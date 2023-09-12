teamLab Planets TOKYO榮獲世界旅遊大獎的「2023年亞洲一流觀光景點獎」

經更新後更增沉浸度的東京豐洲體驗式博物館teamLab Planets已將閉館時間延長至2027年年尾。（teamLab，東京豐洲teamLab Planets的精彩影片/影片來源：teamLab）

經更新後更增沉浸度的東京豐洲體驗式博物館teamLab Planets已將閉館時間延長至2027年年尾。（teamLab，「無窮無盡的水晶宇宙」/照片來源：teamLab）

更新後更增沉浸度的東京豐洲體驗式博物館teamLab Planets已將閉館時間延長至2027年年尾。（teamLab，「變化的空間，擴張的立體存在── 被平面化的3種顏色與曖昧的9種色彩」/照片來源：teamLab）

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 2023年世界旅遊大獎 (World Travel Awards) 在9月6日於胡志明市舉行的頒獎典禮上宣布，位於東京豐洲的teamLab Planets TOKYO摘下「2023年亞洲一流觀光景點獎」。

頒獎典禮結束後，來自世界各地區的得獎者將獲提名，角逐在2023年12月舉辦的「2023年世界一流觀光景點獎」。今年邁入第30個年頭的世界旅遊大獎根據投票選出最佳觀光景點。投票者不僅限於旅遊業內的專業人士，更開放一般群眾投票。《華爾街日報》形容這個獎有如「旅遊業的奧斯卡獎」。

2023年亞洲一流觀光景點獎的獲提名者如下（按英文名稱字母排序）：

吳哥窟（柬埔寨）

婆羅浮屠（印尼）

萬里長城（中國）

下龍灣（越南）

王城區（菲律賓）

仙巖園和尚古集成館（日本鹿兒島市）

泰姬瑪哈陵（印度）

澳門teamLab超自然空間（中國）

秦陵兵馬俑（中國）

北京故宮（中國）

東京皇居（日本）

太平山（香港）

https://www.worldtravelawards.com/award-asias-leading-tourist-attraction-2023

關於世界旅遊大獎

世界旅遊大獎在1993年開辦，宗旨是識別、表揚和獎勵在旅行、旅遊業和旅館業範圍內所有重要領域的卓越成就。時至今日，「世界旅遊大獎™」這塊招牌已得到全球認可，被視為傑出旅遊服務的最高榮譽。

獲獎者由來自全球200多個國家的旅遊和飯店專業人士以及消費者投票選出。

官網：http://www.worldtravelawards.com/

關於teamLab Planets TOKYO

甫在7月慶祝成立五週年慶的teamLab Planets近期更新了幾個展覽空間，並為一項全新裝置藝術揭幕，以打造更深入的沉浸式體驗。除此之外，由於佳評如潮，這座原本預計在2023年年底閉館的博物館現已延長開放至2027年。

teamLab Planets是由藝術團體teamLab創作的四個巨型藝術展覽空間和兩個庭園，一座讓參觀者進入水中的博物館、一座讓參觀者與花融為一體的庭園。

teamLab Planets TOKYO

https://planets.teamlab.art/tokyo/

#teamLabPlanets

2018年7月7日 — 2027年底

東京都江東區豐洲6-1-16

媒體資料袋

https://www.dropbox.com/sh/ir7d2aui794eo6z/AAChbzX5wPsQm8cgkQ2ViFD4a?dl=0

媒體洽詢

https://www.teamlab.art/contact/

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