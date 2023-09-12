Intelsat与Aalyria签署协议以推进多轨道连接

弗吉尼亚州麦克林--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 世界最大的卫星和地面综合网络运营商之一、机上连接(IFC)的领先提供商Intelsat今天与总部位于加州利弗莫尔的先进软件定义网络和光网络通信先驱Aalyria签署了一份谅解备忘录，其中包括推动开发一种新的光学技术的资金承诺。该技术可在地面和太空之间传输创纪录量级的数据。

Intelsat首席技术官Bruno Fromont表示：“Aalyria的突破性技术使我们有机会以前所未有的速度实现高度安全的连接，开辟卫星通信的新领域。Intelsat与Aalyria的合作将实现更强的移动宽带连接，也标志着我们在软件定义网络、5G和多轨道运营的支持下，向下一代统一网络的愿景又迈进了一步。”

该谅解备忘录为两家公司合作部署Aalyria的技术创建了一个框架。Aalyria的技术是一个软硬件平台，能够以每秒数百千兆比特的速度协调卫星的地面和空间的双向光学连接。这些技术将为政府和商业客户提供安全、超高速的地空连接。在2024年投入使用后，Aalyria将实时传输海量数据文件，并为容量不足或受到损害的网络提供备份。

Aalyria首席执行官Chris Taylor表示：“此次合作对天基连接的推动作用类似于从铜缆过渡到光纤所带来的地面连接效果。Aalyria的新型多轨道网络即服务将创造历史，为包括航天器、飞机、海事和远程现场操作在内的各种平台和环境提供安全的全光、每秒数百千兆比特的连接，并打算向多千兆比特连接迈进。凭借Intelsat的行业领导地位和Aalyria的前瞻性技术，我们正在共同重塑可能性，并创建一种引领和推动充满活力的新太空经济的基本能力。”

关于Intelsat

Intelsat的全球专业团队专注于通过该公司的下一代全球网络和托管服务，为政府、非政府组织和商业客户提供无缝、安全的卫星通信。Intelsat通过运营世界上规模和先进程度名列前茅的卫星编队和网络连接基础设施，弥合了数字领域的鸿沟，使人们及其工具能够跨越海洋进行通信，跨越大陆放眼观看，在天空中进行聆听，从而实现沟通、合作和共存。自60年前成立以来，该公司一直是卫星行业为客户和整个地球服务的“第一”的代名词。依靠创新的传承，专注于应对新一代的挑战，随着他们颠覆这一领域，引领行业数字化转型，Intelsat的团队成员现在将目光投向了太空领域的“下一个第一”。

关于Aalyria

Aalyria是一家全球先进网络和激光通信技术公司，正在彻底变革地球和太空的连接。该公司的Tightbeam产品是世界上第一个大气校正的相干自由空间光学解决方案，而Spacetime则是唯一一个全轨道、全域、软件定义的网络编排平台。这些产品正在帮助商业和政府客户重新构想业务和任务模式，使他们的资产更加有效、高效和具备更强的盈利能力。

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