Perry Ellis International annuncia un nuovo accordo di licenza con Poetic Brands Limited per il lancio di Farah Youth per la collezione PE24

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--La casa di moda globale Perry Ellis International è lieta di annunciare di aver sottoscritto un nuovo accordo di licenza con Poetic Brands Limited per il lancio della stagione PE24 di Farah Youth, un'elegante collezione di abbigliamento casual rivolta ai ragazzi di 4-14 anni. Questa collaborazione globale riunisce lo stile caratteristico della moda maschile Farah con lo spirito vivace dell'attuale moda giovane.

Oscar Feldenkreis, CEO & presidente di Perry Ellis International ha dichiarato: “La fusione di due affermati brand di moda creativi e di tendenza rappresenta l'unione perfetta per rivolgersi a un nuovo gruppo emergente di pubblico giovane. Sono certo che questa strategia rafforzerà il riconoscimento e il richiamo del brand Farah in quanto marchio di lifestyle sempre attuale."

Poetic Brands fa parte di PDS Multinational Group, gruppo specializzato in abbigliamento per adulti, bambini e neonati abbinato a influenze di design provenienti dagli ambienti della cultura pop, dello sport, della musica e dell'intrattenimento. Il suo innovativo team di esperti disegna e realizza numerosi assortimenti di prodotti per i più grandi retailer in Europa. Poetic Brands offre inoltre soluzioni di approvvigionamento globale con partner di fornitura accreditati e sostenuti da un team di compliance leader del settore con una politica etica a tolleranza zero. “Siamo estremamente entusiasti del lancio della collezione primavera/estate 2024 di Farah Youth, con un'identità del marchio rinnovata che si adegua alla collezione principale di Farah, per garantire che i nostri clienti Farah possano innamorarsi del percorso del brand sin dalla più giovane età,” ha dichiarato Stephanie Pisano, Brand manager di Farah Youth.

La collezione Farah Youth comprende una serie di offerte di abbigliamento, tra cui t-shirt di tendenza, pantaloncini in tessuto, costumi da bagno, jogger, capispalla e camicie casual. Pensata per richiamare le generazioni Gen Z e Alpha, questa collezione coesa e alla moda contiene il DNA dell'abbigliamento maschile Farah, garantendo uno stile ineguagliabile e una qualità eccezionale per ogni capo.

Farah Youth sarà disponibile in commercio presso i principali negozi di vendita al dettaglio e on-line da febbraio 2024 nei territori del Regno Unito e dell'Europa. Per ulteriori informazioni su Farah Youth, contattare Stephanie Pisano, Brand manager di Farah Youth: Stephanie.Pisano@luminosobrands.com, +44 (0) 7754560478.

About Perry Ellis International

Perry Ellis International, Inc. è un'azienda leader nel design, distribuzione e concessione di licenze di un'ampia gamma di capi di abbigliamento, accessori e fragranze di alta qualità per uomini e donne. La collezione dell'azienda di camicie eleganti e casual, abbigliamento sportivo da golf, maglioni, pantaloni eleganti, pantaloni e pantaloncini casual, jeans, abbigliamento sportivo, abiti e costumi da bagno da uomo e da donna è disponibile in tutti i principali livelli di distribuzione al dettaglio. L'azienda possiede un portafoglio di brand noti a livello nazionale e internazionale tramite le proprie filiali di proprietà. Tali brand includono: Perry Ellis®, An Original Penguin by Munsingwear®, Laundry by Shelli Segal®, Rafaella®, Cubavera®, Ben Hogan®, Savane®, Grand Slam®, John Henry®, Manhattan®, Axist® e Farah®. L'azienda amplia la propria rosa di marchi concedendo in licenza marchi di terzi, tra cui: Nike® per i costumi da bagno e Callaway®, PGA TOUR® e Jack Nicklaus® per l'abbigliamento da golf. Ulteriori informazioni sull'azienda sono disponibili sul sito web http://www.pery.com.

