestão anaeróbica (AD). A empresa é uma desenvolvedora e operadora altamente experiente de usinas de AD em todo o Reino Unido, capaz de fornecer recursos completos de desenvolvimento, construção, operações, conformidade contínua e gerenciamento de ativos, tanto para projetos próprios quanto para projetos de terceiros. As futuras usinas de biogás convertem uma grande variedade de matérias-primas em energia limpa e renovável, por meio de um processo de digestão anaeróbica, que produz biogás. O biogás pode ser usado para gerar eletricidade verde ou transformado em biometano e injetado na rede nacional de gás do Reino Unido.

Para obter mais informações, acesse https://www.futurebiogas.com.*

Sobre a Northern Lights

A Northern Lights está desenvolvendo uma infraestrutura aberta e flexível para transportar CO 2 de emissores industriais por navio até um terminal de recebimento no oeste da Noruega para armazenamento intermediário, antes de ser transportado por tubulação para armazenamento permanente em um reservatório geológico a 2.600 metros abaixo do leito marinho. As operações estão programadas para começar em 2024. As instalações estão em construção e permitirão que a Northern Lights ofereça um serviço de transporte e armazenamento seguro e confiável para emissores industriais de toda a Europa. Com o aumento do interesse dos setores industriais na Europa, a capacidade adicional de transporte e armazenamento será desenvolvida à medida que a demanda crescer.

Para obter mais informações, acesse https://northernlightsccs.com/.*

Sobre a AstraZeneca

A AstraZeneca é uma empresa biofarmacêutica global, de base científica, que se concentra na descoberta, no desenvolvimento e na comercialização de medicamentos de prescrição médica nas áreas de Oncologia, Doenças Raras e Biofarmacêutica, incluindo Cardiovascular, Renal e Metabolismo, e Respiratória e Imunologia. A AstraZeneca opera em mais de 100 países e seus medicamentos são usados por milhões de pacientes em todo o mundo.

Com uma orgulhosa herança de 100 anos no avanço da ciência britânica, hoje a AstraZeneca é a principal empresa biofarmacêutica do Reino Unido. A AstraZeneca está sediada em cinco locais diferentes no Reino Unido, com sua sede global em Cambridge. No Reino Unido, cerca de 8.700 funcionários trabalham em pesquisa e desenvolvimento, fabricação, fornecimento, vendas e marketing. Fornecemos cerca de 35 medicamentos diferentes para o NHS.

Para obter mais informações, acesse www.astrazeneca.co.uk e siga-nos no Twitter @AstraZenecaUK.

