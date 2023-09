Taulia et Optima ECM Consulting établissent un partenariat afin d’offrir des solutions mondiales de fonds de roulement

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Taulia, un fournisseur de premier plan de solutions de gestion de fonds de roulement, a établi un partenariat avec Optima ECM Consulting (« Optima »), une organisation d'implémentation, afin de collaborer au sein de leurs réseaux respectifs de clientèle et de prospects.

Ce partenariat combinera la gamme de produits de Taulia, entièrement intégrée à SAP Business Network, avec la puissance de la marque mondiale d’Optima. Cela élargira en retour l’envergure et la capacité de leur offre partagée ; et permettra aux clients existants et nouveaux de débrider la puissance de l’accélération du cash-flow activé par la technologie.

Ce nouveau partenariat approfondit la relation entre Optima et Taulia qui date de plus d’une décennie. Il puisera du rôle d’Optima en tant que SAP Gold Partner, qui complémente désormais la position de Taulia comme une société SAP suite à son acquisition en 2022.

Thomas Mehlkopf, responsable de la gestion des fonds de roulement chez SAP & Taulia, s’est exprimé sur cette collaboration en ces termes : « Nous sommes ravis d’enclencher une nouvelle phase de notre collaboration avec Optima par ce partenariat. En associant l’expertise profonde de l’industrie que possède Optima, les solutions de pointe de la gestion des fonds de roulement de Taulia et le réseau leader d‘approvisionnement et ERP de SAP, ce partenariat a pour objectif de révolutionner les manières dont les organisations gèrent leurs opérations et optimise le cash-flow. Les clients bénéficieront d’une visibilité renforcée, de l’automation et du contrôle de leurs processus d’approvisionnement et financiers, ce qui par conséquent augmente la rentabilité et la croissance de leurs affaires. »

Shaney Salomon, PDG d’Optima ECM Consulting, a affirmé : « Être partenaire d’une société qui fournit des solutions de pointe à l’échelle globale est d’une importance vitale pour apporter un meilleur service aux clients. Suite à l’intégration sans obstacles de Taulia à SAP, cette collaboration est une extension naturelle d’une relation existante qui se base sur la fourniture de capacités et solutions leaders du marché aux nouveaux et actuels clients. »

FIN

À propos de Taulia

Taulia est un fournisseur fintech de solutions de fonds de roulement, dont le siège est situé à San Francisco, en Californie. Elle aide les entreprises à accéder à la valeur liée à leurs encaissements, règlements et stocks . La plateforme de Taulia et son réseau de plus de 3 millions d’entreprises permettent aux clients d’exécuter leurs stratégies de fonds de roulement, de soutenir leurs fournisseurs grâce aux paiements précoces et de contribuer à mettre en place des chaînes d’approvisionnement durables. Taulia traite plus de 500 milliards de dollars par an et est le partenaire de confiance des plus grandes entreprises internationales, dont Airbus, AstraZeneca et Nissan. En mars 2022, Taulia a été intégrée à SAP. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.taulia.com.

À propos d’Optima ECM Consulting

Optima ECM Consulting est plus qu'une société de services technologiques : nous formons un pont entre les humains et la technologie. Notre spécialisation est de donner le pouvoir d'action aux sociétés afin qu'elles puissent pleinement profiter des solutions SAP pour renforcer leurs opérations et expérience client, rester compétitifs et s'adapter de façon plus efficace aux marchés qui changent rapidement. Nos vastes expériences en solutions SAP Spend and Content Management nous ont permis de fournir plus de 500 déploiements réussis à de nombreux clients internationaux et nous sommes fiers d'entretenir des relations profondes avec nos clients. Nous sommes fiers d'avoir les certifications WBENC Société appartenant à une femme et SAP Gold Partner. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.optimaecm.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.