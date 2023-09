Les principaux fournisseurs de technologie de streaming s'associent pour offrir une pré-intégration du flux de travail de streaming avec les services gérés d'Edgio

PHOENIX--(BUSINESS WIRE)--Edgio, ainsi que les principaux fournisseurs de technologies de streaming, Accedo, Bitmovin, Grabyo et Vimond, ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique visant à répondre à un besoin croissant auquel sont confrontés les médias et le divertissement lorsqu'il s'agit de diffuser de la vidéo OTT - la capacité d'assembler et de gérer rapidement un écosystème de streaming qui fournit de la vidéo linéaire de haute qualité, en direct ou à la demande, tout en réduisant les coûts et en augmentant l'efficacité. Edgio dirige l'alliance en tant que fournisseur de services gérés, travaillant avec les entreprises pour intégrer de manière transparente les technologies sur l'ensemble de la pile technologique de streaming - de la production de contenu, la personnalisation et la distribution à l'expérience de l'utilisateur et la monétisation. Cela permet non seulement de simplifier les processus complexes associés à la fourniture et à la gestion des flux de travail de streaming, mais aussi de faciliter l'entrée sur le marché. En tant que fournisseur de services gérés, Edgio fournira un point de contact unique pour tous les besoins de support, quel que soit le fournisseur.

« Pour les entreprises de médias, la mise en place d'un tel écosystème par leurs propres moyens serait coûteuse, longue et risquée », a déclaré Eric Black, directeur technique et directeur général de la division médias d'Edgio. « En réunissant des entreprises à la pointe du streaming et en gérant l'ensemble du processus sous la direction d'un seul partenaire, les sociétés de médias peuvent se concentrer sur la création de contenu innovant plutôt que sur la complexité du flux de travail de streaming ».

Le flux de travail pré-intégré constitue une solution gagnante pour les plateformes OTT, les diffuseurs, les ligues sportives et les propriétaires de contenu : il répond à leur désir d'accroître la rentabilité, tout en offrant la meilleure expérience possible aux téléspectateurs, quel que soit le type de contenu qu'ils regardent ou l'appareil qu'ils utilisent - tout en réduisant les coûts internes et la complexité opérationnelle. Cette flexibilité accrue permet aux clients d'expérimenter des modèles de distribution et de prix, tels que AVOD, SVOD et FAST, afin de trouver l'offre individualisée la plus rentable pour leurs publics spécifiques.

Au moment du lancement, l'écosystème de partenaires comprend :

Accedo : Développement d’applications

Les sociétés de médias peuvent garantir une représentation cohérente et de haute qualité de leur marque à travers tous les points de contact de diffusion grâce à la gestion d'applications vidéo, qui comprend des modèles personnalisés et un développement sur mesure pour une interface utilisateur de pointe qui attire et retient les utilisateurs. Accedo est pré-intégré avec Vimond et Bitmovin pour fournir une solution transparente de bout en bout.



Le lecteur Bitmovin Player permet aux organisations médiatiques de garantir une lecture et un visionnage sans faille sur une large gamme d'appareils, à la vitesse et à l'échelle. Bitmovin Analytics garantit la fiabilité du flux en utilisant les données de session de l'utilisateur et en identifiant les problèmes de lecture en temps réel afin de les résoudre avant qu'ils n'affectent le spectateur. L'outil d'analyse de Bitmovin permet un suivi opérationnel en temps réel afin d'optimiser les flux vidéo et publicitaires en fonction de l'expérience des spectateurs sur toutes les plateformes. Bitmovin Analytics propose également des analyses comparatives de différents indicateurs de performance afin d'obtenir des informations sur le secteur.



Uplynk permet aux entreprises de médias de fournir des expériences de streaming de la meilleure qualité aux audiences mondiales, tout en réduisant le temps de mise sur le marché et en augmentant l'échelle opérationnelle. Ses composants de premier ordre offrent une qualité d'affichage et une fiabilité d’exception, tout en maximisant la monétisation grâce à la publicité avancée. Uplynk, associé aux services experts d'Edgio, permet une mise sur le marché exceptionnellement rapide et améliore le retour sur investissement. La plateforme Uplynk sera la base sur laquelle l'écosystème OTT sera construit en utilisant un mélange de protocoles vidéo standard ouverts et d'API flexibles.



Grabyo est une solution SaaS moderne et cloud-native pour la production en direct, la coupure vidéo, le montage et la distribution en temps réel. La plateforme peut s'adapter aux flux numériques d'un seul opérateur comme aux productions multi-caméras avec une équipe distante plus importante, en combinaison avec des outils intégrés de découpage, de montage et de publication en direct. Avec l'introduction récente de l'insertion de marqueurs SCTE-35, les utilisateurs de la production en nuage de Grabyo peuvent désormais créer des pauses publicitaires pour monétiser leur vidéo en direct sur les plateformes de diffusion linéaire, FAST et OTT. La plateforme prend en charge les flux en direct provenant de caméras sur site, de sources audio, d'invités distants ou de kits de terrain mobiles, avec des flux d'acquisition allant jusqu'à 50 Mbps, 1080p/60FPS utilisant les principaux protocoles vidéo, notamment SRT, Zixi, RIST, RTMPs, HLS et RTP. Grabyo offre une capacité illimitée pour le découpage vidéo en direct et se situera en amont d'Uplynk, de sorte que les clients peuvent assimiler des fichiers vidéo avec Grabyo, puis les publier sur Uplynk où elles sont distribuées aux téléspectateurs finaux.



Le CMS de Vimond permet aux clients de fournir des métadonnées contextuelles pour décrire et conserver le contenu présenté aux utilisateurs dans les applications et les sites web. Grâce à la prise en charge de l'ensemble du flux de travail, de l'acquisition des médias à la distribution, en passant par la gestion des actifs et l'enrichissement des métadonnées, Vimond VIA offre aux clients un CMS flexible et convivial pour gérer les vidéos, libérant ainsi des ressources précieuses pour se concentrer sur la conquête de nouveaux téléspectateurs et sur la stratégie de contenu. Le produit VIA de Vimond utilisera Uplynk comme système de gestion vidéo en s'intégrant aux API d'Uplynk.

Chacune de ces entreprises fera la démonstration de ses technologies cette semaine à l'occasion du salon IBC2023, RAI Amsterdam, du 15 au 18 septembre 2023. Accedo: Hall 5, Stand F40 ; Bitmovin Hall 5, stand D72 ; Edgio, Hall 5 stand F18 ; Grabyo, Hall 5, Stand A20 ; Vimond, Hall 5, Stand H59.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.