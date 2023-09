L’élégance au rendez-vous : Perry Ellis International annonce la signature d’un nouvel accord de licence pour le lancement de Farah Tailoring

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--La maison de couture mondiale Perry Ellis International a le plaisir d'annoncer la signature d’un nouvel accord de licence avec Baird Group Ltd., créé cette année au mois d’avril et qui supervise la licence européenne de Farah Tailoring. La marque propose des vestes de sport habillées, des pièces de costume élégantes et des tenues de soirée modernes. La collection de costumes élégants de Farah Tailoring s'adresse à tous ceux qui cherchent à améliorer leur style vestimentaire pour réussir. Cette collaboration internationale mélange le style vestimentaire pour homme distinctif de Farah et l'essence raffinée des vêtements de bureau polyvalents d'aujourd'hui.

Baird Group, un important fabricant et distributeur de textiles et d’habillement basé en Égypte, appartient à Arafa Group. Le groupe répond aux besoins d’un public mondial diversifié qui englobe des marques internationales de premier plan et des distributeurs mondiaux. Baird Group possède plus de 50 magasins au Royaume-Uni et en Europe ainsi que deux grandes boutiques en ligne, dont www.suitdirect.co.uk. Le groupe répond aux besoins de clients britanniques et internationaux, ainsi qu’à ceux de centaines de grands comptes de vente en gros à travers le monde. Baird Group propose des partenariats dynamiques et flexibles en matière de développement de produits, d'approvisionnement et de livraison à tous ses partenaires, localement et à l'étranger, afin de s’assurer que les hommes soient toujours habillés de manière appropriée (Dressing Men Well).

« Baird se réjouit de ce partenariat avec Farah qui vise à lancer Farah Tailoring. L’association de l'héritage et de l’expérience de Farah en matière de distribution avec le savoir-faire de Baird Group dans les domaines du design, de la confection de vêtements et de la distribution de tenues de soirée est une combinaison gagnante », déclare Mark Cotter, PDG de l’entreprise.

Oscar Feldenkreis, PDG de Perry Ellis International, déclare : « La confection de vêtements haut de gamme couplée à l’accord de licence devraient idéalement permettre d’attirer un nouveau public à travers l'Europe et au-delà. Je suis convaincu que cela élargira la notoriété et l'attractivité de Farah en tant que marque intemporelle et appréciée. »

La marque Farah Tailoring est actuellement disponible dans les principaux magasins de vente au détail et en ligne, tandis que les articles Farah Youth seront disponibles à l'achat au Royaume-Uni et en Europe dès le mois de février 2024. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Farah Tailoring, veuillez contacter Mark Cotter, PDG de Baird Group, à l'adresse suivante : mark.cotter@baird-group.co.uk, +44 (0) 1132595500

À propos de Perry Ellis International

Perry Ellis International, Inc. est l’un des principaux designers, distributeurs et détenteurs de licences pour une vaste gamme de vêtements, d’accessoires et de parfums de haute qualité pour homme et pour femme. Sa collection de chemises habillées et décontractées, de vêtements de golf, de pulls, de pantalons élégants ou décontractés et de shorts, de jeans, d’activewear, de robes et de maillots de bain pour homme et pour femme est disponible à tous les niveaux de la distribution au détail. Par l’entremise de ses filiales en propriété exclusive, la société détient un portefeuille de marques reconnues à l’échelle nationale et internationale, notamment Perry Ellis®, An Original Penguin by Munsingwear®, Laundry by Shelli Segal®, Rafaella®, Cubavera®, Ben Hogan®, Savane®, Grand Slam®, John Henry®, Manhattan®, Axist® et Farah®. Perry Ellis International enrichit également sa liste de marques en intégrant des licences d'autres marques, notamment Nike® pour les maillots de bain, ainsi que Callaway®, PGA TOUR® et Jack Nicklaus® pour les vêtements de golf. Des informations complémentaires sur la société sont disponibles sur le site http://www.pery.com.

