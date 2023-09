Ricardo remporte un contrat de 385 millions USD pour fournir des kits rétrofit ABS/ESC supplémentaires à l’armée américaine

DÉTROIT--(BUSINESS WIRE)--L'armée américaine a octroyé plus de 385 millions USD à Ricardo Defense Inc en vue de poursuivre la production et la livraison de kits rétrofits du système de freinage antiblocage et du contrôle électronique de la stabilité (ABS/ESC), avec une date de fin de commande fixée au 15 mars 2026. Les kits rétrofits ABS/ESC sont destinés aux véhicules sur roues polyvalents à grande mobilité (HMMWV) de l'armée américaine.

Le contrat attribué prolonge de deux ans l'accord de base triennal précédent, signé en mars 2021, et augmente son plafond de 89 millions USD à 474 millions USD.

Le financement sera établi à chaque ordre de livraison. Selon les modalités du contrat prolongé, le montant du premier ordre de livraison s’élève à 92 millions USD. La livraison des unités de cette commande a débuté et se poursuivra jusqu'à la première moitié de l'année civile 2024.

Chet Gryczan, président de Ricardo Defense Inc, déclare : « L'obtention de ce contrat contribue à la modernisation des HMMWV de l'armée américaine et témoigne de notre engagement à assurer la sécurité des soldats et à permettre aux conducteurs de rester aux avant-postes de chaque mission opérationnelle et d'entraînement. »

À propos de Ricardo

Ricardo plc est une société mondiale de conseil en stratégie, environnement et ingénierie, cotée à la Bourse de Londres. Avec plus de 100 ans d’excellence en ingénierie et employant près de 3 000 employés dans plus de 20 pays, nous offrons des niveaux d’expertise exceptionnels dans la fourniture de résultats durables intersectoriels innovants pour soutenir la transition énergétique et les ressources rares, les services environnementaux ainsi qu’une mobilité sûre et intelligente. Notre équipe mondiale de consultants, de spécialistes de l’environnement, d’ingénieurs et de scientifiques aide nos clients à résoudre les défis les plus complexes et les plus dynamiques pour contribuer à la réalisation d’un monde sûr et durable. Rendez-vous sur www.ricardo.com.

Ricardo Defense Inc. est la division de Ricardo plc qui travaille sur des contrats de défense pour le ministère américain de la Défense et qui exerce donc ses activités en tant qu'entité distincte régie par un contrat spécial de sécurité (SSA). Ricardo Defense Inc. propose des solutions qui répondent aux difficultés rencontrées par ses clients du secteur de la défense en matière d'intégration de systèmes complexes et diversifiés. La division est spécialisée dans la transition entre élaboration scientifique de technologies novatrices et déploiement concret de celles-ci.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.