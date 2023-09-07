Taulia与Optima ECM Consulting建立合作伙伴关系，提供全球营运资金解决方案

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的营运资金管理解决方案提供商Taulia已与全球实施机构Optima ECM Consulting (“Optima”)建立合作伙伴关系。双方将在各自的客户和潜在客户群中开展合作。

此次合作将把与SAP Business Network完全集成的Taulia产品套件与Optima的全球品牌优势结合起来，进而扩大双方共有解决方案的规模和范围，使新老客户都能释放技术驱动的现金流加速的力量。

这一新的合作关系拓展了Optima与Taulia十多年来的合作关系。Optima是SAP的金牌合作伙伴，而Taulia于2022年被SAP收购，成为后者旗下公司。目前的合作关系将使双方实现优势互补。

SAP & Taulia营运资本管理部门主管Thomas Mehlkopf就双方的合作评论道：“我们很高兴通过此次合作，使我们与Optima的紧密合作进入了一个新阶段。通过将Optima深厚的行业专长、Taulia先进的营运资金管理解决方案以及SAP领先的采购网络和企业资源计划(ERP)相结合，此次合作旨在彻底改变企业管理运营和优化现金流的方式。客户将受益于对采购和财务流程的更高可见性、自动化和控制水平，最终提高盈利能力，促进业务增长。”

Optima ECM Consulting首席执行官Shaney Salomon表示：“与能够在全球范围内提供尖端技术解决方案的企业合作，是我们为客户提供最佳服务的一个极其重要的方面。在Taulia与SAP无缝整合之后，我们感到这是现有合作关系的自然延伸，这种合作关系是围绕为新老客户提供市场领先的功能和解决方案而建立的。”

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关于Taulia

Taulia是一家金融科技营运资本管理解决方案提供商，总部位于加州旧金山。Taulia帮助企业获得与其应付款项、应收款项和存货相关的价值。Taulia的平台和由超过300万家企业组成的网络帮助客户执行营运资本策略，帮助客户供应商收到提前付款，并推动建设可持续的供应链。Taulia每年处理的资金超过5000亿美元，受到包括Airbus、AstraZeneca和Nissan在内的全球顶级规模企业的信任。2022年3月，Taulia成为SAP旗下公司。如需了解更多信息，请访问 www.taulia.com。

关于Optima ECM Consulting

Optima ECM Consulting不仅仅是一家技术服务公司，我们还是人类与技术之间的桥梁。我们的专长在于赋能企业充分利用SAP解决方案的优势，促进其运营和客户体验，保持竞争力，并更有效地适应瞬息万变的市场。我们在SAP开支和内容管理解决方案方面拥有广泛的专长，这使得Optima能够为其全球客户提供500多次具有影响力的部署，并且我们为能够与客户建立深厚的关系而感到自豪。我们是一家通过全美女性商业联盟(WBENC)认证的女性拥有的企业，也是SAP的金牌合作伙伴。如需了解更多信息，请访问www.optimaecm.com

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