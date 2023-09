GTPL Hathway Limited choisit Verimatrix XTD pour sécuriser son application mobile et son site Internet B2B

AIX-EN-PROVENCE, France & SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Verimatrix, (Euronext Paris : VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour, que GTPL Hathway Limited (GTPL), premier MSO (opérateur de services mobiles) en Inde et principal fournisseur d’accès internet du pays, a fait le choix de déployer les technologies de protection de code Verimatrix XTD afin de renforcer les défenses de ses applications mobiles et de ses sites Internet.

GTPL fournit des services de télévision numérique par câble et des services internet à haut débit auprès d'environ 11 millions de foyers répartis dans 22 États Indiens. GTPL s'appuie sur un vaste réseau de plus de 40 000 partenaires chargés de traiter les adhésions, les demandes liées à la maintenance, les réclamations et la relation avec les clients. La solution Verimatrix XTD dote GTPL d'une protection stratégiquement intégrée pour ses applications mobiles et le site internet utilisés par ses partenaires, contribuant ainsi à sécuriser les données sensibles.

"Nous sommes heureux d’approfondir notre relation avec GTPL, qui intègre désormais des mesures de cybersécurité reconnues permettant de protéger la réputation de l'entreprise et de sécuriser les données sensibles placées sous la responsabilité des membres de son équipe et de ses partenaires", a déclaré Sofia Regojo, Chief Revenue Officer de Verimatrix. "GTPL figure parmi les nombreuses organisations qui bénéficient de la sécurité vidéo et de la cybersécurité de Verimatrix afin de garantir un niveau de protection optimal tout en offrant une expérience client exceptionnelle."

M. Anirudhsinh Jadeja, Managing Director chez GTPL Hathway Limited, a déclaré à propos de cette association : "Il est important pour nos clients de garantir la sécurité de leurs données personnelles et de leur offrir des services de qualité dans les délais impartis, conformément à la réputation d'excellence de la marque GTPL. Dans un effort constant visant à améliorer la protection des données personnelles sur nos applications mobiles et web (tant pour les partenaires que pour les clients), la solution Verimatrix XTD offre une technologie de pointe permettant de répondre à l'évolution constante des besoins en matière de sécurité".

A propos GTPL Hathway

GTPL Hathway Limited est le plus grand fournisseur de services de télévision numérique par câble en Inde et l'un des principaux fournisseurs de services à large bande du pays. La société est le plus grand fournisseur de services de télévision numérique par câble et de services filaires à large bande au Gujarat et l'un des principaux fournisseurs de services de télévision numérique par câble au Bengale occidental. Les services de télévision numérique par câble de la société couvrent plus de 1 500 villes en Inde réparties dans 22 États, dont le Gujarat, le Bengale occidental, le Maharashtra, Goa, le Bihar, l'Uttar Pradesh, le Madhya Pradesh, le Jharkhand, le Rajasthan, l'Odisha, l'Assam, le Tripura, le Meghalaya, le Manipur, le Nagaland, le Telangana, l'Andhra Pradesh, le Tamil Nadu, le Karnataka, Delhi, l'Haryana et l'Uttarakhand. La société comptait, au 30 juin 2023, environ 9,05 millions d'abonnés actifs à la télévision numérique par câble, 960 000 abonnés à la télévision haut débit et environ 5,40 millions de foyers abonnés aux services haut débit.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d’aujourd’hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.