In The Black Network contrata Brightcove para promover sua plataforma de streaming AVOD

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--A Brightcove (NASDAQ: BCOV), a empresa de tecnologia de streaming mais confiável do mundo, anunciou hoje que foi selecionada pela In The Black Network (ITBN) para promover seu serviço de streaming AVOD, com lançamento previsto para outubro deste ano. A ITBN é um novo empreendimento OTT fundado e liderado pelo ex-gerente geral da FOX SOUL, James DuBose. A nova rede se foca em streaming de conteúdo que apresenta e amplifica os contadores de histórias negros e a cultura negra.

A ITBN utilizará a tecnologia com liderança no setor da Brightcove para potencializar seu serviço OTT em todos os principais dispositivos de TV conectados e plataformas operacionais. Com a realização desta parceria com a Brightcove, a ITBN será capaz de entregar o seu conteúdo no mundo inteiro sob demanda com a melhor plataforma de tecnologia de streaming, de mais alta qualidade, escalável e segura. Além disso, a ITBN utilizará o serviço de monetização recém-lançado da Brightcove, o Ad Monetization, que foi idealizado para ajudar as empresas a maximizar as oportunidades de receita publicitária.

“In The Black Network está se preparando para ser o serviço de streaming preferido para criadores negros compartilharem suas vozes com uma grande variedade de públicos por meio de histórias atraentes, impactantes, originais e culturalmente relevantes”, disse Marc DeBevoise, CEO da Brightcove. “Estamos entusiasmados por termos sidos considerados um parceiro confiável pela In The Black para ajudar a garantir que eles tenham os melhores recursos tecnológicos para entregar conteúdo em grande escala sem esforço e, ao mesmo tempo, aumentar seu potencial de receita publicitária.”

“Encontramos o parceiro ideal na Brightcove durante a procura por uma tecnologia de streaming que pudesse ajudar a lançar a plataforma In The Black Network e evoluir conosco”, disse o fundador e CEO da In The Black Network James DuBose. “Eles são os melhores do setor e temos orgulho de trabalhar em estreita colaboração com eles.”

A ITBN transmitirá uma extensa coleção de conteúdo de entretenimento gratuito (incluindo conteúdo de esportes, música, com script, drama, conversa, família e longas-metragens) em um aplicativo dedicado, disponível em dispositivos iOS, Android, Apple TV, YouTube, ROKU, LG, Sony e players de mídia Samsung com mais parceiros de distribuição a seguir. O novo serviço de streaming se une a um elenco de empresas de mídia que confiam na Brightcove para potencializar seus recursos de streaming, incluindo a AMC Networks, BBC Studios, Forbes, Rogers Media, Academy of Motion Picture Arts & Sciences e Reelz.

Sobre a In the Black Network

IN THE BLACK NETWORK (ITBN) é um serviço de streaming AVOD que destaca as vozes negras e histórias originais que são culturalmente significativas e identificáveis para todos os públicos. Com uma extensa coleção de entretenimento voltado para os negros, os espectadores podem acessar conteúdo de vários gêneros de criadores negros, incluindo esportes, música, com roteiro, drama, conversa, família, longas-metragens e muito mais. A biblioteca de mídia da plataforma contém uma extensa lista de favoritos dos fãs de estúdios e distribuidores estabelecidos, assim como uma seleção de conteúdo diretamente do cofre das estações de televisão Fox: Brutalmente honesto com Jasmine Brand, CheMinistry, The Score, Vale a pena conversar com Jeezy, Conversa de cozinha com Maino e Crockett’s Corner com Ray Crockett. Além disso, a ITBN produz entretenimento original que eleva ainda mais a cultura e o orgulho negro. A rede gratuita de estreia transmite em um aplicativo dedicado que está disponível para download em dispositivos iOS, Android, Apple TV, YouTube, ROKU, players de mídia LG e Samsung.

Sobre a Brightcove, Inc.

A Brightcove cria as soluções de tecnologia de streaming mais confiáveis, escalonáveis e seguras do mundo para estabelecer uma maior conexão entre as empresas e seus públicos, não importa onde estejam ou em quais dispositivos consumam conteúdo. Em mais de 60 países, a plataforma de vídeo inteligente da Brightcove possibilita às empresas venderem para clientes de forma mais eficaz, aos líderes de mídia fazer streaming e monetizar conteúdo de maneira mais confiável e a todas as empresas a se comunicar com os membros de equipe de forma mais poderosa. Com dois prêmios Emmy® de Tecnologia e Engenharia por inovação, tempo de atividade que lidera o setor de forma consistente e escalabilidade incomparável, estamos continuamente ultrapassando os limites do que o vídeo pode fazer. Siga a Brightcove no LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram e YouTube. Acesse Brightcove.com.

