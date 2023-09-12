Alcatel-Lucent Enterprise與Nokia合作支援大巴黎地鐵專案

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Alcatel-Lucent Enterprise與Nokia攜手合作，為歐洲最大的地鐵專案之一大巴黎快線(Grand Paris Express)提供支援。

未來的地鐵會鋪設200公里長的新軌道，將在巴黎周邊增設四條線路（15號線、16號線、17號線和18號線），並延長現有的14號線。此外，新籌建的68個地鐵站將幫助在這些地點打造新的永續城市中心。

Alcatel-Lucent Enterprise和Nokia結合各自的互補優勢，為大巴黎快線提供經過認證的綜合端對端關鍵任務基礎設施，並在解決方案中納入Nokia最先進的多業務IP/MPLS高速骨幹網路，其中包括滿足大巴黎快線所有營運和維護要求的路由器組合。

Alcatel-Lucent Enterprise的加固型局域網OmniSwitch®系列正在車站和偏遠工業環境中部署，以便藉助物聯網感測器管理視訊監控和進行空氣質量控制。它透過即時提供營運資料來提高效率、強化安全性並改善乘客體驗。中央控制中心與受到密切監控的自動化車站、線路和車庫之間的通訊是日常營運和維護的關鍵目標，也是專案網路安全策略的重要組成部分。

對於大巴黎地區每天200萬的旅客來說，新型通訊系統將提供直觀的票務和增強的數位服務（如更強的連接性），為他們帶來更優質的服務。

Alcatel-Lucent Enterprise業務長Rukmini Glanard表示：「我們很榮幸能與Nokia合作，為大巴黎快線智慧交通專案提供最先進的數位化升級服務。我們將共同提供一個經過認證的關鍵任務網路，支援無碳交通運輸。ALE完全遵守並致力於聯合國全球契約規定的永續發展條例。這個專案是我們『技術造福人類』策略的完美例證。」

Nokia全球合作夥伴渠道副總裁Nathan Stenson表示：「我們很高興能加強與技術和產品上市分銷合作夥伴Alcatel-Lucent Enterprise的合作關係。該公司憑藉Nokia領先的IP/MPLS技術提供關鍵任務端對端網路架構。這一先進技術促成了強大的多服務物聯網網路，透過1.3萬個攝像頭和人工智慧(AI)技術為車站提供空氣質量和視訊監控，以加強整個大巴黎快線的安全和安保。」

Nokia已為全球交通運輸、能源、大型企業、製造、網路規模(webscale)和公共部門的2600多家領先企業客戶部署了關鍵任務網路。

兩家公司共同參與了這一長期專案，計畫持續部署至2035年，並同時開展其他幾個專案，在未來幾年為世界各地的交通運輸客戶提供服務。

關於Alcatel-Lucent Enterprise：

Alcatel-Lucent Enterprise提供企業所需的可自訂技術體驗，旨在讓萬物互聯。

ALE推出數位時代網路、通訊和雲端解決方案，量身訂做的服務確保客戶成功，同時還提供靈活的雲端、現場及混合業務模式。所有解決方案皆具備內建安全性且對環境影響有限。

100多年的創新使Alcatel-Lucent Enterprise成為全球超過100萬客戶值得信賴的顧問選擇。

Alcatel-Lucent Enterprise總部位於法國，在全球擁有3400個商業合作夥伴。公司在立足本地的同時，也實現了有效的全球影響力。

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我們是B2B技術創新的領導者，憑藉在移動、固定和雲端網路方面的工作成果，開創能夠感知、思考和行動的網路。此外，在屢獲殊榮的Nokia Bell Labs的領導下，我們透過智慧財產權和長期研究創造價值。

如今全球的服務提供者、企業和合作夥伴都相信Nokia能夠提供安全、可靠和永續的網路，並與我們合作創造未來的數位服務和應用。

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