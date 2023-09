Bloomreach entre en partenariat avec Talon.One, qui est également membre de la MACH Alliance, pour fournir des parcours client headless et personnalisés

MOUNTAIN VIEW, Californie--(BUSINESS WIRE)--Bloomreach, la plateforme qui optimise des expériences e-commerce illimitées, et Talon.One, un logiciel de fidélité et de promotion tout-en-un pour les entreprises, annoncent aujourd’hui un partenariat pour autonomiser les marketeurs et améliorer leurs capacités de personnalisation. Cette intégration ajoutera une kyrielle de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs de Bloomreach Engagement, y compris la possibilité de créer des audiences plus ciblées, de personnaliser davantage les recommandations et les promotions et de développer des fonctionnalités de fidélité plus robustes. Bloomreach et Talon.One sont également membres principaux de la MACH Alliance et s’engagent à développer des systèmes technologiques ouverts et agiles.

« Nous sommes ravis d’annoncer notre partenariat avec Bloomreach, qui renforce stratégiquement notre engagement à créer de la valeur d’entreprise par l'entremise de produits et de partenariats », déclare Christopher Mills, Chief Revenue Officer, Talon.One. « Ce partenariat réunit deux chefs de file du marché au sein de l’alliance MACH dans l'optique d'apporter des avantages à nos clients et à l’écosystème dans son ensemble. »

Talon.One est une solution phare de promotion et de fidélité au niveau mondial, qui est évolutive sans nécessiter de code. Grâce à son partenariat avec Bloomreach, Talon.One fournira aux utilisateurs professionnels un moyen plus précis de renforcer leur stratégie de ciblage et d’engagement, stimulant ainsi les ventes et augmentant la valeur moyenne des commandes. Avec un tableau de bord unique, l’intégration combine le puissant CDP de Bloomreach et le moteur promotionnel de Talon.One pour aider les marketeurs à offrir des expériences transparentes et personnalisées à leurs clients.

Avec la rapidité et l’échelle de l’optimisation de l’IA, Bloomreach combine les données client et produit et permet aux entreprises de tirer parti d’une approche omnicanale pour offrir des parcours client parfaitement fluides. Pour les entreprises utilisant les capacités promotionnelles ou la gestion de la fidélité et des récompenses de Talon.One, l’intégration les aidera à atteindre un nouveau niveau de croissance. Grâce à ce partenariat, les marques seront en mesure d’intégrer des incitations et des messages de fidélisation dans les communications Bloomreach Engagement et, en retour, de générer plus de ventes et d’augmenter l’adoption des programmes de fidélisation. Refurbed, une place de marché en ligne pour les technologies reconditionnées, a récemment intégré Bloomreach et Talon.One. Les deux solutions permettent à Refurbed de créer des expériences clients hautement personnalisables et engageantes, ce qui contribue à la fois à une augmentation de la rétention et à une croissance substantielle de l’entreprise.

« L’intégration transparente de ces outils a non seulement simplifié notre flux de travail, mais nous a également permis d’élaborer des expériences client hautement personnalisées et engageantes », déclare Florian Pirron, responsable CRM, Refurbed. « En couplant les capacités CDP et CEP de Bloomreach à la gestion polyvalente des promotions de Talon.One, nous sommes en mesure de communiquer avec nos clients à un niveau plus profond, en stimulant la rétention pour booster la croissance de l’entreprise. »

« Bloomreach est ravi d’annoncer son partenariat avec Talon.One », déclare Anand Subbiah, vice-président, Alliances techniques et plateforme de l'écosystème, Bloomreach. « Talon.One est un moteur de fidélisation et de promotion d’entreprise qui permettra la création de promotions marketing ciblées et personnalisées avec Bloomreach Engagement en tirant parti des données clients, de l’IA et de l’analyse. Étant donné que les deux sociétés sont membres de MACH et Google Cloud, ce rapprochement change la donne en profondeur au sein de l’écosystème pour accompagner les commerçants durant nos parcours client en temps réel. »

Pour en savoir plus sur l'intégration de Bloomreach et Talon.One, cliquez ici.

À propos de Bloomreach

Bloomreach personnalise l’expérience de l’e-commerce. Il unifie les données sur les clients et les produits en temps réel afin que les entreprises comprennent ce que veulent réellement les clients. En connectant cette compréhension à chaque canal, l’expérience d’e-commerce devient illimitée, reflétant continuellement l’évolution d’un client au fur et à mesure de ses achats. Avec l’échelle de l’IA, cela crée un nombre infini de nouveaux parcours d’achat, une plus grande rentabilité et une croissance rapide de l’entreprise. Parmi les produits de Bloomreach figurent Engagement, une plateforme d’automatisation du marketing ; Discovery, une solution de recherche pour l’e-commerce ; et Content, un système headless de gestion de contenu. La société possède plusieurs brevets en matière d’IA et sert plus de 850 marques internationales, notamment : Albertsons, Bosch, Puma, et Marks & Spencer. Rendez-vous sur www.bloomreach.com pour en savoir plus.

À propos de Talon.One

Talon.One est le moteur promotionnel et de fidélité headless le plus flexible pour les entreprises. Talon.One permet aux utilisateurs professionnels de s'appuyer sur des règles simples pour proposer des solutions incitatives personnalisables et convaincantes, sans code. Talon.One travaille avec des clients mondiaux tels qu'Adidas, Live Nation, Carlsberg, Reebok, Eddie Bauer, et Afterpay afin de concocter des promotions plus intelligentes et plus évolutives.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.