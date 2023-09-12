teamLab Planets TOKYO荣获“2023年亚洲领先旅游景点”世界旅游奖

teamLab Planets是一家体验式博物馆，在翻新后为游客带来更为身临其境的体验，它已将在东京丰洲的运营期限延长至2027年底。（teamLab，东京丰洲teamLab Planets的精彩视频/视频：teamLab）

teamLab Planets是一家体验式博物馆，在翻新后为游客带来更为身临其境的体验，它已将在东京丰洲的运营期限延长至2027年底。（teamLab，无限水晶宇宙/照片：teamLab）

teamLab Planets是一家体验式博物馆，在翻新后为游客带来更为身临其境的体验，它已将在东京丰洲的运营期限延长至2027年底。（teamLab，在变换空间中拓展三维存在——压平3种颜色和9种模糊颜色/照片：teamLab）

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 位于东京丰洲的teamLab Planets TOKYO于9月6日在胡志明市举行的颁奖典礼上被宣布为2023年世界旅游奖“2023年亚洲领先旅游景点”的得主。

在这个仪式之后，来自世界各个地区的获胜者将会得到提名以角逐在2023年12月颁发的“2023年世界领先旅游景点”。今年是举行世界旅游奖活动的第30个年头，该奖项不仅根据旅游业专业人士、还根据普通投票人的投票来选出并表彰最佳旅游目的地。《华尔街日报》将其描述为“旅游业的奥斯卡奖”。

2023年亚洲领先旅游景点提名名单如下（按字母顺序）：

吴哥窟（柬埔寨）

婆罗浮屠（印度尼西亚）

中国长城

下龙湾（越南）

王城区（菲律宾）

仙岩园和尚古集成馆（日本鹿儿岛）

泰姬陵（印度）

澳门teamLab超自然空间（中国）

兵马俑（中国）

紫禁城（中国）

东京皇宫（日本）

太平山（香港）

https://www.worldtravelawards.com/award-asias-leading-tourist-attraction-2023

关于世界旅游奖

世界旅游奖成立于1993年，旨在表彰、奖励和庆祝旅行、旅游和酒店业所有关键领域的卓越表现。今天，世界旅游奖品牌被全球公认为体现行业卓越品质的终极标志。

投票由来自全球200多个国家的旅游和酒店专业人士以及消费者进行。

网址：http://www.worldtravelawards.com/

关于teamLab Planets TOKYO

在去年7月庆祝成立五周年的teamLab Planets更新了几处艺术空间，并推出了一项新的布展，为游客带来了更加身临其境的体验。此外，由于其受欢迎程度，原定于2023年底关闭的博物馆已延长至2027年底。

teamLab Planets是一家博物馆，游客在这里可以漫步在水中，也可以与花园中的鲜花融为一体。它由艺术组织teamLab创建的4个大型艺术空间和2个花园组成。

teamLab Planets TOKYO

https://planets.teamlab.art/tokyo/

#teamLabPlanets

2018年7月7日至2027年底

Toyosu 6-1-16, Koto-ku, Tokyo

新闻资料袋

https://www.dropbox.com/sh/ir7d2aui794eo6z/AAChbzX5wPsQm8cgkQ2ViFD4a?dl=0

媒体垂询

https://www.teamlab.art/contact/

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