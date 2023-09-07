Taulia與Optima ECM Consulting建立合作夥伴關係，提供全球營運資金解決方案

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球首屈一指的營運資金管理解決方案提供商Taulia已與全球實施機構Optima ECM Consulting (“Optima”)建立合作夥伴關係。雙方將在各自的客戶和潛在客戶群中展開合作。

此次合作將把與SAP Business Network完全整合的Taulia產品套裝與Optima的全球品牌優勢結合起來，進而擴大雙方共有解決方案的規模和範圍，使現有客戶和新客戶都能釋放科技驅動的現金流加速的力量。

這一新的合作關係擴大了Optima與Taulia十多年來的合作關係。Optima是SAP的金牌合作夥伴，而Taulia於2022年被SAP收購，成為後者旗下公司。目前的合作關係將使雙方形成了優勢互補。

SAP & Taulia營運資本管理部門主管Thomas Mehlkopf就雙方的合作評論道：「我們很高興透過此次合作，使我們與Optima的緊密合作進入一個新階段。透過將Optima深厚的產業專長、Taulia先進的營運資金管理解決方案以及SAP首屈一指的採購網路和企業資源計畫(ERP)相結合，此次合作旨在徹底改變企業管理營運和最佳化現金流的方式。客戶將受惠于對採購和財務流程的更高能見度、自動化和控制水準，最終提高獲利能力，促進業務成長。」

Optima ECM Consulting執行長Shaney Salomon表示：「與能夠在全球範圍內提供尖端科技解決方案的企業合作，是我們為客戶提供最佳服務的一個極其重要的方面。在Taulia與SAP順暢整合之後，我們感到這是現有合作關係的自然延伸，這種合作關係是圍繞為新客戶和現有客戶提供市場領先的功能和解決方案而建立的。」

完

關於Taulia

Taulia是一家金融科技營運資本管理解決方案提供商，總部位於加州舊金山。Taulia幫助企業獲得與其應付款項、應收款項和存貨相關的價值。Taulia的平臺和由超過300萬家企業組成的網路幫助客戶執行營運資本策略，幫助客戶供應商收到提前付款，並推動建設永續的供應鏈。Taulia每年處理的資金超過5000億美元，受到包括Airbus、AstraZeneca和Nissan在內的全球頂尖規模企業的信任。2022年3月，Taulia成為SAP旗下公司。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.taulia.com。

關於Optima ECM Consulting

Optima ECM Consulting不僅僅是一家科技服務公司，我們還是人類與科技之間的橋樑。我們的專長在於賦能企業充分利用SAP解決方案的優勢，促進其營運和客戶體驗，保持競爭力，並更有效地適應瞬息萬變的市場。我們在SAP開支和內容管理解決方案方面擁有廣泛的專長，這使得Optima能夠為其全球客戶提供500多次具有影響力的部署，並且我們為能夠與客戶建立深厚的關係而感到自豪。我們是一家通過全美女性商業企業委員會(WBENC)認證的女性擁有的企業，也是SAP的金牌合作夥伴。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.optimaecm.com

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。