AstraZeneca s'engage à hauteur de 100 mio. £ pour promouvoir le chauffage propre et améliorer l'efficacité énergétique de ses sites au Royaume-Uni

CAMBRIDGE, Royaume-Uni--(BUSINESS WIRE)--Dans le but de réaliser sa transition vers la neutralité carbone (Net Zero), AstraZeneca a conclu un accord de partenariat de 15 ans avec Future Biogas pour créer la première source industrielle non-subventionnée de biométhane au Royaume-Uni et entend par ailleurs générer d'importants gains d'efficacité énergétique dans ses activités. Au total, elle s'est engagée à investir 100 millions de livres sterling.

L'énergie produite par l'installation de biométhane approvisionnera les sites d'AstraZeneca à Macclesfield, Cambridge, Luton et Speke à raison de 100 gigawatt-heures (GWh) par an, ce qui équivaut à la demande de chauffage de plus de 8000 foyers1. Une fois opérationnel, au début de l’année 2025, le partenariat devrait réduire les émissions d'environ 20 000 tonnes d'équivalent CO2 (CO2e), ce qui augmentera la capacité de production d'énergie renouvelable du réseau national de gaz.

L'installation de digestion anaérobie et le partenariat à long terme avec Future Biogas ouvrent la voie à la commercialisation du gaz renouvelable au Royaume-Uni. Un marché compétitif du biométhane peut jouer un rôle décisif dans la transition vers la neutralité carbone2.

Pour soutenir la transition vers une production de chaleur propre au Royaume-Uni, des améliorations en matière d'efficacité énergétique seront apportées au campus d'AstraZeneca à Macclesfield, le plus grand site de développement et fabrication de médicaments au Royaume-Uni. Celles-ci incluent une mise à niveau majeure de la centrale de production combinée de chaleur et d'électricité, qui économisera 16 000 tonnes supplémentaires d'émissions de CO2e par an. De surcroît, les bâtiments seront modernisés et ainsi l’emreinte liée à la production et le conditionnement des médicaments améliorée pour générer de nouvelles réductions des émissions de gaz à effet de serre (GES). Ces projets favoriseront une exploitation durable et pérenne du campus de Macclesfield, qui fournit plus de 90 millions d'emballages de médicaments dans plus de 130 pays.

La transition vers une énergie 100 % renouvelable est un élément central du programme phare d'AstraZeneca baptisé « Ambition Zéro Carbone », qui vise à une décarbonation de grande ampleur en réduisant de moitié l'empreinte de la chaîne de valeur de l'entreprise (scopes 1 à 3) d'ici à 2030 et la neutralité carbone, sur la base de données scientifiques, au plus tard à horizon 2045. AstraZeneca est en bonne voie pour réduire de 98 % les émissions de GES de ses activités à l'échelle mondiale (scopes 1 et 2) d'ici à 2026.

Juliette White, Vice President, Global Sustainability & Safety, Health & Environment, a déclaré : « L'engagement de 100 millions de livres sterling pris aujourd'hui témoigne de notre détermination à décarboner la découverte, le développement et la fabrication des médicaments et à assurer un avenir durable à nos sites au Royaume-Uni et dans le monde. En prenant les devants dans l'adoption commerciale du chauffage propre, nous innovons pour démocratiser l'usage des énergies renouvelables tout en contribuant à l'économie circulaire et en accélérant notre progression vers l’objectif du net-zéro ».

Philipp Lukas, CEO of Future Biogas déclare : « L'investissement majeur d'AstraZeneca dans le gaz vert confirme son statut de chef de file mondial de la transition vers le Net Zéro. La possibilité de réunir la production de biométhane non subventionnée et l'agriculture régénératrice profite aux exploitations locales et soutient l'attention croissante portée à la santé des sols ainsi qu’à la production alimentaire durable. Future Biogas estime que ce modèle sera adopté par de nombreuses autres entreprises innovantes ayant de fortes ambitions pour atteindre le net zéro. »

Le site utilisera des cultures locales comme matière première et soutiendra les exploitations agricoles ayant des pratiques de gestion durable des sols afin de faciliter la mise en place d'une économie agricole circulaire. Des cultures bioénergétiques seront cultivées dans le respect des principes de rotation de cultures et d'agriculture régénératrice afin de favoriser le cycle des nutriments et d'améliorer la santé des sols.

Les certificats de garantie d'origine des gaz renouvelables (RGGO) seront transférés à AstraZeneca afin qu'il n'y ait pas de double comptage des économies d'émissions.

La nouvelle installation sera dotée d'un système de captage et stockage du carbone bioénergétique susceptible d'aboutir à un bilan carbone négatif. AstraZeneca projette de sequestrer le carbone par le biais du projet « Northern Lights » actif en Norvège, une joint-venture à laquelle participe l'industrie et soutenue par le gouvernement norvégien.

Ce nouvel engagement en faveur des énergies renouvelables au Royaume-Uni fait suite à d'autres partenariats innovants annoncés plus tôt dans l'année. Aux États-Unis, AstraZeneca collabore avec Vanguard Renewables pour permettre la livraison de biométhane à tous ses sites américains d'ici fin 2026. L’entreprise a également conclu un accord avec Statkraft, premier producteur européen d'énergie renouvelable, afin d'augmenter la production d'électricité renouvelable en Suède.

