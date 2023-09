Perry Ellis International annuncia l'accordo con Fragrance Group London per un nuovo profumo che debutterà nella stagione SS24

Perry Ellis International Announces a New Fragrance Agreement for Farah With Fragrance Group London, Launching SS24 (Photo: Business Wire)

Perry Ellis International Announces a New Fragrance Agreement for Farah With Fragrance Group London, Launching SS24 (Photo: Business Wire)

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Perry Ellis International, casa mondiale di moda, annuncia un recente accordo di licenza con Fragrance Group London Ltd. e, per la stagione SS24, presenta una nuova fragranza Farah maschile tipicamente britannica.

Senza tempo e sofisticata, l'ultima proposta di Farah richiama le note legnose dell'essenza di fougère. Il profumo si apre con l'invitante richiamo della freschezza del bergamotto accompagnata ai toni complementari dello zenzero e della pera; il fondo della composizione racchiude un sottile accenno a vetiver, cipresso e ambra asciutta, che evocano l'energia dinamica e intrigante dell'uomo secondo Farah. La fragranza è versatile e persistente, e chi la indossa passa dal giorno alla notte accompagnato da un profumo inconfondibile, per l'uomo moderno che preferisce dare alla tradizione un tocco speciale.

Oscar Feldenkreis, CEO e presidente della società madre Perry Ellis International, ha commentato: "Sono lieto di collaborare con Fragrance Group London per proseguire nello sviluppo e nell'espansione in questa categoria lifestyle con una nuova fragranza firmata Farah. Adottare il feedback dei consumatori e farli partecipare a questa esperienza dei sensi non può che migliorare l'identità del brand Farah". Il profumo di Farah è stato selezionato tramite un gruppo di test, formato da clienti del marchio a cui è stato chiesto di scegliere la proposta preferita tra una rosa di quattro fragranze finaliste. La vincitrice è stata di gran lunga la più popolare tra i clienti del gruppo di test, a garanzia della rispondenza di questo profumo al profilo dei clienti di Farah.

"Siamo entusiasti di lanciare la nuova fragranza di Farah in esclusiva con Superdrug e The Perfume Shop per il mese di ottobre 2023. Questa novità, fedele al DNA del brand Farah e creata in Inghilterra da un profumiere britannico di primo piano, è autentica e individualista", ha commentato Hanna Coonagh, CEO di Fragrance Group London.

Fragrance Group London collabora a stretto contatto con brand Farah Team per proporre profumi e fragranze iconiche. Dall'ideazione e sviluppo fino al lancio, i nostri esperti lavorano con marchi per fornire prodotti che catturano sapientemente la personalità e il posizionamento alla base della fama e dell'affetto che caratterizzano Farah.

Per ulteriori informazioni sulla fragranza di Farah contattare Renee Samaha, responsabile marketing globale: renee@fragrancegrouplondon.com, +44 (0) 203 948 1144.

