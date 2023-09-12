Intelsat與Aalyria簽署協議以推進多軌道連接

維吉尼亞州麥克林--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球最大的衛星和地面綜合網路營運商之一、機上連接(IFC)的領先供應商Intelsat今天與總部位於加州利佛摩的先進軟體定義網路和光網路通信先驅Aalyria簽署了一份合作備忘錄，其中包括推動開發一種新的光學技術的資金承諾。該技術可在地面和太空之間傳輸創紀錄量級的資料。

Intelsat技術長Bruno Fromont表示：「Aalyria的突破性技術使我們有機會以前所未有的速度實現高度安全的連接，開闢衛星通信的新領域。Intelsat與Aalyria的合作將實現更強的行動寬頻連接，也標誌著我們在軟體定義網路、5G和多軌道營運的支援下，向下一代統一網路的願景又邁進了一步。」

該合作備忘錄為兩家公司合作部署Aalyria的技術創建了一個框架。Aalyria的技術是一個軟硬體平臺，能夠以每秒數百Gb的速度協調衛星的地面和空間的雙向光學連接。這些技術將為政府和商業客戶提供安全、超高速的地空連接。在2024年投入使用后，Aalyria將實時傳輸海量資料文件，併為容量不足或受到損害的網路提供備份。

Aalyria執行長Chris Taylor表示：「此次合作對天基連接的推動作用類似於從銅纜過渡到光纖所帶來的地面連接效果。Aalyria的新型多軌道網路即服務將創造歷史，為包括航太器、飛機、海事和遠程現場操作在內的各種平台和環境提供安全的全光、每秒數百Gb的連接，並打算向多TB連接邁進。憑藉Intelsat的產業領導地位和Aalyria的前瞻性科技，我們正在共同重塑可能性，並創建一種引領和推動充滿活力的新太空經濟的基本能力。」

關於 Intelsat

Intelsat的全球專業團隊透過該公司的新一代全球網路和託管服務，向政府、非政府組織和商業客戶提供無縫且安全的衛星通訊。Intelsat經管其在全球以規模和先進稱著的衛星群及連接性基礎設施，彌合數位鴻溝，幫助人群跨越五湖四海通話、聆聽、溝通、合作和共存。自60年前成立以來，該公司一直是衛星產業的尖兵，不懈地為客戶和地球服務。一貫秉持創新理念、致力解決新一代挑戰的Intelsat團隊現著眼於太空領域，矢志締造突破性佳績，顛覆並引領這個產業的數位轉型。

關於Aalyria

Aalyria是一家全球先進網路和雷射通訊技術公司，正在徹底變革地球和太空的連接。該公司的Tightbeam產品是世界上第一個大氣校正的相干自由空間光學解決方案，而Spacetime則是唯一一個全軌道、全域、軟體定義的網路編排平臺。這些產品正在幫助商業和政府客戶重新構想業務和任務模式，使他們的資產更加有效、高效和具備更強的盈利能力。

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