A propos

Biogaz et biométhane3

Le biogaz est issu de la fermentation de matières organiques dans des cuves de digestion anaérobie. Le biométhane est un biogaz dont le dioxyde de carbone, qui en est un sous-produit, a été éliminé, ce qui lui confère les mêmes propriétés que le gaz naturel et autorise son injection dans le réseau national de gaz. Dans les usines de Future Biogas,les matières premières auront un bilan carbone neutre ou négatif, notamment grâce au biométhane renouvelable à 100 %, d'où une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre.

Les cultures énergétiques qui approvisionneront Future Biogas absorbent le dioxyde de carbone (CO2) de l'atmosphère durant leur croissance. Après avoir été récoltées et stockées, elles seront introduites dans des cuves de digestion anaérobie où les bactéries en présence décomposeront la matière organique, libérant ainsi du biogaz. Le résidu, appelé digestat, est un engrais organique qui, couplé à des changements dans la rotation des cultures, contribuera à accélérer le captage du carbone dans le sol.

Bioénergie avec captage et stockage du carbone4

La bioénergie avec captage et stockage du carbone est une technique d'élimination du dioxyde de carbone de l'atmosphère. La biomasse (matière organique) est convertie en chaleur, en électricité ou en combustible liquide ou gazeux, et les émissions de carbone issues de cette conversion sont captées et stockées dans des formations géologiques ou intégrées à des produits à longue durée de vie. Le CO2 injecté n'est pas utilisé pour la récupération assistée du pétrole.

À propos de Future Biogas

Future Biogas est à la pointe de l'industrie de la digestion anaérobie. L'entreprise est un acteur très expérimenté dans le développement et l'exploitation d'installations de digestion anaérobie sur l'ensemble du territoire britannique. Elle fournit une gamme complète de services de développement, construction, exploitation, conformité et gestion d'installations, tant pour ses propres projets que pour des tiers. Les usines de Future Biogas convertissent des matières premières diverses et variées en énergie propre et renouvelable selon un procédé de digestion anaérobie qui produit du biogaz. Le biogaz sert ensuite à produire de l'électricité verte ou est transformé en biométhane puis injecté dans le réseau national de gaz.

Pour plus d'informations, rendez-vous à l'adresse https://www.futurebiogas.com.*

À propos de Northern Lights

Northern Lights développe une infrastructure ouverte et flexible pour convoyer par bateau le CO2 depuis des émetteurs industriels jusqu'à un terminal de réception dans l'ouest de la Norvège en vue de son stockage temporaire avant de le transporter par pipeline pour un stockage définitif dans un réservoir géologique situé à 2600 mètres sous le plancher océanique. Le début des opérations est prévu pour 2024. Les installations sont en cours de construction et permettront à Northern Lights de fournir un service de transport et de stockage sûr et fiable aux émetteurs industriels de toute l'Europe. Au vu de l'intérêt grandissant des secteurs industriels européens, des capacités d’expédition et de stockage supplémentaires seront mises en place au fur et à mesure de l'augmentation de la demande.

Pour plus d'informations, rendez-vous à l'adresse https://northernlightsccs.com/.*

A propos d’AstraZeneca

AstraZeneca est une entreprise biopharmaceutique internationale guidée par la science et axée sur la recherche, le développement et la commercialisation de médicaments de prescription, principalement pour le traitement des maladies dans les grands domaines thérapeutiques suivants : l’oncologie, les maladies rares, les maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques, et les maladies respiratoires & l’immunologie. AstraZeneca opère dans plus de 100 pays et ses médicaments innovants sont utilisés par des millions de patients à travers le monde.

Forte d'un héritage de 100 ans passés à faire avancer la science au Royaume-Uni, AstraZeneca est aujourd'hui la première société biopharmaceutique britannique. AstraZeneca y est implantée sur cinq sites et son siège mondial se situe à Cambridge. Pour en savoir plus, consultez le site www.astrazeneca.com et suivez-nous sur Twitter : @AstraZeneca

Références

Communiqué de presse

1: Valeurs de consommation domestique typique selon l'Ofgem de 12 000 kWh pour une propriété moyenne 2: Transitioning towards Sustainability - Bioenergy Review (2023) - rapport de l'AIE sur la bioénergie 2023. Disponible à l'adresse : https://www.ieabioenergyreview.org/transitioning-towards-sustainability/ [Dernière consultation : 6 septembre 2023]. 3: AIE (mars 2020) Une introduction au biogaz et au biométhane. En ligne : https://www.iea.org/reports/outlook-for-biogas-and-biomethane-prospects-for-organic-growth/an-introduction-to-biogas-and-biomethane [Dernière consultation : 7 septembre 2023] 4: AIE (2023) Bioénergie avec captage et stockage du carbone - système énergétique, AIE. Disponible à l'adresse : https://www.iea.org/energy-system/carbon-capture-utilisation-and-storage/bioenergy-with-carbon-capture-and-storage [Dernière consultation : 7 septembre 2023]. _________________________________ * AstraZeneca n'est pas responsable du contenu de ce site Internet.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.