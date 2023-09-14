Belkin推出适用于iPhone 15机型的UltraGlass 2屏幕保护膜，现已上市

Belkin推出其迄今为止最坚固、最耐用的玻璃UltraGlass 2

Belkin推出其迄今为止最坚固、最耐用的玻璃UltraGlass 2

洛杉矶--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 四十年来均处于业界领先地位的消费电子品牌Belkin今天宣布推出其为iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max设计的最强屏幕保护产品。Belkin UltraGlass 2屏幕保护膜旨在提供比标准钢化玻璃保护膜坚固2.7倍的超强冲击保护1。这些产品现在可以在belkin.com和apple.com上订购。

Belkin UltraGlass 2屏幕保护膜可为世界上最坚固的智能手机玻璃提供更多的保护，具有0.29mm的超薄设计，并可提供原始触感。UltraGlass 2是Belkin迄今为止最坚固、最耐用的玻璃贴膜，其跌落测试结果比最初获奖的UltraGlass2高出24%。

100%无塑料包装内装有Belkin UltraGlass 2屏幕保护贴膜、清洁布、防气泡除尘贴纸，以及获得专利的Easy Align托盘，可实现完美对齐，并且简单易操作。

有关更多Belkin屏幕保护产品的信息，请在此处参阅为iPhone 15系列设计的ScreenForce™ 系列产品：https://www.belkin.com/products/screen-protectors/screen-protectors-for-iphone/

定价及可用性

适用于全新iPhone 15系列的Belkin UltraGlass 2屏幕保护膜系列今天在Belkin.com和apple.com上以39.95美元的价格发售，本月晚些时候将在全球苹果商店发售。

通过全新屏幕保护系统提供的免费专业屏幕保护贴附服务可在全球苹果商店获得；顾客必须在店内购买屏幕保护膜。苹果公司的屏幕保护系统以专业的精度和完美的表面处理手法在几分钟内便可完成屏幕保护贴附，以最大限度地提高客户满意度。

媒体工具包可在此处下载。

关于Belkin

Belkin是配件市场的领导者，在过去40年中为各种消费电子产品和企业环境提供电源、保护、生产力、连接、音频、安全和家庭自动化等解决方案。Belkin在南加州进行设计，并在全球100多个国家销售，其生产的产品可以帮助人们提高生活品质，无论是在家里、工作中还是在新的精彩活动中均是如此。2018年，Belkin International与Foxconn Interconnect Technology合并，以增强其全球影响力，同时保持其对研发、社区、教育和可持续发展的不懈关注。Belkin的灵感一贯来源于人们和我们生活的星球。

1根据使用粗糙砂纸进行的内部跌落测试，80%的屏幕保护膜在跌落高度高达1.07米时可起到保护作用，而传统的单钢化铝硅酸盐玻璃的可跌落高度为0.4米。

2根据使用粗糙砂纸进行的内部跌落测试，80%的屏幕保护膜在跌落高度高达1.07米时可起到保护作用，而此前的Belkin UltraGlass的可跌落高度为0.86米。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。